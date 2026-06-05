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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Spanyol: Rekor terburuk sepanjang sejarah! Tim Lionesses menelan kekalahan terberat di era Sarina Wiegman dan kehilangan posisi teratas dalam perburuan tiket otomatis ke Piala Dunia

Player ratings
England
World Cup Qualification UEFA
H. Hampton
A. Greenwood
Spain vs England
FEATURES

Inggris kini berada di ambang harus melalui jalur play-off dalam kualifikasi Piala Dunia Wanita setelah menelan kekalahan 4-0 dari Spanyol—hasil terburuk yang dialami The Lionesses di bawah asuhan Sarina Wiegman—sehingga justru La Roja yang kini memimpin perebutan satu tiket otomatis dari grup tersebut. Inggris bertolak ke Mallorca dengan keyakinan bahwa hasil imbang saja sudah cukup untuk mengamankan tempat mereka di turnamen di Brasil musim panas mendatang, namun gol-gol dari Patri Guijarro, Alexia Putellas, dan Claudia Pina membuat mereka disalip oleh tuan rumah di klasemen, dengan satu pertandingan tersisa.

Memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di babak kualifikasi, termasuk kemenangan 1-0 atas Spanyol di Wembley pada bulan April, Inggris tidak memulai pertandingan dengan buruk. La Roja memiliki peluang bagus di awal pertandingan yang memaksa Hannah Hampton untuk bertindak, ketika umpan silang indah dari Putellas disambut oleh Edna Imade, tetapi Keira Walsh juga hampir mencetak gol di sisi lain lapangan ketika tendangannya dari tepi kotak penalti melambung tipis di atas mistar gawang Cata Coll. Namun, segalanya berubah ketika Guijarro memecah kebuntuan.

Dengan cerdik melewati Georgia Stanway sebelum menerobos ke ruang kosong yang luas di lini tengah Inggris, Guijarro memiliki waktu yang cukup untuk memilih sudut tembakannya saat ia mengalahkan Hampton dari jarak jauh, dibantu oleh defleksi. Dari situ, The Lionesses terlihat ceroboh dan tidak terorganisir, dengan Spanyol dengan mudah membongkar pertahanan mereka, namun seringkali membiarkan lawan lolos karena umpan akhir yang buruk. Inggris tidak memanfaatkan keberuntungan itu, dan posisi buruk Alex Greenwood yang membuat Putellas berada dalam posisi onside, diikuti oleh penampilan kiper Hampton yang mengejutkan, yang berhasil menepis tendangan gelandang Spanyol dengan tangan kuat, namun bola tetap masuk ke gawangnya, sehingga tuan rumah menggandakan keunggulan.

Itu adalah gol krusial bagi juara dunia, menghilangkan kemungkinan Inggris mengalahkan mereka dalam tiebreaker head-to-head jika hal itu terjadi, karena The Lionesses hanya mencetak satu gol dalam kemenangan di Wembley. Namun, meski hal itu berarti tim Wiegman bisa bermain lepas dan menyerang di babak kedua—karena selisih gol tak lagi menjadi masalah—Spanyol tak membiarkan skenario itu terjadi. Justru tim tamu yang terus berada di bawah tekanan, dan sebelum menit ke-60, skor menjadi 3-0, saat pertahanan heroik Lucy Bronze dipatahkan oleh keraguan Greenwood saat Putellas mencetak gol keduanya.

Situasi masih bisa memburuk, dengan Pina masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol keempat bagi La Roja, menjadikan ini kekalahan terberat bagi The Lionesses di era Wiegman dengan selisih yang cukup jauh. Inggris belum pernah kalah dengan selisih lebih dari dua gol di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut, yang mengambil alih pada September 2021, dengan kekalahan ini menjadi yang terberat bagi tim dalam 17 tahun terakhir, sejak Jerman menang 6-2 di final Kejuaraan Eropa 2009. Yang paling penting, ini berarti runner-up Piala Dunia Wanita 2023 kemungkinan besar harus melalui babak play-off untuk lolos ke edisi 2027, kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga saat Islandia menjamu Spanyol pada Selasa malam.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Estadi Municipal de Son Moix...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (3/10):

    Melakukan penyelamatan gemilang di awal pertandingan untuk menggagalkan upaya Imade, namun secara keseluruhan penampilannya di bawah standar tinggi biasanya, gagal menahan tembakan Putellas dan kurang akurat dalam mendistribusikan bola.

