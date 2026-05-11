Tottenham baru menang dua kali di kandang sepanjang musim ini dan mereka butuh waktu cukup lama untuk menemukan ritme permainan di tengah suasana yang tegang. Mereka nyaris tertinggal ketika Antonin Kinsky terpaksa menepis sundulan Joe Rodon dari garis gawang, dan hal itu seolah membangkitkan semangat Spurs. Tel menerobos ke area penalti dan tendangannya masih bisa diblok sebelum tendangan Pedro Porro yang mengarah ke gawang dihalau tepat di depan garis gawang, dan beberapa saat kemudian Joao Palhinha berjuang melewati kerumunan pemain di kotak penalti tetapi tendangannya masih melambung tinggi.

Tuan rumah akhirnya menemukan momen kualitas yang mereka cari-cari dengan putus asa pada menit keenam babak kedua saat Tel mengontrol bola hasil sapuan di tepi kotak penalti Leeds dan melepaskan tendangan keras dan akurat ke sudut atas jauh. Seharusnya skor menjadi 2-0 tak lama setelah itu, namun Richarlison melepaskan tendangan voli yang melambung setelah mendapat umpan di ruang kosong.

Namun, harapan Tottenham untuk mengamankan kemenangan krusial melawan lawan yang tak punya banyak hal untuk diperjuangkan pun sirna. Dengan 20 menit tersisa, Tel ragu-ragu saat bola jatuh di area penalti dan membuat keputusan tak terduga untuk mencoba membersihkan bola dengan gerakan akrobatik—malah menyentuh Ethan Ampadu yang sedang berlari ke arahnya, bukan bola. Setelah pemeriksaan VAR dan tinjauan panjang di monitor pinggir lapangan, wasit Jarred Gillett menunjuk titik penalti dan Dominic Calvert-Lewin mengeksekusinya dengan tenang.

Keadaan hampir memburuk bagi Spurs selama 13 menit tambahan waktu, tetapi Kinsky secara ajaib mampu menepis tendangan keras Sean Longstaff ke mistar gawang untuk menyelamatkan satu poin. Masih ada waktu bagi Leeds untuk lolos dari tuntutan penalti besar di akhir periode tambahan, saat Lukas Nmecha dianggap cukup menyentuh bola dalam duel dengan James Maddison.

Hasil ini berarti Tottenham kini hanya unggul dua poin dari West Ham di peringkat ke-18 dengan dua laga tersisa, dan mereka akan menghadapi laga tandang yang berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi rival sekota mereka, Chelsea.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spurs dari Tottenham Hotspur Stadium...