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USMNT player ratingsGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain USMNT melawan Belgia: Christian Pulisic, Sergino Dest, dan Matt Freese termasuk di antara pemain yang tampil kurang memuaskan saat Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang sudah tak asing lagi di babak 16 besar

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium

Setelah berhasil membangun citra positif yang begitu besar sepanjang musim panas, Amerika Serikat harus menyaksikan semuanya hancur berantakan akibat penampilan terburuk mereka di Piala Dunia kali ini.

SEATTLE -- Pada akhirnya, perjalanan Tim Nasional Pria AS di Piala Dunia tidak runtuh dalam sekejap, melainkan melalui beberapa momen. Perjalanan itu berakhir pada Senin di Seattle, hancur berantakan secara perlahan namun pasti—sesuatu yang tampaknya sangat tidak mungkin mengingat semua yang telah kita saksikan sebelumnya.

Hal itu karena pertandingan ini, kekalahan 4-1 di babak 16 besar melawan Belgia, sangat berbeda dari empat pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, USMNT tampil tanpa ampun; dalam pertandingan ini, mereka kewalahan. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, USMNT penuh energi; dalam pertandingan ini, mereka tampak lesu secara kolektif. Dan, yang paling penting, dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, USMNT bermain tanpa kesalahan. Dalam pertandingan ini, kesalahan bertebaran di mana-mana.

Kesalahan pertama terjadi di awal pertandingan. Setelah upaya Alex Freeman untuk menghalau bola, beberapa pemain belakang USMNT hanya menonton saat bola memantul di dalam kotak penalti mereka sendiri. Nicolas Raskin menyelinap masuk, memanfaatkan peluang tersebut, dan mengirim umpan silang ke Charles De Ketelaere untuk diselesaikan dengan mudah hanya sembilan menit setelah kick-off. Itu terlalu mudah. Bagi Belgia, segalanya hanya akan semakin mudah.

Hanya beberapa detik setelah USMNT menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman pada menit ke-31, De Ketelaere langsung kembali mencetak gol di sisi lain lapangan, melompat melewati Tim Ream untuk melepaskan sundulan keras yang menggetarkan jala gawang dan mengembalikan keunggulan Belgia. Bahkan setelah USMNT bangkit kembali setelah babak pertama, Belgia tak pernah terkejar, mencetak gol ketiga mereka berkat kesalahan fatal Matt Freese yang membuat Hans Vanaken berhadapan langsung dengan gawang kosong. Gol Romelu Lukaku di masa tambahan waktu, yang dicetak dengan gerakan memutar tubuh yang tajam, hanyalah pelengkap, saat ia mengubah skor menjadi 4-1.

Segalanya tampak berjalan buruk bagi USMNT. Penampilan mereka datar, meski penonton di Seattle telah memberikan dukungan terbaik. Christian Pulisic berusaha sekuat tenaga—terkadang terlalu keras—namun jauh dari performa terbaiknya sebelum cedera memaksanya keluar lebih awal. Sergino Dest menampilkan permainan terburuknya di turnamen ini, sementara lini pertahanan dan kiper Matt Freese—yang sudah lama dianggap sebagai titik lemah—akhirnya memberikan amunisi bagi para kritikus. Para pemain pengganti tak banyak membantu, meskipun, sejujurnya, beberapa di antaranya baru masuk setelah kesalahan-kesalahan sebelumnya sudah memastikan pertandingan tak bisa diselamatkan.

Bagi AS, ini adalah skenario mimpi buruk. Setelah berminggu-minggu mencuri hati dan 24 jam menjadi musuh utama Piala Dunia, semuanya, sederhananya, hancur berantakan. Dalam beberapa jam dan hari ke depan, akan ada penjelasan dan diskusi mengenai alasannya. Namun, pada hari ini, yang terpenting hanyalah hasilnya. Hasil itu tidak cukup baik dan, akibatnya, bisa dibilang Piala Dunia ini pun tidak memuaskan. Terlepas dari semua yang ditunjukkan tim ini di babak penyisihan grup dan babak 32 besar, mereka sekali lagi tumbang di babak 16 besar dengan cara yang sudah tak asing lagi: lawan tangguh dari Eropa, gol yang kejam, dan kesenjangan kualitas yang sangat besar.

