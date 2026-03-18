Atletico berhasil mencetak gol dalam waktu enam menit melalui Ademola Lookman, yang pernah menjadi incaran transfer Spurs, yang menyambar umpan silang rendah dari Giuliano Simeone, namun golnya segera dianulir karena bendera offside.

Pada menit ke-30, Spurs memecah kebuntuan malam itu. Umpan silang Mathys Tel setelah lemparan ke dalam yang cepat menemukan Randal Kolo Muani yang melepaskan diri di tiang belakang, dan ia melompat tinggi untuk menyundul bola ke gawang.

Tottenham semakin bersemangat dan nyaris mencetak gol kedua tak lama kemudian saat Xavi Simons mengoper bola ke Tel, namun upayanya digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari Juan Musso, yang menggantikan Jan Oblak yang cedera. Menjelang akhir babak pertama, Guglielmo Vicario dipaksa melakukan penyelamatan fantastis setelah tendangan setengah voli Simeone membentur Cristian Romero dengan defleksi yang berbahaya, dan kiper asal Italia itu harus menyesuaikan posisi tubuhnya di udara untuk menepis bola dengan tangan yang kuat.

Keunggulan itu lepas dari genggaman Spurs lagi di babak kedua. Tuan rumah merasa dirugikan ketika Simons dijatuhkan oleh Julian Alvarez di tepi kotak penalti Atletico, namun wasit tidak meniup peluit, dan tim tamu melancarkan serangan cepat sebelum Alvarez datang terlambat untuk melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, dan gol tersebut disahkan setelah pemeriksaan VAR.

Namun Simons mendapat momen penebusan beberapa saat kemudian saat ia membawa Tottenham unggul lagi. Spurs merebut kembali penguasaan bola di area lawan, dan Archie Gray mengoper bola kepada Simons untuk melengkungkan bola dari tepi kotak penalti.

Harapan tipis untuk comeback di menit-menit akhir pun sirna sepenuhnya 15 menit sebelum pertandingan berakhir ketika Atletico mencetak gol dari tendangan sudut, dengan David Hancko menyelinap di depan Pape Matar Sarr di tiang dekat untuk menyamakan kedudukan. Namun, di menit terakhir, Spurs mendapat hadiah penalti ketika Simons dijatuhkan oleh Jose Maria Gimenez, dan pemain nomor 7 Tottenham itu maju dan mencetak gol untuk memastikan tuan rumah setidaknya memenangkan leg kedua.

Hal positif lainnya bagi Tottenham adalah mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang dalam kompetisi Eropa menjadi 25 pertandingan dan telah menunjukkan dalam dua laga terakhir mereka, melawan Liverpool dan Atletico, bahwa ini bukanlah tim yang seharusnya berjuang menghindari degradasi dari Liga Premier, dengan fokus kini beralih ke laga krusial hari Minggu melawan rival mereka, Nottingham Forest.

