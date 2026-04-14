Lauren Hemp England Women 2026
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Spanyol: Keunggulan bagi Lionesses! Gol Lauren Hemp memberi keunggulan bagi juara Eropa dalam kualifikasi Piala Dunia berkat kemenangan lain atas La Roja

England
L. Hemp
Gol cepat Lauren Hemp membawa Inggris meraih kemenangan lagi atas Spanyol pada Selasa malam; The Lionesses menang 1-0 dalam pertemuan pertama mereka dengan La Roja sejak final Kejuaraan Eropa musim panas lalu. Inggris saat itu menang lewat adu penalti, dan mereka kembali unggul kali ini; kemenangan ketiga mereka dalam empat pertemuan terakhir melawan juara dunia tersebut memberi mereka keunggulan yang signifikan di grup kualifikasi Piala Dunia yang sangat ketat.

Hanya juara grup yang akan lolos secara otomatis ke turnamen musim panas mendatang di Brasil, sedangkan tim-tim lainnya harus melalui babak play-off. Dengan Ukraina dan Islandia sebagai dua tim lain di grup ini, kemungkinan besar posisi teratas akan ditentukan oleh dua pertemuan antara Inggris dan Spanyol. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan Lionesses-lah yang memimpin lebih dulu ketika Hemp berimprovisasi dengan brilian untuk melepaskan tendangan akrobatik yang melewati garis gawang meskipun Cata Coll dan Alexia Putellas telah berusaha sekuat tenaga. Dengan hanya tiga menit tersisa, itu adalah gol tercepat yang dicetak oleh tim asuhan Sarina Wiegman di Stadion Wembley yang baru.

Inggris juga memiliki peluang untuk menambah keunggulan tersebut. Lauren James melepaskan tembakan yang melambung setelah dengan mudah melewati Ona Batlle, dan Hemp membentur tiang gawang setelah menerima umpan backheel indah dari Lucy Bronze, sementara Spanyol membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan. Juara dunia itu bermain tanpa Aitana Bonmati, yang absen sejak November karena patah kaki, namun mengejutkan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman lebih besar mengingat adanya pemain seperti Alexia Putellas dan Mariona Caldentey, meski pujian juga harus diberikan kepada pertahanan Lionesses yang solid yang mampu mengatasi situasi tanpa kapten Leah Williamson.

Setelah jeda, pertandingan menjadi lebih terbuka dan peluang berdatangan. Olga Carmona dan Vicky Lopez keduanya membentur tiang gawang untuk Spanyol, sementara Lucia Kendall melepaskan peluang besar yang melambung di atas mistar di sisi lain sebelum Alessia Russo meleset dari sasaran setelah lolos satu lawan satu. Rasanya pasti akan ada gol lagi, dengan Spanyol terus menekan di menit-menit akhir untuk memastikan hal itu terjadi melalui gol penyeimbang di akhir pertandingan. Namun Inggris tetap teguh, dengan Hannah Hampton melakukan penyelamatan luar biasa di menit terakhir untuk menggagalkan upaya Edna Imade menyamakan kedudukan.

Hal itu memastikan gawang tetap tak kebobolan dan kemenangan besar bagi The Lionesses, yang kini unggul tiga poin di puncak klasemen grup. Masih ada tiga pertandingan yang harus dilalui kedua tim, termasuk pertemuan antara keduanya yang akan digelar di Spanyol, namun tim asuhan Wiegman telah menempatkan diri dalam posisi yang sangat menguntungkan di tengah musim ini dalam upaya lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang dengan cara yang seefisien mungkin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Stadion Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (7/10):

    Distribusi bola kurang meyakinkan di babak pertama dan hal itu membuat Inggris berada di bawah tekanan yang tidak perlu pada beberapa kesempatan, namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak dimanfaatkan lawan dan ia tampil lebih baik di babak kedua, melakukan intervensi hebat untuk menghentikan Lopez di dekat garis tengah lapangan serta melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan peluang Imade di menit-menit akhir.

    Lucy Bronze (8/10):

    Sangat bagus di sisi kanan sepanjang pertandingan. Mendukung serangan dengan brilian dan menjadi aset yang sangat berharga di kotak penalti Spanyol, tanpa pernah membuat pertahanan terlalu terbuka.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Membawa performa klubnya yang luar biasa ke dalam pertandingan ini dengan penampilan yang solid dalam penampilan langka sebagai starter di pertandingan besar. Mendapatkan kesempatan dan memanfaatkannya dengan baik.

    Esme Morgan (8/10):

    Demikian pula, ia tampil tanpa cela di jantung pertahanan, bekerja sama dengan baik bersama Wubben-Moy untuk menetralkan Gonzalez dan memastikan absennya Williamson yang sangat berpengaruh tidak terasa.

    Alex Greenwood (7/10):

    Terkadang terlihat sedikit ragu-ragu dan tidak yakin, tetapi secara umum mampu mengatasi Lopez yang lincah dengan baik.

    Lini tengah

    Keira Walsh (8/10):

    Dalam penampilannya yang ke-100, ia tampil gemilang dengan memastikan lini tengah Spanyol yang berkelas dunia tidak bisa menemukan ritme permainan yang mematikan yang bisa membuat Inggris berada di bawah tekanan serius.

    Georgia Stanway (7/10):

    Berlari tanpa henti dan bekerja keras untuk berperan dalam menetralkan lini tengah Spanyol.

    Lucia Kendall (7/10):

    Kesempatan besar bagi gelandang muda ini dan ia tidak terlihat canggung dalam pertandingan terbesar dalam kariernya hingga saat ini. Berjuang dengan gemilang, melakukan tekanan dengan baik, dan bisa saja menandai momen tersebut dengan sebuah gol, namun sayangnya ia gagal memanfaatkan peluang besar tersebut.

    Serangan

    Lauren Hemp (8/10):

    Selalu menjadi ancaman sepanjang pertandingan berkat kecepatan luar biasa dan permainannya yang langsung ke sasaran. Berimprovisasi dengan brilian untuk mencetak gol pembuka dan kurang beruntung saat tendangannya membentur tiang gawang tak lama setelahnya.

    Alessia Russo (8/10):

    Mampu mengontrol bola dengan baik dan melakukan pergerakan yang bagus untuk menempatkan diri dalam posisi mencetak gol atau menciptakan peluang. Seharusnya bisa mencetak gol juga, tapi membuang peluang emas dalam situasi satu lawan satu.

    Lauren James (8/10):

    Selalu menimbulkan masalah bagi Spanyol setiap kali menguasai bola dan juga melakukan pekerjaan pertahanan yang sangat baik di sisi lain lapangan. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Menggantikan Kendall di menit-menit akhir dan memastikan energi di lini tengah tetap terjaga. 

    Chloe Kelly (N/A):

    Menggantikan James di sayap pada 10 menit terakhir.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Harus membuat beberapa keputusan penting dalam pemilihan timnya dan semuanya tepat. Penampilan yang solid di mana timnya hanya memberikan sedikit peluang emas kepada lawan dan terlihat berbahaya sepanjang pertandingan.

