Penilaian pemain Tottenham vs Atlético Madrid: Xavi Simons dan Randal Kolo Muani mencetak gol, namun impian Spurs yang berjuang keras untuk bangkit di Liga Champions pupus akibat penampilan gemilang Julian Álvarez

Tottenham tersingkir dari Liga Champions pada babak 16 besar pada Rabu lalu setelah kalah dengan agregat 7-5 dari Atletico Madrid, meskipun mereka berhasil menang 3-2 pada leg kedua di London Utara. Kekalahan telak yang dialami Spurs di ibu kota Spanyol pekan lalu membuat mereka harus menghadapi tantangan berat di kandang sendiri, dan pada akhirnya mereka harus berjuang terlalu keras meskipun menampilkan performa yang gigih.

Atletico berhasil mencetak gol dalam waktu enam menit melalui Ademola Lookman, yang pernah menjadi incaran transfer Spurs, yang menyambar umpan silang rendah dari Giuliano Simeone, namun golnya segera dianulir karena bendera offside.

Pada menit ke-30, Spurs memecah kebuntuan malam itu. Umpan silang Mathys Tel setelah lemparan ke dalam yang cepat menemukan Randal Kolo Muani yang melepaskan diri di tiang belakang, dan ia melompat tinggi untuk menyundul bola ke gawang.

Tottenham semakin bersemangat dan nyaris mencetak gol kedua tak lama kemudian saat Xavi Simons mengoper bola ke Tel, namun upayanya digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari Juan Musso, yang menggantikan Jan Oblak yang cedera. Menjelang akhir babak pertama, Guglielmo Vicario dipaksa melakukan penyelamatan fantastis setelah tendangan setengah voli Simeone membentur Cristian Romero dengan defleksi yang berbahaya, dan kiper asal Italia itu harus menyesuaikan posisi tubuhnya di udara untuk menepis bola dengan tangan yang kuat.

Keunggulan itu lepas dari genggaman Spurs lagi di babak kedua. Tuan rumah merasa dirugikan ketika Simons dijatuhkan oleh Julian Alvarez di tepi kotak penalti Atletico, namun wasit tidak meniup peluit, dan tim tamu melancarkan serangan cepat sebelum Alvarez datang terlambat untuk melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, dan gol tersebut disahkan setelah pemeriksaan VAR.

Namun Simons mendapat momen penebusan beberapa saat kemudian saat ia membawa Tottenham unggul lagi. Spurs merebut kembali penguasaan bola di area lawan, dan Archie Gray mengoper bola kepada Simons untuk melengkungkan bola dari tepi kotak penalti.

Harapan tipis untuk comeback di menit-menit akhir pun sirna sepenuhnya 15 menit sebelum pertandingan berakhir ketika Atletico mencetak gol dari tendangan sudut, dengan David Hancko menyelinap di depan Pape Matar Sarr di tiang dekat untuk menyamakan kedudukan. Namun, di menit terakhir, Spurs mendapat hadiah penalti ketika Simons dijatuhkan oleh Jose Maria Gimenez, dan pemain nomor 7 Tottenham itu maju dan mencetak gol untuk memastikan tuan rumah setidaknya memenangkan leg kedua.

Hal positif lainnya bagi Tottenham adalah mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang dalam kompetisi Eropa menjadi 25 pertandingan dan telah menunjukkan dalam dua laga terakhir mereka, melawan Liverpool dan Atletico, bahwa ini bukanlah tim yang seharusnya berjuang menghindari degradasi dari Liga Premier, dengan fokus kini beralih ke laga krusial hari Minggu melawan rival mereka, Nottingham Forest.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spurs dari Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Guglielmo Vicario (7/10):

    Mendapat banyak kritikan musim ini, namun kembali tampil prima di laga ini, terutama dengan melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Simeone sebelum jeda, dan kemudian dua kali menggagalkan peluang Alvarez di babak kedua.

    Radu Dragusin (5/10):

    Terlihat sangat mencolok di posisi bek kanan. Tidak pernah terlihat nyaman saat menguasai bola. Digantikan oleh Udogie.

    Cristian Romero (6/10):

    Bek terbaik Tottenham malam itu, sering menjadi pemain yang melakukan tekel dan intersepsi di saat-saat terakhir. Digantikan oleh Danso.

    Micky van de Ven (5/10):

    Terkadang terpeleset dan tergelincir saat bertahan dalam transisi, hanya sesekali menunjukkan kemampuannya. Gagal melakukan intersepsi yang berujung pada gol Alvarez.

    Djed Spence (5/10):

    Menghabiskan banyak waktu mengejar Simeone dan Marcos Llorente. Pindah ke posisi bek kanan setelah Udogie masuk.

    Lini tengah

    Pedro Porro (6/10):

    Maju ke depan lapangan untuk memberikan umpan silang dan melakukan penetrasi ke belakang pertahanan lawan. Jauh lebih cocok untuk peran ini daripada posisi bek tengah yang ditugaskan Tudor kepadanya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Digantikan oleh Bergvall.

    Archie Gray (8/10):

    Mendominasi pertarungan di lini tengah, merebut kembali penguasaan bola, dan mengembangkan serangan melalui umpan-umpan jarak jauh serta dribel yang percaya diri. Semakin matang pada waktu yang tepat untuk tim Tottenham yang membutuhkan lebih banyak pengalaman. Digantikan oleh Gallagher.

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Penampilan yang gigih meski tidak spektakuler, melengkapi penampilan penuh aksi Gray. Kehilangan jejak Hancko yang berujung pada gol penentu kemenangan.

    Xavi Simons (9/10):

    Memulai pertandingan di sayap kiri tetapi sering bertukar posisi dengan Tel, yang memulai di lini depan. Sayangnya tidak mendapat pelanggaran yang berujung pada gol penyama kedudukan Alvarez sebelum mengambil inisiatif sendiri dengan mencetak gol indah tak lama setelahnya. Semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan, bahkan ketika pertandingan tampaknya sudah berakhir, berhasil memenangkan dan mengonversi penalti di menit-menit akhir.

    Serangan

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Membuka skor untuk Tottenham lewat sundulan yang apik, namun cepat kelelahan dan di sinilah tuan rumah merindukan energi Dominic Solanke dan Richarlison yang absen.

    Mathys Tel (8/10):

    Pemain muda lainnya yang tidak menghindar dari tanggung jawab. Semangat menular sang pemain Prancis menghidupkan suasana stadion. Memberikan umpan kepada Kolo Muani untuk gol pertama dalam malam yang penuh gairah. Digantikan oleh Olusesi.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Destiny Udogie (5/10):

    Kembali bermain setelah pulih dari cedera, menggantikan Dragusin.

    Lucas Bergvall (5/10):

    Juga kembali dalam kondisi prima, menggantikan Porro di menit-menit akhir.

    Conor Gallagher (N/A):

    Kembali dari sakit dan masuk menggantikan Gray.

    Callum Olusesi (N/A):

    Melakukan debutnya di Liga Champions setelah masuk menggantikan Tel.

    Kevin Danso (N/A):

    Menggantikan Romero di akhir pertandingan.

    Igor Tudor (8/10):

    Tottenham berusaha sekuat tenaga, yang memang sudah maksimal yang bisa mereka lakukan mengingat situasi yang ada.

