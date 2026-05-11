Goal.com
LiveTiket
Spurs GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Tottenham vs Leeds: Mathys Tel, apa yang kamu pikirkan?! Pencetak gol Spurs berubah dari pahlawan menjadi pecundang saat hasil imbang ini merusak harapan mereka untuk bertahan di Liga Premier

Player ratings
Tottenham Hotspur
Premier League
FEATURES
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Leeds United
M. Tel

Tottenham kehilangan dua poin penting dalam perjuangan mereka untuk bertahan di Liga Premier setelah ditahan imbang 1-1 oleh Leeds yang sudah aman dari degradasi pada Senin malam. Spurs tampaknya akan meraih kemenangan krusial ketika Mathys Tel mencetak gol yang tak terbendung tak lama setelah babak kedua dimulai, namun pemain asal Prancis itu justru menjadi biang kerok ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan memberikan penalti kepada tim tamu, yang membuka peluang bagi mereka untuk kembali ke dalam permainan dengan sisa waktu 20 menit, dan tim asuhan Roberto De Zerbi tidak mampu mencetak gol penentu kemenangan.

Tottenham baru menang dua kali di kandang sepanjang musim ini dan mereka butuh waktu cukup lama untuk menemukan ritme permainan di tengah suasana yang tegang. Mereka nyaris tertinggal ketika Antonin Kinsky terpaksa menepis sundulan Joe Rodon dari garis gawang, dan hal itu seolah membangkitkan semangat Spurs. Tel menerobos ke area penalti dan tendangannya masih bisa diblok sebelum tendangan Pedro Porro yang mengarah ke gawang dihalau tepat di depan garis gawang, dan beberapa saat kemudian Joao Palhinha berjuang melewati kerumunan pemain di kotak penalti tetapi tendangannya masih melambung tinggi.

Tuan rumah akhirnya menemukan momen kualitas yang mereka cari-cari dengan putus asa pada menit keenam babak kedua saat Tel mengontrol bola hasil sapuan di tepi kotak penalti Leeds dan melepaskan tendangan keras dan akurat ke sudut atas jauh. Seharusnya skor menjadi 2-0 tak lama setelah itu, namun Richarlison melepaskan tendangan voli yang melambung setelah mendapat umpan di ruang kosong.

Namun, harapan Tottenham untuk mengamankan kemenangan krusial melawan lawan yang tak punya banyak hal untuk diperjuangkan pun sirna. Dengan 20 menit tersisa, Tel ragu-ragu saat bola jatuh di area penalti dan membuat keputusan tak terduga untuk mencoba membersihkan bola dengan gerakan akrobatik—malah menyentuh Ethan Ampadu yang sedang berlari ke arahnya, bukan bola. Setelah pemeriksaan VAR dan tinjauan panjang di monitor pinggir lapangan, wasit Jarred Gillett menunjuk titik penalti dan Dominic Calvert-Lewin mengeksekusinya dengan tenang.

Keadaan hampir memburuk bagi Spurs selama 13 menit tambahan waktu, tetapi Kinsky secara ajaib mampu menepis tendangan keras Sean Longstaff ke mistar gawang untuk menyelamatkan satu poin. Masih ada waktu bagi Leeds untuk lolos dari tuntutan penalti besar di akhir periode tambahan, saat Lukas Nmecha dianggap cukup menyentuh bola dalam duel dengan James Maddison.

Hasil ini berarti Tottenham kini hanya unggul dua poin dari West Ham di peringkat ke-18 dengan dua laga tersisa, dan mereka akan menghadapi laga tandang yang berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi rival sekota mereka, Chelsea.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spurs dari Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Antonin Kinsky (7/10):

    Bereaksi dengan baik untuk hampir menggagalkan sundulan ke bawah Rodon. Tak berdaya menghadapi tendangan penalti Calvert-Lewin, namun melakukan penyelamatan krusial di menit-menit akhir untuk mempertahankan satu poin.

    Pedro Porro (7/10):

    Sering mencoba menerobos ke depan atau menciptakan peluang dari posisi terbalik, dan tendangannya yang mengarah ke gawang diblokir tepat di depan garis gawang.

    Kevin Danso (5/10):

    Melakukan intervensi krusial untuk memotong umpan silang berbahaya Mathys Tel ke kotak penalti sendiri, tetapi mendapat kartu kuning karena menghentikan serangan balik Leeds dengan sengaja dan tidak tampil impresif dalam duel-duelnya.

    Micky van de Ven (6/10):

    Menunjukkan ketenangan dan membantu timnya membangun serangan dengan baik dari belakang pada beberapa kesempatan. Melakukan tekel krusial di menit-menit akhir untuk menggagalkan peluang Nmecha.

    Destiny Udogie (6/10):

    Menikmati pertarungannya dengan Dan James dan sering kali lebih unggul. Mungkin beruntung karena tidak kebobolan penalti.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Joao Palhinha (6/10):

    Bisa lebih terlibat dalam serangan daripada biasanya dan seharusnya bisa mencetak gol. Mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Melakukan pekerjaan kotor dan memberikan timnya landasan untuk membangun serangan.

    Conor Gallagher (6/10):

    Menerapkan tekanan keras seperti biasa, tetapi tidak seberpengaruh seperti penampilannya sebelumnya.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Randal Kolo Muani (6/10):

    Lagi-lagi tampil cemerlang dan selalu bersemangat berlari, namun kurang sedikit kualitas dalam penyelesaian akhir. Richarlison menyia-nyiakan peluang terbaik yang ia ciptakan.

    Richarlison (5/10):

    Sebagian besar hanya mengandalkan sisa-sisa peluang dan menyia-nyiakan peluang terbaiknya ketika akhirnya mendapat kesempatan yang jelas. Kurang memiliki kecepatan dalam beberapa sprint penting.

    Mathys Tel (6/10):

    Hampir menimbulkan masalah besar bagi timnya dengan umpan yang melenceng di kotak penalti sendiri. Ia menebus kesalahannya dengan penyelesaian yang luar biasa, namun merusak kerja bagusnya dengan upaya pembersihan yang aneh yang membuatnya bertabrakan dengan Ampadu.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lucas Bergvall (5/10):

    Tidak mampu benar-benar masuk ke dalam permainan atau menciptakan sesuatu yang menonjol.

    James Maddison (6/10):

    Kembalinya yang disambut baik, namun tidak mampu memecahkan pertahanan Leeds dari bangku cadangan.

    Djed Spence (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan untuk menyegarkan barisan belakang.

    Roberto De Zerbi (5/10):

    Ini bukanlah penampilan intensitas tinggi yang dia harapkan, karena Spurs kembali tampil lesu di kandang sendiri. Namun, kesalahan individu tersebut di luar kendalinya saat timnya tampak akan meraih kemenangan besar.

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT