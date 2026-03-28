Penilaian pemain USMNT melawan Belgia: Setelah awal yang menggembirakan, tim Amerika dihancurkan oleh Red Devils yang tak terbendung pada babak kedua yang mengecewakan

ATLANTA -- Ada 45 menit penuh optimisme bagi Tim Nasional Sepak Bola Putra AS. Mereka tampil dominan, beradu kekuatan dengan Belgia, dan pada saat itu, mereka sedang unggul. Weston McKennie telah mencetak gol, barisan pertahanan USMNT tampil kokoh, dan segalanya berjalan lancar bagi tim asuhan Mauricio Pochettino.

Lalu segalanya berantakan.

Apa yang awalnya hanya tersendat berubah menjadi kehancuran total, yang akan membuat Pochettino dan USMNT harus banyak merenung saat mereka bersiap menghadapi tim-tim seperti ini dalam beberapa pertandingan berikutnya.

Pada akhirnya, pertandingan berakhir 5-2 untuk Belgia, dan itu pantas. Setelah mencetak gol mudah menjelang akhir babak pertama lewat tendangan jarak jauh Zeno Debast, Belgia terus menekan USMNT sepanjang babak kedua. Jika ada cara untuk kebobolan gol, USMNT umumnya menemukan cara untuk kebobolan: kehilangan posisi, penalti, atau tendangan melengkung yang menakjubkan ke tiang jauh. Ada gol yang ditawarkan untuk semua orang, dan semuanya datang dari sisi lapangan Belgia.

Dodi Lukebakio mencetak dua di antaranya, masuk sebagai pemain pengganti untuk melengkungkan bola ke gawang pada menit ke-68 sebagai gol keempat Belgia sebelum menambahkan sentuhan akhir dengan gol pada menit ke-82. Amadou Onana dan Charles De Ketelaere juga ikut meramaikan, dengan yang pertama melepaskan tembakan bebas dari jarak jauh sebelum yang terakhir mencetak gol dari titik penalti enam menit kemudian. Kedua gol tersebut menjadi bukti nyata kekalahan telak USMNT, dengan gol-gol Lukebakio mengubah pertandingan dari kekalahan memalukan AS menjadi sesuatu yang lebih memalukan.

Untungnya bagi USMNT, Patrick Agyemang hadir untuk mengakhiri hari dengan catatan yang sedikit positif, mencetak gol di menit-menit akhir untuk membuat skor terlihat sedikit lebih baik. Namun, tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan: ini adalah hari yang berat bagi USMNT, yang mengembalikan beberapa kekhawatiran yang mendominasi sebagian besar tahun 2025.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT di Mercedes-Benz Stadium...