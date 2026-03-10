Goal.com
Tottenham UCL splitGetty/GOAL

Penilaian pemain Tottenham vs Atletico Madrid: Penampilan mengerikan Antonin Kinsky dalam laga Liga Champions yang mengejutkan sepanjang masa membuat Spurs menghadapi lebih banyak penderitaan, sementara taktik buruk Igor Tudor kembali terungkap

Igor Tudor menyatakan bahwa ia lebih yakin dari sebelumnya bahwa Tottenham yang terancam degradasi akan tetap bertahan di Premier League, namun performa buruk mereka pada tahun 2026 terus berlanjut dengan kekalahan telak 5-2 dari Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Malam itu kembali diwarnai dengan kesalahan individu yang memalukan, ditambah dengan sistem yang membingungkan yang memberikan keunggulan penuh kepada raksasa Spanyol tersebut untuk mengamankan kemenangan di leg pertama.

Spurs tertinggal 3-0 setelah 14 menit, karena kiper Antonin Kinsky, yang melakukan debutnya di Liga Champions menggantikan Guglielmo Vicario yang mendapat kritikan tajam, menjadi salah satu dari banyak pemain yang menjadi korban permukaan lapangan yang licin di Madrid. Upaya umpan dari belakang membuatnya terpeleset dan langsung memberikan bola kepada Julian Alvarez, yang kemudian mengembalikan bola ke dalam kotak penalti untuk Marcos Llorente yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan mencetak gol pembuka. 

Micky van de Ven meniru kipernya kurang dari 10 menit kemudian, kehilangan keseimbangan setelah menerima umpan sederhana dari Pape Matar Sarr, memungkinkan Antoine Griezmann berlari mengejar bola. Penyerang Prancis berpengalaman itu masih harus bekerja keras, tetapi membuatnya terlihat mudah saat menggulirkan bola ke gawang untuk gol kedua tuan rumah. 

Namun, itu belum akhir dari bencana bagi Spurs. Tak lama setelah restart, Kinsky kembali melakukan kesalahan, mengumpan balik yang meleset langsung ke Alvarez, yang memiliki gawang kosong untuk memasukkan bola. Itu menandai akhir malam bagi kiper berusia 22 tahun itu, meskipun ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton tuan rumah. 

Vicario masuk menggantikan, tetapi ia juga kebobolan tak lama setelahnya saat tendangan bebas cepat dari Atletico diarahkan ke gawangnya sendiri oleh Sarr. Meskipun Vicario melakukan penyelamatan awal yang bagus, bola akhirnya dimasukkan oleh Robin Le Normand. Spurs berhasil mencetak satu gol balasan sebelum babak pertama berakhir, ketika Pedro Porro bekerja sama dengan Richarlison sebelum melepaskan tendangan rendah yang masuk ke gawang, memberikan secercah harapan bagi tim tamu.

Meskipun Tottenham memulai babak kedua dengan baik, Atletico segera mencetak gol kelima. Setelah penyelamatan fantastis dari Jan Oblak untuk menggagalkan Richarlison di satu ujung, Alvarez mencetak gol hanya 12 detik kemudian melalui serangan balik yang klinis, yang termasuk sentuhan indah dari Griezmann. 

Dominic Solanke mencetak gol lagi untuk Spurs dengan sisa 10 menit pertandingan setelah umpan balik yang tidak akurat dari Oblak, sehingga Spurs memiliki beban yang sedikit lebih ringan untuk dihadapi di London Utara pekan depan.

GOAL menilai performa pemain Tottenham dari Metropolitano...

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Antonin Kinsky (0/10):

    Mungkin penampilan kiper terburuk dalam sejarah Liga Champions. Dua kesalahan besar dalam 14 menit dan kemudian diganti. Penampilannya dengan mudah menyaingi penampilan Loris Karius di final 2018. 

    Kevin Danso (4/10)

    Berjuang keras dalam setiap duel, tetapi seringkali tertinggal oleh kecepatan lini depan Atletico.

    Cristian Romero (5/10):

    Kembalinya ke starting line-up disambut baik, tetapi gagal memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan untuk tim Tottenham yang sedang terpuruk.

    Micky van de Ven (3/10)

    Terkadang terlihat seperti Bambi di atas es, tergelincir dan memberikan gol kedua Atletico pada malam itu.

    • Iklan
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Pedro Porro (5/10):

    Salah satu dari sedikit pemain yang mengenakan jersey Spurs, meskipun keinginannya untuk menekan lawan meninggalkan beberapa celah besar di pertahanan. 

    Pape Matar Sarr (3/10):

    Memiliki sentuhan pertama yang buruk untuk seorang pemain yang bermain di jantung aksi. 

    Archie Gray (4/10):

    Seperti saat melawan Crystal Palace, dia salah satu pemain Tottenham yang paling menonjol, tetapi sebagian besar kewalahan oleh tekanan intens dari tuan rumah.  

    Djed Spence (3/10):

    Sering mencoba terlalu cerdik, kehilangan bola, dan membiarkan Atletico melancarkan serangan balik.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Serangan

    Mathys Tel (5/10):

    Merupakan salah satu pemain yang lebih agresif dan menyerang dalam penampilan Spurs yang lesu, tetapi diganti pada babak pertama.

    Richarlison (4/10):

    Gagal memanfaatkan peluang besar untuk mencetak gol sebelum Atletico mencetak gol kelima mereka, meskipun dia berhasil memberikan umpan kepada Porro untuk gol pembuka tim tamu.

    Randal Kolo Muani (2/10):

    Tidak pernah mampu mengontrol bola, dan beberapa sentuhannya langsung mengembalikan bola ke pemain Atletico. Ditarik keluar pada babak pertama.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Guglielmo Vicario (4/10):

    Membiarkan beberapa gol setelah masuk lapangan, dan Tottenham kehilangan kualitas umpan dari belakang setelah ia menggantikan Kinsky.

    Conor Gallagher (5/10):

    Berperan aktif melawan mantan timnya saat masuk, melakukan banyak gerakan di tengah lapangan.

    Dominic Solanke (6/10):

    Mencetak gol yang bagus dan terlihat aktif, dengan pertanyaan yang harus diajukan kepada Tudor mengapa dia tidak dimainkan sejak awal.

    Xavi Simons (5/10):

    Mendapat banyak bola di 20 menit terakhir, tetapi Atletico tidak keberatan membiarkannya karena pertandingan sudah berakhir.

    Joao Palhinha (3/10):

    Sangat kesulitan menemukan kualitas apa pun dan menerima pukulan keras di kepala tepat di akhir pertandingan.

    Igor Tudor (3/10):

    Pertanyaan akan muncul mengapa dia memilih untuk memberikan debut Liga Champions kepada kiper muda dalam pertandingan yang begitu sulit.

