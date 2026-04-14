Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Spanyol: Keunggulan bagi Lionesses! Gol Lauren Hemp memberi keunggulan bagi juara Eropa dalam kualifikasi Piala Dunia berkat kemenangan lain atas La Roja

Hanya juara grup yang akan lolos secara otomatis ke turnamen musim panas mendatang di Brasil, sedangkan tim-tim lainnya harus melalui babak play-off. Dengan Ukraina dan Islandia sebagai dua tim lain di grup ini, kemungkinan besar posisi teratas akan ditentukan oleh dua pertemuan antara Inggris dan Spanyol. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan Lionesses-lah yang memimpin lebih dulu ketika Hemp berimprovisasi dengan brilian untuk melepaskan tendangan akrobatik yang melewati garis gawang meskipun Cata Coll dan Alexia Putellas telah berusaha sekuat tenaga. Dengan hanya tiga menit tersisa, itu adalah gol tercepat yang dicetak oleh tim asuhan Sarina Wiegman di Stadion Wembley yang baru.

Inggris juga memiliki peluang untuk menambah keunggulan tersebut. Lauren James melepaskan tembakan yang melambung setelah dengan mudah melewati Ona Batlle, dan Hemp membentur tiang gawang setelah menerima umpan backheel indah dari Lucy Bronze, sementara Spanyol membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan. Juara dunia itu bermain tanpa Aitana Bonmati, yang absen sejak November karena patah kaki, namun mengejutkan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman lebih besar mengingat adanya pemain seperti Alexia Putellas dan Mariona Caldentey, meski pujian juga harus diberikan kepada pertahanan Lionesses yang solid yang mampu mengatasi situasi tanpa kapten Leah Williamson.

Setelah jeda, pertandingan menjadi lebih terbuka dan peluang berdatangan. Olga Carmona dan Vicky Lopez keduanya membentur tiang gawang untuk Spanyol, sementara Lucia Kendall melepaskan peluang besar yang melambung di atas mistar di sisi lain sebelum Alessia Russo meleset dari sasaran setelah lolos satu lawan satu. Rasanya pasti akan ada gol lagi, dengan Spanyol terus menekan di menit-menit akhir untuk memastikan hal itu terjadi melalui gol penyeimbang di akhir pertandingan. Namun Inggris tetap teguh, dengan Hannah Hampton melakukan penyelamatan luar biasa di menit terakhir untuk menggagalkan upaya Edna Imade menyamakan kedudukan.

Hal itu memastikan gawang tetap tak kebobolan dan kemenangan besar bagi The Lionesses, yang kini unggul tiga poin di puncak klasemen grup. Masih ada tiga pertandingan yang harus dilalui kedua tim, termasuk pertemuan antara keduanya yang akan digelar di Spanyol, namun tim asuhan Wiegman telah menempatkan diri dalam posisi yang sangat menguntungkan di tengah musim ini dalam upaya lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang dengan cara yang seefisien mungkin.

