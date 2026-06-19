Penilaian pemain USMNT melawan Australia: Folarin Balogun dan Alex Freeman tampil gemilang saat tim Amerika mengalahkan Socceroos untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia

Awalnya, suasana hening, lalu sorak-sorai pun bergema. Saat kerumunan penonton bergemuruh, Alex Freeman melesat di sepanjang pinggir lapangan, tanpa tujuan tertentu dan tanpa mengarah ke siapa pun. Di sekelilingnya, bendera-bendera berkibar, syal-syal beterbangan, dan perayaan para pendukung Amerika pun dimulai. Pada saat itulah, di hadapan ribuan pendukung Amerika yang berteriak-teriak di Seattle, semuanya menjadi jelas: tim nasional pria AS kembali melakukannya.

Hanya seminggu setelah kemenangan bersejarah di laga pembuka Piala Dunia atas Paraguay, USMNT berhasil meraih dua kemenangan dari dua pertandingan untuk memastikan tempat mereka di babak gugur turnamen ini. Kemenangan pada hari Jumat, sebuah kemenangan 2-0 atas Australia, memang tidak seimbang di papan skor seperti saat menghancurkan Paraguay 4-1, tetapi sama tegasnya. Untuk kedua kalinya dalam seminggu, AS mendominasi tim yang sangat tangguh untuk meraih tiga poin Piala Dunia, dan mereka melakukannya tanpa bintang mereka, Christian Pulisic, yang absen dalam pertandingan tersebut karena cedera betis.

Sekali lagi, pertandingan dimulai sejak awal, dan diawali dengan gol bunuh diri. Hanya 11 menit berlalu, setelah beberapa serangan peringatan dari kedua belah pihak, Folarin Balogun menembus pertahanan Australia dan masuk ke kotak penalti. Umpan silangnya ke arah gawang membuat Australia berada dalam posisi yang genting, dan situasinya begitu genting hingga Cameron Burgess tak bisa berbuat apa-apa selain mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Itu adalah gol krusial, baik untuk menenangkan saraf tim maupun strategi permainan USMNT. Mereka tak pernah goyah setelahnya.

Penyelesaian Freeman di detik-detik akhir babak pertama lah yang memastikan kemenangan tim. Setelah tembakan awal Sergino Dest diblok, bola memantul ke arah Freeman, yang kemudian menyundulnya ke dalam gawang dari jarak dekat. Perayaannya tidak langsung dilakukan, karena sang bek awalnya dinyatakan offside sebelum tinjauan VAR yang cukup lama. Kemudian, kabar itu datang: gol.

Itu adalah kabar yang sepadan dengan penantiannya, dan kabar yang, pada akhirnya, mengantarkan USMNT ke babak gugur. Mereka bisa menjadi juara grup secepatnya pada Jumat malam jika Paraguay bisa memberikan sedikit bantuan.

Mereka berhasil menempatkan diri di posisi tersebut berkat dua penampilan fantastis yang telah mengubah ekspektasi dan menetapkan standar baru bagi sepak bola Amerika di Piala Dunia. Penonton mendukung mereka pada Jumat lalu, dan dukungan tersebut tampaknya akan semakin meriah jika mereka bisa terus tampil seperti yang mereka lakukan pada Jumat lalu di panggung besar ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT asal Seattle...