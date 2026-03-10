Penilaian pemain Tottenham vs Atletico Madrid: Penampilan mengerikan Antonin Kinsky dalam laga Liga Champions yang mengejutkan sepanjang masa membuat Spurs menghadapi lebih banyak penderitaan, sementara taktik buruk Igor Tudor kembali terungkap

Spurs tertinggal 3-0 setelah 14 menit, karena kiper Antonin Kinsky, yang melakukan debutnya di Liga Champions menggantikan Guglielmo Vicario yang mendapat kritikan tajam, menjadi salah satu dari banyak pemain yang menjadi korban permukaan lapangan yang licin di Madrid. Upaya umpan dari belakang membuatnya terpeleset dan langsung memberikan bola kepada Julian Alvarez, yang kemudian mengembalikan bola ke dalam kotak penalti untuk Marcos Llorente yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan mencetak gol pembuka.

Micky van de Ven meniru kipernya kurang dari 10 menit kemudian, kehilangan keseimbangan setelah menerima umpan sederhana dari Pape Matar Sarr, memungkinkan Antoine Griezmann berlari mengejar bola. Penyerang Prancis berpengalaman itu masih harus bekerja keras, tetapi membuatnya terlihat mudah saat menggulirkan bola ke gawang untuk gol kedua tuan rumah.

Namun, itu belum akhir dari bencana bagi Spurs. Tak lama setelah restart, Kinsky kembali melakukan kesalahan, mengumpan balik yang meleset langsung ke Alvarez, yang memiliki gawang kosong untuk memasukkan bola. Itu menandai akhir malam bagi kiper berusia 22 tahun itu, meskipun ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton tuan rumah.

Vicario masuk menggantikan, tetapi ia juga kebobolan tak lama setelahnya saat tendangan bebas cepat dari Atletico diarahkan ke gawangnya sendiri oleh Sarr. Meskipun Vicario melakukan penyelamatan awal yang bagus, bola akhirnya dimasukkan oleh Robin Le Normand. Spurs berhasil mencetak satu gol balasan sebelum babak pertama berakhir, ketika Pedro Porro bekerja sama dengan Richarlison sebelum melepaskan tendangan rendah yang masuk ke gawang, memberikan secercah harapan bagi tim tamu.

Meskipun Tottenham memulai babak kedua dengan baik, Atletico segera mencetak gol kelima. Setelah penyelamatan fantastis dari Jan Oblak untuk menggagalkan Richarlison di satu ujung, Alvarez mencetak gol hanya 12 detik kemudian melalui serangan balik yang klinis, yang termasuk sentuhan indah dari Griezmann.

Dominic Solanke mencetak gol lagi untuk Spurs dengan sisa 10 menit pertandingan setelah umpan balik yang tidak akurat dari Oblak, sehingga Spurs memiliki beban yang sedikit lebih ringan untuk dihadapi di London Utara pekan depan.

GOAL menilai performa pemain Tottenham dari Metropolitano...