Memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di babak kualifikasi, termasuk kemenangan 1-0 atas Spanyol di Wembley pada bulan April, Inggris tidak memulai pertandingan dengan buruk. La Roja memiliki peluang bagus di awal pertandingan yang memaksa Hannah Hampton untuk bertindak, ketika umpan silang indah dari Putellas disambut oleh Edna Imade, tetapi Keira Walsh juga hampir mencetak gol di sisi lain lapangan ketika tendangannya dari tepi kotak penalti melambung tipis di atas mistar gawang Cata Coll. Namun, segalanya berubah ketika Guijarro memecah kebuntuan.

Dengan cerdik melewati Georgia Stanway sebelum menerobos ke ruang kosong yang luas di lini tengah Inggris, Guijarro memiliki waktu yang cukup untuk memilih sudut tembakannya saat ia mengalahkan Hampton dari jarak jauh, dibantu oleh defleksi. Dari situ, The Lionesses terlihat ceroboh dan tidak terorganisir, dengan Spanyol dengan mudah membongkar pertahanan mereka, namun seringkali membiarkan lawan lolos karena umpan akhir yang buruk. Inggris tidak memanfaatkan keberuntungan itu, dan posisi buruk Alex Greenwood yang membuat Putellas berada dalam posisi onside, diikuti oleh penampilan kiper Hampton yang mengejutkan, yang berhasil menepis tendangan gelandang Spanyol dengan tangan kuat, namun bola tetap masuk ke gawangnya, sehingga tuan rumah menggandakan keunggulan.

Itu adalah gol krusial bagi juara dunia, menghilangkan kemungkinan Inggris mengalahkan mereka dalam tiebreaker head-to-head jika hal itu terjadi, karena The Lionesses hanya mencetak satu gol dalam kemenangan di Wembley. Namun, meski hal itu berarti tim Wiegman bisa bermain lepas dan menyerang di babak kedua—karena selisih gol tak lagi menjadi masalah—Spanyol tak membiarkan skenario itu terjadi. Justru tim tamu yang terus berada di bawah tekanan, dan sebelum pertandingan memasuki satu jam, skor menjadi 3-0, saat pertahanan heroik Lucy Bronze dipatahkan oleh keraguan Greenwood sehingga Putellas mencetak gol keduanya.

Situasi masih bisa memburuk, dengan Pina masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol keempat bagi La Roja, menjadikan ini kekalahan terberat bagi The Lionesses di era Wiegman dengan selisih yang cukup jauh. Inggris belum pernah kalah dengan selisih lebih dari dua gol di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut, yang mengambil alih pada September 2021, dengan kekalahan ini menjadi yang terberat bagi tim dalam 17 tahun terakhir, sejak Jerman menang 6-2 di final Kejuaraan Eropa 2009. Yang paling penting, ini berarti runner-up Piala Dunia Wanita 2023 kemungkinan besar harus melalui babak play-off untuk lolos ke edisi 2027, kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga saat Islandia menjamu Spanyol pada Selasa malam.

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