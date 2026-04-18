Goal.com
Live
Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Islandia: Alessia Russo tak henti-hentinya mencetak gol! Pemain bernomor punggung 9 dari Lionesses menjadi penentu kemenangan, sementara Hannah Hampton memastikan kemenangan tipis dalam laga kualifikasi Piala Dunia

Player ratings
England
World Cup Qualification UEFA
A. Russo
H. Hampton
Iceland vs England
FEATURES

Penyelesaian akhir yang tajam dari Alessia Russo dan penampilan gemilang Hannah Hampton di bawah mistar gawang memungkinkan Inggris mempertahankan rekor sempurna mereka di kualifikasi Piala Dunia Wanita pada Sabtu lalu, saat The Lionesses meraih kemenangan tipis 1-0 yang menegangkan atas Islandia. Tim asuhan Sarina Wiegman memasuki pertandingan ini dengan modal kemenangan besar atas Spanyol di Wembley, dan mereka mempertahankan posisi puncak grup dengan tambahan tiga poin, meskipun penampilan mereka jauh dari meyakinkan di beberapa momen.

Inggris mengawali pertandingan ini dengan penguasaan penuh, meski kondisi lapangan terkadang membuat permainan jadi kurang rapi. Hal itu, ditambah dengan formasi pertahanan Islandia yang disiplin, membuat peluang sulit tercipta, namun kebuntuan akhirnya terpecahkan saat waktu pertandingan baru berjalan lebih dari 20 menit ketika Lauren Hemp menguasai bola di wilayahnya sendiri dan dengan percaya diri melaju ke depan, sebelum mengoper bola kepada Russo yang melepaskan tendangan akurat ke sudut bawah gawang.

Dominasi itu berlanjut hingga babak pertama berakhir, dengan Russo yang gagal memanfaatkan peluang emas tepat sebelum jeda, dalam situasi di mana Georgia Stanway juga menjadi opsi yang baik untuk menerima umpan, namun dominasi itu memudar setelah babak kedua dimulai. Islandia, yang tetap bertahan dalam pertandingan, menjadi lebih berani seiring berjalannya waktu, memberikan tekanan lebih besar pada pemain Inggris saat menguasai bola, dan menimbulkan masalah terutama melalui lemparan jauh Sveindis Jonsdottir, yang membuat kendali The Lionesses atas pertandingan mulai melemah.

Namun, penting bagi keunggulan mereka untuk tidak hilang, dan masuknya Jess Park dan Beth Mead memberikan sedikit percikan tambahan bagi tim Wiegman di menit-menit akhir, dengan yang terakhir kurang beruntung tidak berhasil menggandakan keunggulan saat ia memaksa Cecilia Ran Runarsdottir melakukan penyelamatan gemilang. Namun, masih ada banyak waktu tersisa bagi Islandia untuk melakukan serangan balik di menit-menit akhir, saat Hampton dipaksa melakukan dua penyelamatan krusial di menit-menit terakhir, menggagalkan peluang Sandra Jessen dan kemudian Ingibjorg Sigurdardottir.

Sama seperti refleks luar biasanya yang memastikan kemenangan 1-0 atas Spanyol pada Selasa malam, kiper nomor satu Inggris ini kembali tampil gemilang di sini, mengesampingkan pertanyaan tentang performa terbarunya dengan penampilan yang bisa sangat membantu The Lionesses lolos secara otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, alih-alih harus melalui babak play-off. Dengan dua pertandingan tersisa, juara Eropa ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jalur tersebut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Stadion Laugardalur...

  Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (8/10):

    Lagi-lagi mengalami beberapa momen yang kurang meyakinkan saat menguasai bola, yang diperparah oleh kondisi lapangan, namun ia berhasil mengatasi ancaman lemparan jauh Islandia dengan cukup baik dan melakukan dua penyelamatan gemilang di menit-menit akhir untuk memastikan Inggris berhasil meraih kemenangan.

    Lucy Bronze (6/10):

    Berperan dalam menjaga gawang tetap bersih, tetapi kadang-kadang juga sedikit ceroboh saat menguasai bola, sehingga memberikan tendangan sudut dan tendangan bebas yang tidak perlu, yang menjadi sumber ancaman terbesar dari Islandia.

    Leah Williamson (6/10):

    Ini adalah penampilan pertamanya setelah lebih dari sebulan. Tampil solid dan tenang, meskipun belum banyak diuji, sebelum diganti saat jeda karena kurangnya menit bermain dan kebugaran.

    Esme Morgan (7/10):

    Penampilan kuat lainnya di lini belakang dari bek tengah ini, yang statusnya di skuad Wiegman terus meningkat - dan dengan alasan yang kuat.

    Alex Greenwood (6/10):

    Menjalankan tendangan bebas dengan baik dan secara umum bertahan dengan baik dalam penampilan yang solid meski tidak spektakuler.

    • Iklan

  • Lini tengah

    Keira Walsh (6/10):

    Bermain bagus di babak pertama, tetapi perlu lebih menunjukkan dominasi di babak kedua dan membantu Inggris mengendalikan permainan dengan lebih baik.

    Georgia Stanway (6/10):

    Melakukan pergerakan yang bagus untuk menempati posisi yang menjanjikan, meski akurasi tembakannya kurang.

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Menunjukkan potensi saat menguasai bola, namun kesulitan untuk terlibat secara signifikan.

  Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Serangan

    Lauren Hemp (7/10):

    Menciptakan salah satu dari sedikit momen berkualitas dengan assistnya untuk satu-satunya gol dan memiliki beberapa momen hebat lainnya yang menciptakan peluang. Juga menunjukkan kesadaran yang baik di akhir pertandingan melalui pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan, saat Inggris memastikan kemenangan.

    Alessia Russo (7/10):

    Memanfaatkan peluang pertamanya di pertandingan ini dengan brilian dan meskipun mungkin bisa mencetak gol lagi, ia menebusnya dengan permainan bertahan yang baik saat timnya berada di bawah tekanan.

    Lauren James (6/10):

    Memiliki beberapa momen bagus dan menciptakan beberapa peluang yang layak, meskipun tidak terlalu menonjol.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Setelah tampil gemilang bersama Morgan dalam kemenangan atas Spanyol, ia kembali menjalin kerja sama itu saat menggantikan Williamson pada babak kedua. Ia tampil tenang, tetap tenang di bawah tekanan, dan membantu Inggris mempertahankan clean sheet yang berharga.

    Jess Park (5/10):

    Dimasukkan untuk menghidupkan kembali Inggris yang mandek, namun kesulitan mendapatkan bola.

    Beth Mead (6/10):

    Hanya memiliki waktu kurang dari setengah jam untuk menunjukkan kemampuannya dan hampir saja menggandakan keunggulan Inggris, namun penyelamatan gemilang dari Runarsdottir menggagalkannya.

    Niamh Charles (N/A):

    Menggantikan Greenwood di posisi bek kiri selama sekitar 10 menit terakhir.

    Jess Carter (N/A):

    Pemain pengganti lain di akhir pertandingan saat Inggris memastikan kemenangan tipis.

    Sarina Wiegman (6/10):

    Menurunkan tim yang kuat dan melihat mereka mendominasi sebagian besar pertandingan, sebelum situasi menjadi rumit. Memanfaatkan bangku cadangannya sebaik mungkin untuk memengaruhi jalannya pertandingan dan mempersulit Islandia, yang pada akhirnya tidak mampu mencetak gol penyeimbang.