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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain USMNT melawan Australia: Folarin Balogun dan Alex Freeman tampil gemilang saat tim Amerika mengalahkan Socceroos untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia

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USA vs Australia

Setelah mengawali turnamen mereka dengan kemenangan telak atas Paraguay, tim Amerika kembali meraih kemenangan di hadapan penonton Seattle yang riuh

Awalnya, suasana hening, lalu sorak-sorai pun bergema. Saat kerumunan penonton bergemuruh, Alex Freeman melesat di sepanjang pinggir lapangan, tanpa tujuan tertentu dan tanpa mengarah ke siapa pun. Di sekelilingnya, bendera-bendera berkibar, syal-syal beterbangan, dan perayaan para pendukung Amerika pun dimulai. Pada saat itulah, di hadapan ribuan pendukung Amerika yang berteriak-teriak di Seattle, semuanya menjadi jelas: tim nasional pria AS kembali melakukannya.

Hanya seminggu setelah kemenangan bersejarah di laga pembuka Piala Dunia atas Paraguay, USMNT berhasil meraih dua kemenangan dari dua pertandingan untuk memastikan tempat mereka di babak gugur turnamen ini. Kemenangan pada hari Jumat, sebuah kemenangan 2-0 atas Australia, memang tidak seimbang di papan skor seperti saat menghancurkan Paraguay 4-1, tetapi sama tegasnya. Untuk kedua kalinya dalam seminggu, AS mendominasi tim yang sangat tangguh untuk meraih tiga poin Piala Dunia, dan mereka melakukannya tanpa bintang mereka, Christian Pulisic, yang absen dalam pertandingan tersebut karena cedera betis.

Sekali lagi, pertandingan dimulai sejak awal, dan diawali dengan gol bunuh diri. Hanya 11 menit berlalu, setelah beberapa serangan peringatan dari kedua belah pihak, Folarin Balogun menembus pertahanan Australia dan masuk ke kotak penalti. Umpan silangnya ke arah gawang membuat Australia berada dalam posisi yang genting, dan situasinya begitu genting hingga Cameron Burgess tak bisa berbuat apa-apa selain mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Itu adalah gol krusial, baik untuk menenangkan saraf tim maupun strategi permainan USMNT. Mereka tak pernah goyah setelahnya.

Penyelesaian Freeman di detik-detik akhir babak pertama lah yang memastikan kemenangan tim. Setelah tembakan awal Sergino Dest diblok, bola memantul ke arah Freeman, yang kemudian menyundulnya ke dalam gawang dari jarak dekat. Perayaannya tidak langsung dilakukan, karena sang bek awalnya dinyatakan offside sebelum tinjauan VAR yang cukup lama. Kemudian, kabar itu datang: gol.

Itu adalah kabar yang sepadan dengan penantiannya, dan kabar yang, pada akhirnya, mengantarkan USMNT ke babak gugur. Mereka bisa menjadi juara grup secepatnya pada Jumat malam jika Paraguay bisa memberikan sedikit bantuan.

Mereka berhasil menempatkan diri di posisi tersebut berkat dua penampilan fantastis yang telah mengubah ekspektasi dan menetapkan standar baru bagi sepak bola Amerika di Piala Dunia. Penonton mendukung mereka pada Jumat lalu, dan dukungan tersebut tampaknya akan semakin meriah jika mereka bisa terus tampil seperti yang mereka lakukan pada Jumat lalu di panggung besar ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT asal Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (6/10):

    Memang harus berhenti sebentar di awal untuk menenangkan diri. Setelah itu, semuanya menjadi milik USMNT.

    Antonee Robinson (6/10):

    Tampil cukup baik di sisi kiri, namun sayangnya mendapat kartu kuning yang tidak perlu di babak kedua.

    Tim Ream (7/10):

    Sering memenangkan duel udara dan tampil seperti biasa dalam hal mengoper bola. Sangat konsisten.

    Chris Richards (7/10):

    Ada momen menegangkan di awal, tapi dia segera menyesuaikan diri dan membantu menghentikan serangan Australia saat mereka lolos di babak kedua. Menjadi pemain dengan sentuhan bola terbanyak di tim USMNT telah membantu AS menang dan menguasai bola.

    Alex Freeman (8/10):

    Sebuah gol yang sangat penting, yang sepadan dengan penantian sebelumnya. Bahkan di luar sundulan yang berantakan itu, Freeman tampil kuat dan membantu menentukan ritme permainan melawan tim Australia yang bermain fisik.

    Sergino Dest (7/10):

    Dia kembali bermain layaknya di lapangan jalanan. Saat Dest bermain dengan percaya diri, dia sangat menghibur untuk ditonton. Pada hari Jumat, Australia mendapat tempat duduk baris depan untuk menyaksikannya.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Tyler Adams (8/10):

    Berada di antara dua bek tengah saat lawan menguasai bola dan melindungi rekan-rekannya saat lawan tidak menguasai bola. Melakukan satu blok fantastis di menit-menit akhir untuk mencegah Australia mencetak gol.

    Weston McKennie (8/10):

    Sungguh luar biasa. Australia tidak tahu harus berbuat apa saat dia menguasai bola, dan tekanannya memastikan mereka juga tidak bisa berbuat banyak saat menguasai bola. Penampilan kelas atas dari seorang gelandang top.

    Malik Tillman (7/10):

    Melakukan segalanya untuk melindungi bola secara fisik dalam rangkaian aksi yang mengarah ke gol Freeman. Itu adalah momen terbaiknya, tetapi ada banyak momen kecil lainnya juga.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Folarin Balogun (7/10):

    Penampilannya sangat bagus saat mencetak gol pertama USMNT, di mana ia memanfaatkan kecepatannya untuk dengan mudah melewati pertahanan Australia. Ia melakukannya beberapa kali lagi sepanjang pertandingan dan sayangnya tidak berhasil mencetak gol atas usahanya tersebut.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Diberi tugas dan melaksanakannya dengan baik. Menghadapi tiga bek tengah Australia yang bertubuh raksasa, Pepi membuat mereka cukup khawatir dan, meski tidak pernah benar-benar menciptakan momen yang mengubah jalannya pertandingan, ia berhasil membuat Socceroos tetap sibuk.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Menggantikan Pepi untuk memberikan tambahan tenaga di lini tengah bagi tim AS. Pada akhirnya, tidak perlu banyak tambahan lagi.

    Auston Trusty (6/10):

    Tidak mengherankan jika Pochettino memasukkan bek bertubuh besar dari Celtic ini di akhir pertandingan, saat Australia terus menekan untuk membuat pertandingan menjadi lebih seru.

    Joe Scally (6/10):

    Pemain pengganti berorientasi pertahanan lainnya yang dimasukkan di akhir pertandingan untuk menahan serangan Australia.

    Gio Reyna (N/A):

    Masuk ke lapangan saat waktu tersisa hanya beberapa detik.

    Haji Wright (N/A):

    Sama seperti di atas, meskipun ia sempat lolos untuk mencoba mencetak gol.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Terpaksa membuat keputusan besar karena absennya Pulisic, dan harus diakui dia membuat pilihan yang tepat. Tim AS mendominasi pertandingan, membuat Australia tetap waspada, dan yang terpenting, berhasil meraih tiga poin tambahan. Satu-satunya kritik adalah dia mungkin menunggu terlalu lama untuk melakukan pergantian pemain, yang membuat babak kedua sedikit lesu dan membuat AS berisiko mendapat kartu kuning yang tidak perlu.

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