Christian Pulisic, USMNT
Penilaian pemain USMNT melawan Belgia: Setelah awal yang menggembirakan, tim Amerika dihancurkan oleh Red Devils yang tak terbendung pada babak kedua yang mengecewakan

AS menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada 45 menit pertama, namun babak kedua justru menyoroti banyak masalah bagi tim asuhan Mauricio Pochettino

ATLANTA -- Ada 45 menit penuh optimisme bagi Tim Nasional Sepak Bola Putra AS. Mereka tampil dominan, beradu kekuatan dengan Belgia, dan pada saat itu, mereka sedang unggul. Weston McKennie telah mencetak gol, barisan pertahanan USMNT tampil kokoh, dan segalanya berjalan lancar bagi tim asuhan Mauricio Pochettino.

Lalu segalanya berantakan. 

Apa yang awalnya hanya tersendat berubah menjadi kehancuran total, yang akan membuat Pochettino dan USMNT harus banyak merenung saat mereka bersiap menghadapi tim-tim seperti ini dalam beberapa pertandingan berikutnya.

Pada akhirnya, pertandingan berakhir 5-2 untuk Belgia, dan itu pantas. Setelah mencetak gol mudah menjelang akhir babak pertama lewat tendangan jarak jauh Zeno Debast, Belgia terus menekan USMNT sepanjang babak kedua. Jika ada cara untuk kebobolan gol, USMNT umumnya menemukan cara untuk kebobolan: kehilangan posisi, penalti, atau tendangan melengkung yang menakjubkan ke tiang jauh. Ada gol yang ditawarkan untuk semua orang, dan semuanya datang dari sisi lapangan Belgia.

Dodi Lukebakio mencetak dua di antaranya, masuk sebagai pemain pengganti untuk melengkungkan bola ke gawang pada menit ke-68 sebagai gol keempat Belgia sebelum menambahkan sentuhan akhir dengan gol pada menit ke-82. Amadou Onana dan Charles De Ketelaere juga ikut meramaikan, dengan yang pertama melepaskan tembakan bebas dari jarak jauh sebelum yang terakhir mencetak gol dari titik penalti enam menit kemudian. Kedua gol tersebut menjadi bukti nyata kekalahan telak USMNT, dengan gol-gol Lukebakio mengubah pertandingan dari kekalahan memalukan AS menjadi sesuatu yang lebih memalukan.

Untungnya bagi USMNT, Patrick Agyemang hadir untuk mengakhiri hari dengan catatan yang sedikit positif, mencetak gol di menit-menit akhir untuk membuat skor terlihat sedikit lebih baik. Namun, tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan: ini adalah hari yang berat bagi USMNT, yang mengembalikan beberapa kekhawatiran yang mendominasi sebagian besar tahun 2025.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT di Mercedes-Benz Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Turner (4/10):

    Tidak bisa disalahkan atas gol pembuka Belgia dan dia juga tidak bisa berbuat banyak untuk gol-gol lainnya. Dia melakukan beberapa penyelamatan bagus, tapi hari di mana kamu kebobolan lima gol bukanlah hari yang baik.

    Antonee Robinson (7/10):

    Perbedaannya sangat terasa dengan kembalinya dia ke tim. Dia melepaskan tembakan di awal pertandingan dan kemudian memberikan assist untuk gol pembuka. Sangat jelas betapa tim ini jauh lebih baik dengan kehadirannya di lapangan.

    Tim Ream (4/10):

    Keputusan handball yang kurang beruntung. Tidak benar-benar kebobolan saat serangan balik seperti yang dikhawatirkan, mengingat kekhawatiran seputar dirinya, tetapi jelas bisa lebih baik di semua aspek lainnya.

    Mark McKenzie (5/10):

    Memberi ruang terlalu banyak kepada Doku pada gol kedua Belgia, meskipun banyak pemain lain yang bisa bermain lebih baik dalam situasi tersebut. Namun, di luar itu, penampilannya relatif baik.

    Tim Weah (5/10):

    Beberapa kali dikalahkan oleh Doku, tetapi hal itu bisa terjadi pada kebanyakan bek sayap, apalagi bagi seorang winger yang beralih menjadi bek sayap. Ada pertukaran yang jelas di posisi ini karena Pochettino menginginkan serangan meskipun ada kekhawatiran pertahanan. Melawan siapa pun selain Doku, hal itu mungkin akan berjalan lebih baik.

    Lini tengah

    Johnny Cardoso (7/10):

    Penampilan yang jauh lebih baik dari gelandang Atletico Madrid ini. Mungkin tidak akan membungkam para kritikus, tapi pasti akan sedikit meredam mereka setelah beberapa momen bagus, terutama saat serangan balik Belgia.

    Tanner Tessmann (6/10):

    Cukup rapi dan berhasil membantu memadamkan beberapa masalah. Bukan penampilan yang akan mengguncang dunia, tapi penampilan ini memberikan bukti tambahan bahwa dia mampu bersaing sebagai gelandang bertahan di level tinggi.

    Serangan

    Malik Tillman (6/10):

    Terlihat kepanikan di wajahnya saat ia berusaha menghalau serangan kedua Belgia. Kerja samanya bagus dan memiliki beberapa momen bagus saat menyerang, tapi belum cukup dinamis.

    Weston McKennie (8/10):

    Terus mengancam sepanjang babak pertama sebelum akhirnya mencetak gol pembuka. Bisa dibilang performa bagusnya telah terbawa hingga ke seberang Atlantik.

    Christian Pulisic (5/10):

    Memiliki beberapa momen bagus saat menguasai bola, tetapi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Pasti merasa frustrasi karena tidak bisa menguji kiper lawan lebih dari yang sudah dilakukannya.

    Folarin Balogun (5/10):

    Berlari di ruang kosong dengan baik, tetapi jarang menyentuh bola. Akibatnya, ia cukup tidak efektif sebagai penyerang sejati.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Cristian Roldan (6/10):

    Ada satu momen di mana dia mundur ke belakang dan merebut bola. Namun, performanya jauh dari sebagus Cardoso. 

    Alex Freeman (6/10):

    Tidak terlihat canggung, tapi juga tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan serangan bertubi-tubi.

    Max Arfsten (4/10):

    Masuk sebagai pengganti dan langsung dikalahkan oleh Lukebakio. Memang berada dalam situasi sulit, tapi tetap saja momen yang berat.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    Bola memantul darinya pada gol terakhir Belgia. Mendapatkan beberapa pelanggaran, tapi tidak melakukan hal yang spektakuler.

    Gio Reyna (5/10):

    Mendapatkan bola beberapa kali, tetapi tidak seberbahaya saat musim gugur.

    Joe Scally (5/10):

    Tidak ada yang menonjol

    Patrick Agyemang (8/10):

    Mendapat satu peluang bagus sebelum momen besarnya dan mencetak gol dengan baik. Penampilannya tidak lama, tapi pasti menjadi penampilan yang mengesankan.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Dicatat sebagai pemberi assist untuk gol Agyemang. Melakukan tekanan yang sangat baik untuk merebut bola kembali dan benar-benar membuka peluang tersebut

    Mauricio Pochettino (5/10):

    Sulit menilai manajer hanya berdasarkan ini, karena pertandingan seperti ini dinilai secara berbeda. Apakah dia belajar sesuatu? Tentu saja. Apakah dia lebih suka melihat lebih banyak hal positif? Tentu saja. Ujian sesungguhnya adalah bagaimana dia merespons saat melawan Portugal.