Keras? Ya, tapi hari Senin itu menjadi pengingat lain bahwa Piala Dunia itu keras, tak kenal ampun, dan—dalam kasus pertandingan ini—kegagalan terjadi dalam sekejap sekaligus perlahan, dengan terlalu banyak momen menyakitkan di sepanjang perjalanan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT dari Seattle...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (4/10):

    Merupakan pemain terbaik USMNT di babak pertama, namun kemudian melakukan kesalahan fatal di babak kedua. Kesalahan itu secara efektif mengakhiri pertandingan.

    Antonee Robinson (5/10):

    Tidak pernah bisa menemukan ritme permainannya. Permainannya di lini belakang cukup baik, tetapi kontribusinya di lini serang sangat minim.

    Tim Ream (4/10):

    Terlalu fokus pada bola saat gol pertama, lalu dikalahkan dengan mudah pada gol kedua. Perpisahan yang kurang menyenangkan bagi pemain yang, hingga saat ini, telah tampil sangat baik.

    Chris Richards (4/10):

    Merupakan bek tengah yang lebih baik di antara keduanya sebelum kehilangan bola pada gol terakhir. Hal itu tidak terlalu berpengaruh, namun juga cukup berpengaruh.

    Alex Freeman (6/10):

    Mungkin bisa saja menyundul bola menjauh pada gol pertama dan tidak cukup menutup ruang pada gol kedua. Namun, ia tampil baik dalam menghadapi tekanan dari Belgia, yang jelas-jelas dipicu oleh dirinya yang menguasai bola.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Tyler Adams (6/10):

    Terlihat sangat marah saat segalanya berantakan di sekelilingnya. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi dia tak bisa menutupi kekacauan yang terjadi di tempat lain.

    Weston McKennie (6/10):

    Sama seperti hampir semua pemain lainnya, ini juga merupakan pertandingan terburuknya di turnamen ini. Tidak menimbulkan banyak masalah bagi Belgia baik saat menyerang maupun bertahan.

    Malik Tillman (6/10):

    Mencetak gol, tetapi secara realistis, kontribusinya tidak banyak. Ia tidak mendapatkan bola sebanyak yang diharapkan oleh tim AS.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Christian Pulisic (4/10):

    Pertandingan di mana sepertinya segalanya berjalan salah. Sepertinya instingnya mengecewakannya di babak pertama sebelum fisiknya tak lagi mampu di babak kedua, memaksanya diganti lebih awal.

    Sergino Dest (3/10):

    Jauh dari performa terbaiknya. Gagal menghalau bola pada gol pertama, dikalahkan saat menerima umpan silang pada gol kedua, dan tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan. Pertandingan yang buruk baginya, dan wajar saja ia diganti pada babak pertama.

    Folarin Balogun (5/10):

    Setelah semua perdebatan mengenai penampilannya, kontribusinya tidak terlalu berarti. Memiliki satu peluang setengah di babak pertama, tetapi bola melambung di atas mistar gawang.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Gio Reyna (6/10):

    Pergantian pemain yang sangat dibutuhkan saat jeda babak pertama. Ia menunjukkan ketenangan saat menguasai bola, yang memang membantu, namun masih belum cukup.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Hampir mencetak gol lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Wajar jika kita bertanya-tanya apakah hasilnya bisa berbeda jika tendangan itu sedikit lebih ke kanan.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Pergantian yang menjanjikan, tetapi tidak terlalu efektif.

    Haji Wright (N/A):

    Tidak diberi cukup waktu untuk berbuat apa-apa.

    Max Arfsten (N/A):

    Penampilan pertamanya di Piala Dunia. Tidak berjalan sesuai harapannya.

    Mauricio Pochettino (4/10):

    Pada akhirnya, gol-gol tersebut terjadi akibat kesalahan individu, tetapi timnas AS juga kalah di hampir semua aspek permainan. Apakah momen ini terlalu berat bagi mereka? Mudah dipahami mengapa hal itu bisa terjadi, tetapi Pochettino, tentu saja, adalah orang yang ditugaskan untuk mempersiapkan mereka menghadapi momen ini.