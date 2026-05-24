Palhinha Danso De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Tottenham vs Everton: Spurs selamat dari degradasi! Joao Palhinha mengantarkan tim asuhan Roberto De Zerbi lolos dari zona degradasi, sementara Kevin Danso tampil dominan dalam kemenangan krusial untuk menghindari degradasi dari Liga Premier

Tottenham Hotspur vs Everton

Tottenham memastikan diri terhindar dari degradasi dari Liga Premier setelah mengalahkan Everton 1-0 dalam laga yang menegangkan pada hari Minggu di London utara. Joao Palhinha menjadi pahlawan setelah mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut sesaat sebelum babak pertama berakhir, sehingga Spurs mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan dan membuat West Ham harus turun ke Championship meskipun West Ham sendiri berhasil mengalahkan Leeds United di sisi lain ibu kota.

Tottenham langsung tampil agresif sejak awal, dan baik Conor Gallagher maupun Kevin Danso melepaskan tembakan yang melebar dalam 10 menit pertama saat bola hasil tendangan bebas jatuh ke kaki mereka, sementara Palhinha melepaskan tembakan yang melambung tinggi di atas mistar gawang.

Tim asuhan Roberto De Zerbi terus mendominasi babak pertama, dan berhasil unggul dua menit sebelum jeda ketika Palhinha berhasil memasukkan bola ke gawang setelah tendangan sundulannya yang pertama membentur tiang gawang.

Peluang menjadi sangat langka setelah itu, dengan Everton mampu mendominasi penguasaan bola tanpa menguji Antonin Kinsky hingga waktu tambahan, ketika ia melakukan penyelamatan brilian dari Tyrique George. Berita dari London Stadium menciptakan suasana yang tegang, tetapi Spurs mampu mengakhiri pertandingan dan mengamankan tempat mereka di kasta tertinggi untuk musim depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spurs dari Tottenham Hotspur Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Antonin Kinsky (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukannya, tapi apa yang dilakukannya, ia lakukan dengan baik. Penyelamatan bagusnya menggagalkan peluang George di masa tambahan waktu.

    Pedro Porro (6/10):

    Berlari bolak-balik di sisi kanan dan memberikan beberapa umpan silang berbahaya dari situasi bola mati.

    Kevin Danso (8/10):

    Dominan saat berhadapan dengan Barry karena ia terus mengawasi penyerang Everton itu dengan ketat. Menimbulkan masalah dari situasi bola mati, meskipun penyelesaian akhirnya masih jauh dari harapan.

    Micky van de Ven (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting, yang paling menonjol adalah memotong umpan silang George di menit-menit akhir saat Kinsky sudah terkecoh.

    Destiny Udogie (6/10):

    Menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi saat ia memperlihatkan beberapa gerakan cerdik dan trik di wilayahnya sendiri. Penampilan yang solid sebagai bek kiri.

    Lini tengah

    Joao Palhinha (7/10):

    Melakukan banyak pekerjaan bagus di lini pertahanan, meski permainannya saat menguasai bola terlihat kurang berkualitas. Semua itu tak seberapa dibandingkan dengan kontribusinya yang paling besar, saat tendangan kerasnya nyaris melewati garis gawang sesaat sebelum babak pertama berakhir.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Menjadi sosok yang menenangkan di jantung lini tengah. Bermain sederhana sambil menggunakan bola dengan cerdas.

    Conor Gallagher (7/10):

    Sentuhan pertamanya masih menjadi masalah, tetapi ia bekerja tanpa lelah di lini tengah. Tendangannya melebar di awal pertandingan, padahal ia mungkin bisa melakukan yang lebih baik.

    Serangan

    Djed Spence (7/10):

    Dimainkan lebih ke depan dari biasanya, tapi memanfaatkan kecepatannya dengan baik untuk menembus ke belakang pertahanan lawan. Umpan silangnya yang berbahaya nyaris menemukan Richarlison di babak pertama.

    Richarlison (7/10):

    Tidak mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol, tetapi bekerja keras untuk timnya dan mempertahankan bola dengan efektif melawan mantan timnya.

    Mathys Tel (6/10):

    Membuat O'Brien mendapat kartu kuning di awal pertandingan dan terlihat mengancam, tetapi kesulitan menciptakan peluang berarti di sepertiga akhir lapangan sebelum digantikan oleh Sarr.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Kontribusi paling menonjolnya adalah mendapat kartu kuning karena diving.

    Randal Kolo Muani (5/10):

    Terlihat sedikit terisolasi setelah menggantikan Richarlison di lini depan.

    James Maddison (N/A):

    Berusaha keras selama 10 menit terakhir.

    Archie Gray (N/A):

    Menggantikan Bentancur di akhir pertandingan.

    Radu Dragusin (N/A):

    Dimasukkan pada menit terakhir waktu normal untuk memperkuat pertahanan.

    Roberto De Zerbi (7/10):

    Penampilannya jauh dari sempurna, tetapi timnya memulai pertandingan dengan cepat dan meraih hasil yang pantas mereka dapatkan berdasarkan penampilan mereka.