James Bronze Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Islandia: Lauren James tampil gemilang, Lucy Bronze menandai pertandingan bersejarah, dan Georgia Stanway mencetak gol spektakuler untuk mempertahankan rekor sempurna timnas wanita Inggris di kualifikasi Piala Dunia

Lauren James menjadi bintang utama saat Inggris mengalahkan Islandia 2-0 pada Sabtu, dengan Lucy Bronze dan Georgia Stanway mencetak gol, sementara The Lionesses memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 mereka dengan dua kemenangan dari dua pertandingan. Setelah kemenangan 6-1 atas Ukraina pada Selasa, ini adalah penampilan dominan lainnya dari tim Sarina Wiegman, yang mempersiapkan dengan sempurna laga bulan depan melawan juara dunia Spanyol.

Islandia memulai pertandingan dengan cukup baik, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Inggris untuk meningkatkan level permainan mereka dan mulai menekan tim tamu. Lauren Hemp hampir saja mencetak gol dari umpan silang Alessia Russo, dan kemudian sayap Manchester City itu membentur tiang gawang sebelum Bronze akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-22, menyambung umpan apik James dengan sundulan melengkung yang melambung di atas tangan Cecilia Ran Runarsdottir yang terentang.

Dari umpan silanglah The Lionesses meraih banyak kesuksesan, terutama dengan James yang bermain sangat baik dan memberikan hasil akhir berkualitas tinggi, tetapi tendangan sudut Stanway juga menimbulkan masalah, dan salah satunya disambut oleh Bronze tepat setelah menit ke-30, namun ditolak oleh tiang gawang. Runarsdottir juga melakukan beberapa penyelamatan bagus dari permainan terbuka, dengan James dan Russo keduanya menguji kemampuannya.

Islandia hampir menyamakan kedudukan saat Sandra Jessen memaksa Hannah Hampton, yang sebelumnya tidak terganggu, untuk melakukan penyelamatan kelas dunia tepat setelah menit ke-60, dan mungkin itulah panggilan bangun yang dibutuhkan Inggris untuk terus menekan dan mencetak gol kedua, yang diciptakan oleh Bronze.

Ini adalah hari bersejarah bagi bek sayap tersebut, yang melakukan penampilan internasional ke-145-nya, melampaui Karen Carney untuk naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain Lionesses dengan penampilan terbanyak. Dia sudah menandai hari itu dengan gol dan kemudian assist, saat umpan briliannya diselesaikan dengan apik oleh Stanway untuk menjaga Inggris tetap sempurna di awal kampanye kualifikasi Piala Dunia ini. Selanjutnya: Spanyol, di Wembley Stadium, bulan depan.

GOAL menilai para pemain Lionesses dari City Ground...

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (7/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukannya, sehingga penyelamatan luar biasa yang dilakukannya di babak kedua semakin mengesankan. Dia juga mengendalikan area pertahanannya dengan baik saat Islandia mengirim bola ke kotak penalti.

    Lucy Bronze (8/10):

    Menjadi ancaman udara di kotak penalti lawan sepanjang pertandingan, mencetak satu gol sundulan yang luar biasa dan membentur tiang gawang dengan sundulan lainnya. Juga memberikan beberapa umpan silang yang bagus, terutama yang dikonversi dengan klinis oleh Stanway untuk skor 2-0.

    Leah Williamson (8/10):

    Tampil tajam dalam mengolah bola, dengan beberapa umpan indah dari belakang, dan menyelesaikan 90 menit yang vital saat ia membangun kembali kebugarannya setelah cedera.

    Esme Morgan (7/10):

    Belum dalam kondisi fisik terbaiknya karena musimnya di AS belum dimulai, tapi penampilannya tidak menunjukkan hal itu. Penampilan solid di lini belakang di mana dia tidak melakukan kesalahan.

    Taylor Hinds (7/10):

    Dengan James menarik banyak perhatian, ia memiliki banyak ruang saat maju ke depan dan memanfaatkannya untuk menjadi opsi yang baik dalam menghubungkan serangan.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Lini tengah

    Keira Walsh (7/10):

    Penampilan yang solid di tengah lapangan, baik saat menguasai bola maupun tidak. Mempertahankan ritme permainan dengan baik.

    Georgia Stanway (8/10):

    Setelah mencetak dua gol melawan Ukraina, ini adalah penampilan bagus lainnya. Penuh energi, melakukan beberapa serangan hebat ke sisi lapangan, dan mencetak gol voli yang luar biasa untuk menggandakan keunggulan.

    Jess Park (6/10):

    Inggris mendominasi di sayap, sehingga bola tidak sering sampai ke Park di area sempit, tetapi ketika bola sampai padanya, dia menunjukkan kualitasnya dan berperan dalam menjaga serangan tetap berjalan.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Serangan

    Lauren Hemp (8/10):

    Penampilan yang sangat baik di sisi kanan, bukan di sisi kiri yang lebih alami baginya. Tampak lebih mengancam di depan gawang, terutama saat sundulannya mengenai tiang gawang, namun juga memberikan banyak ancaman kreatif.

    Alessia Russo (7/10):

    Tidak mencetak gol pada kesempatan ini, karena tidak banyak mendapatkan peluang sendiri, tetapi tetap tajam sepanjang pertandingan, menghubungkan serangan dan menciptakan ruang bagi rekan setimnya.

    Lauren James (9/10):

    Pemain terbaik di lapangan sepanjang sore. Menciptakan begitu banyak peluang dengan umpan silangnya yang luar biasa. Islandia tidak bisa menghadapinya.

  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP

    Subs & Manajer

    Chloe Kelly (N/A):

    Menggantikan James pada 15 menit terakhir.

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Setelah mendapatkan kesempatan langka untuk memulai pertandingan pada Selasa, dia mendapatkan beberapa menit lagi dari bangku cadangan di sini.

    Lucia Kendall (N/A):

    Masuk pada detik-detik terakhir.

    Sarina Wiegman (7/10):

    Menurunkan starting XI yang tampil luar biasa dan meraih kemenangan yang pantas. Mungkin bisa melakukan lebih banyak pergantian pemain lebih awal untuk menyegarkan serangan dan menciptakan lebih banyak kesulitan bagi Islandia, demi skor yang lebih meyakinkan.

