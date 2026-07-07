Penilaian pemain USMNT melawan Belgia: Christian Pulisic, Sergino Dest, dan Matt Freese termasuk di antara pemain yang tampil kurang memuaskan saat Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang sudah tak asing lagi di babak 16 besar

SEATTLE -- Pada akhirnya, perjalanan Tim Nasional Pria AS di Piala Dunia tidak runtuh dalam sekejap, melainkan melalui beberapa momen. Perjalanan itu berakhir pada Senin di Seattle, hancur berantakan secara perlahan namun pasti—sesuatu yang tampaknya sangat tidak mungkin mengingat semua yang telah kita saksikan sebelumnya.

Hal itu karena pertandingan ini, kekalahan 4-1 di babak 16 besar melawan Belgia, sangat berbeda dari empat pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, USMNT tampil tanpa ampun; dalam pertandingan ini, mereka kewalahan. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, USMNT penuh energi; dalam pertandingan ini, mereka tampak lesu secara kolektif. Dan, yang paling penting, dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, USMNT bermain tanpa kesalahan. Dalam pertandingan ini, kesalahan bertebaran di mana-mana.

Kesalahan pertama terjadi di awal pertandingan. Setelah upaya Alex Freeman untuk menghalau bola, beberapa pemain belakang USMNT hanya menonton saat bola memantul di dalam kotak penalti mereka sendiri. Nicolas Raskin menyelinap masuk, memanfaatkan peluang tersebut, dan mengirim umpan silang ke Charles De Ketelaere untuk diselesaikan dengan mudah hanya sembilan menit setelah kick-off. Itu terlalu mudah. Bagi Belgia, segalanya hanya akan semakin mudah.

Hanya beberapa detik setelah USMNT menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman pada menit ke-31, De Ketelaere langsung kembali mencetak gol di sisi lain lapangan, melompat melewati Tim Ream untuk melepaskan sundulan keras yang menggetarkan jala gawang dan mengembalikan keunggulan Belgia. Bahkan setelah USMNT bangkit kembali setelah babak pertama, Belgia tak pernah terkejar, mencetak gol ketiga mereka berkat kesalahan fatal Matt Freese yang membuat Hans Vanaken berhadapan langsung dengan gawang kosong. Gol Romelu Lukaku di masa tambahan waktu, yang dicetak dengan gerakan memutar tubuh yang tajam, hanyalah pelengkap, saat ia mengubah skor menjadi 4-1.

Segalanya tampak berjalan buruk bagi USMNT. Penampilan mereka datar, meski penonton di Seattle telah memberikan dukungan terbaik. Christian Pulisic berusaha sekuat tenaga—terkadang terlalu keras—namun jauh dari performa terbaiknya sebelum cedera memaksanya keluar lebih awal. Sergino Dest menampilkan permainan terburuknya di turnamen ini, sementara lini pertahanan dan kiper Matt Freese—yang sudah lama dianggap sebagai titik lemah—akhirnya memberikan amunisi bagi para kritikus. Para pemain pengganti tak banyak membantu, meskipun, sejujurnya, beberapa di antaranya baru masuk setelah kesalahan-kesalahan sebelumnya sudah memastikan pertandingan tak bisa diselamatkan.

Bagi AS, ini adalah skenario mimpi buruk. Setelah berminggu-minggu mencuri hati dan 24 jam menjadi musuh utama Piala Dunia, semuanya, sederhananya, hancur berantakan. Dalam beberapa jam dan hari ke depan, akan ada penjelasan dan diskusi mengenai alasannya. Namun, pada hari ini, yang terpenting hanyalah hasilnya. Hasil itu tidak cukup baik dan, akibatnya, bisa dibilang Piala Dunia ini pun tidak memuaskan. Terlepas dari semua yang ditunjukkan tim ini di babak penyisihan grup dan babak 32 besar, mereka sekali lagi tumbang di babak 16 besar dengan cara yang sudah tak asing lagi: lawan tangguh dari Eropa, gol yang kejam, dan kesenjangan kualitas yang sangat besar.

Keras? Ya, tapi hari Senin itu menjadi pengingat lain bahwa Piala Dunia itu keras, tak kenal ampun, dan—dalam kasus pertandingan ini—kegagalan terjadi dalam sekejap sekaligus perlahan, dengan terlalu banyak momen menyakitkan di sepanjang perjalanan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT dari Seattle...