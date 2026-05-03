Penilaian pemain Tottenham vs Aston Villa: Conor Gallagher tampil gemilang! Gelandang ini menampilkan permainan apik untuk membawa Spurs keluar dari zona degradasi

Tim asal London Utara itu benar-benar mendominasi babak pertama melawan tim Villa yang melakukan rotasi besar-besaran menjelang leg kedua semifinal Liga Europa melawan Nottingham Forest pada Kamis nanti. Conor Gallagher — yang tampil gemilang sepanjang pertandingan — membuka skor pada menit ke-12, mengontrol bola hasil sapuan dengan apik di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut bawah gawang.

Joao Palhinha melepaskan tendangan jarak jauh yang keras yang ditepis ke tiang gawang oleh Emiliano Martinez lima menit kemudian, dan kiper nomor satu Argentina itu kemudian berhasil menggagalkan peluang Randal Kolo Muani dari jarak dekat, namun ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan sundulan Richarlison saat tim tamu menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-25.

Villa tampil lebih baik di babak kedua setelah mendapat sorakan saat istirahat, namun kerusakan sudah terjadi. Mereka harus menunggu hingga menit ke-89 untuk peluang yang tak lebih dari setengah peluang, saat Tyrone Mings menyundul bola melebar. Emiliano Buendia memang mencetak gol balasan tepat di menit akhir dengan sundulan cerdik, namun itu hanyalah gol hiburan.

Tottenham kini unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18, berkat dua kemenangan beruntun pertama mereka sejak awal musim, saat Roberto De Zerbi memimpin kebangkitan yang tepat waktu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Tottenham di Villa Park...