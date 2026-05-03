Goal.com
Live
Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Tottenham vs Aston Villa: Conor Gallagher tampil gemilang! Gelandang ini menampilkan permainan apik untuk membawa Spurs keluar dari zona degradasi

Player ratings
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Premier League
FEATURES
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
C. Gallagher

Sudah resmi: Tottenham berhasil keluar dari zona degradasi Liga Premier. Spurs memanfaatkan performa Aston Villa yang kurang meyakinkan serta kekalahan West Ham dari Brentford sehari sebelumnya untuk lolos dari tiga besar terbawah pada Minggu malam, setelah menang telak 2-1 atas tim asuhan Unai Emery yang sedang dalam performa buruk.

Tim asal London Utara itu benar-benar mendominasi babak pertama melawan tim Villa yang melakukan rotasi besar-besaran menjelang leg kedua semifinal Liga Europa melawan Nottingham Forest pada Kamis nanti. Conor Gallagher — yang tampil gemilang sepanjang pertandingan — membuka skor pada menit ke-12, mengontrol bola hasil sapuan dengan apik di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut bawah gawang.

Joao Palhinha melepaskan tendangan jarak jauh yang keras yang ditepis ke tiang gawang oleh Emiliano Martinez lima menit kemudian, dan kiper nomor satu Argentina itu kemudian berhasil menggagalkan peluang Randal Kolo Muani dari jarak dekat, namun ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan sundulan Richarlison saat tim tamu menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-25.

Villa tampil lebih baik di babak kedua setelah mendapat sorakan saat istirahat, namun kerusakan sudah terjadi. Mereka harus menunggu hingga menit ke-89 untuk peluang yang tak lebih dari setengah peluang, saat Tyrone Mings menyundul bola melebar. Emiliano Buendia memang mencetak gol balasan tepat di menit akhir dengan sundulan cerdik, namun itu hanyalah gol hiburan.

Tottenham kini unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18, berkat dua kemenangan beruntun pertama mereka sejak awal musim, saat Roberto De Zerbi memimpin kebangkitan yang tepat waktu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Tottenham di Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Antonin Kinsky (6/10):

    Hampir sepanjang pertandingan hanya menjadi penonton karena Villa hampir tidak pernah masuk ke area penalti, meskipun sempat gagal mengantisipasi satu umpan silang.

    Pedro Porro (6/10):

    Sering turun ke lini tengah, namun tidak seaktif biasanya dalam serangan.

    Kevin Danso (7/10):

    Bermain dengan sangat tenang dan membantu menggerakkan serangan ke depan, meskipun harus diselamatkan setelah satu kesalahan umpan.

    Micky van de Ven (7/10):

    Beberapa aksi bertahan yang cerdas, memanfaatkan kecepatan dan kekuatannya - terutama tekel terakhirnya terhadap Tammy Abraham.

    Destiny Udogie (6/10):

    Gerakan overlap dari pemain Italia ini menjadi masalah serius bagi Villa, meskipun ia terbantu oleh Jadon Sancho yang kurang efektif sehingga ia bisa bermain dengan mudah di sisi lain lapangan.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Lini tengah

    Joao Palhinha (7/10):

    Peluang golnya di awal pertandingan digagalkan oleh penyelamatan ajaib Martinez. Penampilannya di lini tengah sangat rapi dengan sedikit sentuhan agresivitas khasnya dalam melakukan tekel.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Dengan senang hati melakukan pekerjaan kotor bersama Gallagher yang diberi kebebasan untuk bermain lebih ke depan, dan akibatnya ia menerima kartu kuning atas nama timnya.

    Conor Gallagher (8/10):

    Tanpa diragukan lagi, ini adalah penampilannya yang terbaik sejauh ini untuk Spurs. Ia memimpin dari depan, muncul di mana-mana, dan menekan tanpa henti. Penampilannya yang tak kenal lelah diakhiri dengan gol awal yang akurat - gol pertamanya untuk klub.

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Menunjukkan energi dan kerja keras yang sangat baik di sayap kanan dan sayangnya tidak berhasil mencetak gol. Ian Maatsen pasti akan mengalami mimpi buruk tentangnya malam ini.

    Richarlison (7/10):

    Awalnya tidak terlalu menonjol sebelum muncul tiba-tiba untuk mencetak gol menjadi 2-0 dengan sundulan sederhana. Tidak melakukan hal yang menonjol setelah itu, tapi dia tidak akan terlalu peduli.

    Mathys Tel (7/10):

    Seperti Kolo Muani, ia membuat bek yang mengawalnya kewalahan, dan umpan silangnya yang sempurna memudahkan tugas Richarlison.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Yves Bissouma (6/10):

    Kekuatan segar di lini tengah setelah penampilan yang gigih di tengah lapangan. Melakukan apa yang diharapkan.

    Djed Spence (6/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti di posisi sayap kanan. Tidak terlalu efektif, tetapi membantu mengakhiri pertandingan.

    Pape Matar Sarr (N/A):

    Dimasukkan di menit-menit akhir untuk menghabiskan waktu.

    Lucas Bergvall (N/A):

    Sama seperti Sarr, karena ia dimasukkan pada menit terakhir waktu normal.

    Roberto De Zerbi (8/10):

    Penampilan terbaik sejauh ini dalam masa jabatannya yang baru dimulai. Pertunjukan ini menampilkan semua ciri khas 'De Zerbi-ball' dan menunjukkan bahwa segala sesuatunya mungkin mulai berjalan lancar pada saat yang tepat bagi Spurs dalam upaya mereka untuk menghindari degradasi.

Europa League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Leeds United crest
Leeds United
LEE