Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Tottenham vs Chelsea: Spurs belum aman! Randal Kolo Muani tampil sangat buruk saat pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier berlanjut hingga pekan terakhir

Tottenham akan menghadapi pekan terakhir musim Liga Premier dengan masih harus berjuang keras jika ingin terhindar dari degradasi, setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di kandang Chelsea pada Selasa lalu. Gol Richarlison di babak kedua tak cukup bagi tim asuhan Roberto De Zerbi, karena rentetan empat pertandingan tanpa kekalahan mereka pun terhenti di tangan rival sekota mereka dari London.

Tottenham memulai pertandingan dengan gemilang, dan Mathys Tel kurang beruntung karena sundulannya membentur tiang gawang setelah ia menyambut umpan silang Pedro Porro di tiang jauh. Namun, setelah Antonin Kinsky menepis tendangan Cole Palmer, kiper Spurs itu terlambat bereaksi beberapa saat kemudian saat tendangan Enzo Fernandez dari jarak 25 yard melesat ke sudut bawah gawang.

Fernandez nyaris menggandakan keunggulan saat tendangan bebasnya melengkung dan membentur mistar gawang, sementara Palmer kembali nyaris mencetak gol saat tendangannya melebar sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Spurs memang menciptakan beberapa peluang setelah jeda, yang terbaik di antaranya adalah sundulan Richarlison yang mengarah langsung ke Robert Sanchez, tetapi mereka semakin tertinggal di pertengahan babak kedua saat Andrey Santos menyambar bola dari umpan tarik Fernandez.

Richarlison mencetak golnya lima menit kemudian, menyambar bola di tiang jauh setelah umpan sundulan Pape Matar Sarr, memberikan harapan bagi para pendukung tim tamu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan peluang berarti lainnya, artinya Tottenham membutuhkan setidaknya satu poin melawan Everton pada Minggu untuk memastikan kelangsungan mereka di liga.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spurs di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Antonin Kinsky (5/10):

    Penyelamatan yang bagus menggagalkan upaya awal Palmer, tapi dia terlalu lambat untuk menjangkau tendangan Fernandez yang membuka skor. Menunjukkan penanganan yang mantap saat menghadapi bola lambung.

    Pedro Porro (5/10):

    Menyulitkan lawan dengan serangan-serangan dari sayap kanan - termasuk saat membantu menciptakan gol Richarlison - dan dengan pergerakan bolanya, tetapi menjadi beban di lini belakang karena kembali mendapat kartu kuning.

    Kevin Danso (6/10):

    Mengawasi Delap dengan ketat dan memanfaatkan fisiknya untuk keuntungannya sebagian besar waktu.

    Micky van de Ven (5/10):

    Percaya diri saat menguasai bola dan sesekali mampu menembus barisan pertahanan lawan dengan umpan-umpannya, namun melakukan beberapa kesalahan di lini belakang yang membuat timnya berada di bawah tekanan.

    Destiny Udogie (5/10):

    Berusaha sebaik mungkin untuk berkolaborasi dengan Tel di sayap kiri Spurs, namun terlalu sering terjebak dalam situasi buntu.

  • Lini tengah

    Joao Palhinha (4/10):

    Kuat dalam merebut bola, tetapi terlalu sering terlambat dalam mengantisipasi serangan, terutama saat terjadi serangan yang berujung pada gol Santos.

    Rodrigo Bentancur (5/10):

    Harus lebih aktif menghalangi Fernandez sebelum ia mencetak gol pembuka. Mempertahankan permainan yang rapi dan teratur di lini tengah.

    Conor Gallagher (5/10):

    Berjuang keras melawan mantan klubnya, meskipun kadang-kadang emosinya meluap. Kurang memiliki kualitas yang dibutuhkan di area depan.

    Serangan

    Randal Kolo Muani (3/10):

    Awalnya sempat bersinar saat berhadapan dengan Cucurella, namun umpan-umpannya sangat buruk sepanjang malam. Umpan yang sangat buruk ke lini tengah, yang ternyata menjadi sentuhan terakhirnya, berujung pada gol Santos.

    Richarlison (5/10):

    Bekerja keras, tetapi penyelesaiannya buruk hingga ia menyambar bola di tiang jauh untuk memberi harapan bagi Spurs.

    Mathys Tel (7/10):

    Sayang sekali sundulannya di awal pertandingan membentur tiang gawang, padahal ia terbukti menjadi opsi serangan paling mematikan bagi Tottenham. Ia juga bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas pertahanannya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    James Maddison (6/10):

    Kupikir dia bakal menyamakan kedudukan saat dia menerobos pertahanan lawan 10 menit menjelang akhir, tapi upayanya digagalkan oleh tekel brilian dari Hato.

    Djed Spence (6/10):

    Jauh lebih dinamis daripada Udogie setelah dia masuk sebagai bek kiri di pertengahan babak kedua.

    Pape Matar Sarr (6/10):

    Entah karena keberuntungan atau keputusan yang tepat, umpan terobosannya berhasil menemukan Richarlison untuk memperkecil ketertinggalan.

    Roberto De Zerbi (4/10):

    Timnya terus tampil lebih baik saat menguasai bola, tetapi ia menunggu terlalu lama untuk melakukan pergantian pemain, dan akhirnya dihukum ketika Chelsea mencetak gol kedua menjadi 2-0 sementara ia masih memiliki tiga pemain cadangan yang siap masuk.

