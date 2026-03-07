Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Islandia: Lauren James tampil gemilang, Lucy Bronze menandai pertandingan bersejarah, dan Georgia Stanway mencetak gol spektakuler untuk mempertahankan rekor sempurna timnas wanita Inggris di kualifikasi Piala Dunia

Islandia memulai pertandingan dengan cukup baik, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Inggris untuk meningkatkan level permainan mereka dan mulai menekan tim tamu. Lauren Hemp hampir saja mencetak gol dari umpan silang Alessia Russo, dan kemudian sayap Manchester City itu membentur tiang gawang sebelum Bronze akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-22, menyambung umpan apik James dengan sundulan melengkung yang melambung di atas tangan Cecilia Ran Runarsdottir yang terentang.

Dari umpan silanglah The Lionesses meraih banyak kesuksesan, terutama dengan James yang bermain sangat baik dan memberikan hasil akhir berkualitas tinggi, tetapi tendangan sudut Stanway juga menimbulkan masalah, dan salah satunya disambut oleh Bronze tepat setelah menit ke-30, namun ditolak oleh tiang gawang. Runarsdottir juga melakukan beberapa penyelamatan bagus dari permainan terbuka, dengan James dan Russo keduanya menguji kemampuannya.

Islandia hampir menyamakan kedudukan saat Sandra Jessen memaksa Hannah Hampton, yang sebelumnya tidak terganggu, untuk melakukan penyelamatan kelas dunia tepat setelah menit ke-60, dan mungkin itulah panggilan bangun yang dibutuhkan Inggris untuk terus menekan dan mencetak gol kedua, yang diciptakan oleh Bronze.

Ini adalah hari bersejarah bagi bek sayap tersebut, yang melakukan penampilan internasional ke-145-nya, melampaui Karen Carney untuk naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain Lionesses dengan penampilan terbanyak. Dia sudah menandai hari itu dengan gol dan kemudian assist, saat umpan briliannya diselesaikan dengan apik oleh Stanway untuk menjaga Inggris tetap sempurna di awal kampanye kualifikasi Piala Dunia ini. Selanjutnya: Spanyol, di Wembley Stadium, bulan depan.

GOAL menilai para pemain Lionesses dari City Ground...