Penilaian pemain Tottenham vs Chelsea: Spurs belum aman! Randal Kolo Muani tampil sangat buruk saat pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier berlanjut hingga pekan terakhir

Tottenham memulai pertandingan dengan gemilang, dan Mathys Tel kurang beruntung karena sundulannya membentur tiang gawang setelah ia menyambut umpan silang Pedro Porro di tiang jauh. Namun, setelah Antonin Kinsky menepis tendangan Cole Palmer, kiper Spurs itu terlambat bereaksi beberapa saat kemudian saat tendangan Enzo Fernandez dari jarak 25 yard melesat ke sudut bawah gawang.

Fernandez nyaris menggandakan keunggulan saat tendangan bebasnya melengkung dan membentur mistar gawang, sementara Palmer kembali nyaris mencetak gol saat tendangannya melebar sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Spurs memang menciptakan beberapa peluang setelah jeda, yang terbaik di antaranya adalah sundulan Richarlison yang mengarah langsung ke Robert Sanchez, tetapi mereka semakin tertinggal di pertengahan babak kedua saat Andrey Santos menyambar bola dari umpan tarik Fernandez.

Richarlison mencetak golnya lima menit kemudian, menyambar bola di tiang jauh setelah umpan sundulan Pape Matar Sarr, memberikan harapan bagi para pendukung tim tamu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan peluang berarti lainnya, artinya Tottenham membutuhkan setidaknya satu poin melawan Everton pada Minggu untuk memastikan kelangsungan mereka di liga.