    Lucy Bronze (4/10):

    Hari yang berat di lapangan, yang dimulai dengan kehilangan bola di area berbahaya saat membangun serangan menuju gol pembuka Guijarro. Melakukan blok hebat di garis gawang pada babak kedua, namun sia-sia karena Putellas tetap mencetak gol. Secara umum, ia kalah kelas.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi ancaman serangan Spanyol yang terus-menerus, dengan mudah dikalahkan oleh penetrasi Pina untuk gol keempat.

    Esme Morgan (4/10):

    Seperti rekan bek tengahnya, dia tidak mampu mengatasi tekanan yang terus menerus dilancarkan kepadanya.

    Alex Greenwood (3/10):

    Terlalu jauh ke belakang sehingga membiarkan Putellas berada dalam posisi onside untuk gol kedua, dan kemudian gagal mengantisipasi bola liar sebelum gol ketiga Spanyol.

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  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Lini tengah

    Keira Walsh (4/10):

    Seharusnya lebih agresif menekan Guijarro saat membangun serangan menuju gol pertama. Dia termasuk salah satu pemain Inggris yang tampil lebih baik saat berhasil menguasai bola, tapi standar penampilannya memang rendah.

    Georgia Stanway (4/10):

    Hampir saja mencetak gol untuk Inggris dengan tendangan yang melebar tipis saat skor 2-0. Tidak banyak terlibat dalam permainan selain itu.

    Ella Toone (4/10):

    Pemain lain yang tidak bisa menguasai bola atau memberikan pengaruh pada pertandingan di malam yang sulit ini.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Serangan

    Lauren Hemp (5/10):

    Menjadi pemain paling menonjol di tim Inggris sepanjang pertandingan, dengan gaya bermainnya yang langsung dan kemampuannya untuk membuat Spanyol terdesak yang menimbulkan beberapa masalah, meski tidak ada yang serius.

    Alessia Russo (4/10):

    Tidak mendapat umpan sama sekali sepanjang pertandingan.

    Lauren James (5/10):

    Menunjukkan performa pertahanan yang baik, yang membantu menghambat Spanyol beberapa kali, dan memberikan beberapa umpan bagus yang benar-benar menciptakan peluang. Sayangnya, ia kehilangan keseimbangan di spanduk iklan saat berusaha mengejar bola untuk gol ketiga Spanyol.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Pemain Cadangan & Manajer

    Beth Mead (5/10):

    Sebenarnya berhasil menempati beberapa posisi bagus setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan sisa waktu setengah jam dan menerima bola di area yang cukup baik, hanya saja kurang memiliki keyakinan yang diperlukan untuk memaksimalkan momen-momen tersebut.

    Chloe Kelly (4/10):

    Tidak mampu memberikan pengaruh yang berarti pada pertandingan, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat kondisinya saat masuk ke lapangan.

    Jess Carter (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir.

    Niamh Charles (X/10):

    Pengganti lain di akhir pertandingan.

    Sarina Wiegman (3/10):

    Memilih untuk memainkan Toone di lini tengah, meskipun Kendall bermain bagus pada pertandingan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memberikan pengaruh yang berarti. Terlalu lama menunggu untuk melakukan pergantian pemain, mengingat ketertinggalan yang dihadapi Inggris, dan seharusnya menyesali keputusannya untuk tidak memasukkan Aggie Beever-Jones ke dalam skuad pertandingan sama sekali, karena pada akhirnya timnya membutuhkan semua opsi serangan yang ada.

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