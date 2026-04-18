Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Islandia: Alessia Russo tak henti-hentinya mencetak gol! Pemain bernomor punggung 9 dari Lionesses menjadi penentu kemenangan, sementara Hannah Hampton memastikan kemenangan tipis dalam laga kualifikasi Piala Dunia

Inggris mengawali pertandingan ini dengan penguasaan penuh, meski kondisi lapangan terkadang membuat permainan jadi kurang rapi. Hal itu, ditambah dengan formasi pertahanan Islandia yang disiplin, membuat peluang sulit tercipta, namun kebuntuan akhirnya terpecahkan saat waktu pertandingan baru berjalan lebih dari 20 menit ketika Lauren Hemp menguasai bola di wilayahnya sendiri dan dengan percaya diri melaju ke depan, sebelum mengoper bola kepada Russo yang melepaskan tendangan akurat ke sudut bawah gawang.

Dominasi itu berlanjut hingga babak pertama berakhir, dengan Russo yang gagal memanfaatkan peluang emas tepat sebelum jeda, dalam situasi di mana Georgia Stanway juga menjadi opsi yang baik untuk menerima umpan, namun dominasi itu memudar setelah babak kedua dimulai. Islandia, yang tetap bertahan dalam pertandingan, menjadi lebih berani seiring berjalannya waktu, memberikan tekanan lebih besar pada pemain Inggris saat menguasai bola, dan menimbulkan masalah terutama melalui lemparan jauh Sveindis Jonsdottir, yang membuat kendali The Lionesses atas pertandingan mulai melemah.

Namun, penting bagi keunggulan mereka untuk tidak hilang, dan masuknya Jess Park dan Beth Mead memberikan sedikit percikan tambahan bagi tim Wiegman di menit-menit akhir, dengan yang terakhir kurang beruntung tidak berhasil menggandakan keunggulan saat ia memaksa Cecilia Ran Runarsdottir melakukan penyelamatan gemilang. Namun, masih ada banyak waktu tersisa bagi Islandia untuk melakukan serangan balik di menit-menit akhir, saat Hampton dipaksa melakukan dua penyelamatan krusial di menit-menit terakhir, menggagalkan peluang Sandra Jessen dan kemudian Ingibjorg Sigurdardottir.

Sama seperti refleks luar biasanya yang memastikan kemenangan 1-0 atas Spanyol pada Selasa malam, kiper nomor satu Inggris ini kembali tampil gemilang di sini, mengesampingkan pertanyaan tentang performa terbarunya dengan penampilan yang bisa sangat membantu The Lionesses lolos secara otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, alih-alih harus melalui babak play-off. Dengan dua pertandingan tersisa, juara Eropa ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jalur tersebut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Stadion Laugardalur...