Penilaian pemain Timnas AS vs Portugal: Christian Pulisic dan kawan-kawan tak berdaya saat kualitas lawan menentukan hasil kekalahan kedua berturut-turut

ATLANTA -- Setelah akhir pekan yang dipenuhi pembicaraan tentang intensitas, Tim Nasional Sepak Bola Pria AS tampil dengan semangat membara. Tidak ada kekurangan usaha atau semangat juang saat menghadapi Portugal, terutama di awal pertandingan. Memang ada beberapa momen yang akan membuat Mauricio Pochettino frustrasi, namun secara keseluruhan, ia mendapatkan banyak hal yang ia harapkan.

Yang tidak dimiliki USMNT pada hari Selasa adalah momen-momen berkualitas. Portugal memilikinya, dan itulah perbedaan dalam kemenangan 2-0.

Bruno Fernandes, bintang Manchester United, menciptakan kedua gol tersebut. Trincao memaksimalkan peluangnya di babak pertama, memanfaatkan ruang yang dibuka Fernandes untuk mencetak gol pembuka. Joao Felix juga memanfaatkan kesempatan, menghukum pertahanan USMNT yang buruk dalam situasi bola mati dengan penyelesaian fantastis dari luar kotak penalti. Momen-momen itulah yang menjadi pembeda, dan keduanya akan membuat USMNT frustrasi.

Yang memperburuk keadaan adalah USMNT juga memiliki peluangnya sendiri. Christian Pulisic, yang rentetan tanpa golnya tetap menjadi bahan pembicaraan, memiliki beberapa peluang bagus ke gawang. Bintang Amerika ini kini telah bermain delapan pertandingan (534 menit) tanpa mencetak gol - kekeringan gol terpanjangnya untuk tim nasional dan yang terpanjang kedua berdasarkan menit.

Ada pemain lain yang juga nyaris mencetak gol. Malik Tillman memaksa kiper melakukan penyelamatan di awal pertandingan. Weston McKennie, di menit-menit awal pertandingan, melepaskan tembakan yang melebar. Folarin Balogun, yang masuk sebagai pemain pengganti, juga melepaskan tembakan yang meleset dari sasaran.

Apakah kurangnya eksekusi dan kualitas menjadi kekhawatiran menjelang Piala Dunia? Mungkin saja. Namun, ini juga merupakan tim Portugal yang mampu bersaing memperebutkan trofi musim panas ini. Mereka selalu mampu menciptakan momen-momen ajaib. AS tidak menemukan momen seperti itu - dan itulah mengapa pertandingan ini berakhir sebagai kekalahan dengan selisih gol yang besar dari tim kuat Eropa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Tim Nasional Sepak Bola Pria AS dari Mercedes-Benz Stadium...