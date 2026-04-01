Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Timnas AS vs Portugal: Christian Pulisic dan kawan-kawan tak berdaya saat kualitas lawan menentukan hasil kekalahan kedua berturut-turut

Tim AS bermain dengan lebih intens dan menciptakan cukup banyak peluang untuk meraih hasil positif dari pertandingan ini, namun mereka tak pernah benar-benar mampu menuntaskan peluang-peluang tersebut di kedua sisi lapangan

ATLANTA -- Setelah akhir pekan yang dipenuhi pembicaraan tentang intensitas, Tim Nasional Sepak Bola Pria AS tampil dengan semangat membara. Tidak ada kekurangan usaha atau semangat juang saat menghadapi Portugal, terutama di awal pertandingan. Memang ada beberapa momen yang akan membuat Mauricio Pochettino frustrasi, namun secara keseluruhan, ia mendapatkan banyak hal yang ia harapkan.

Yang tidak dimiliki USMNT pada hari Selasa adalah momen-momen berkualitas. Portugal memilikinya, dan itulah perbedaan dalam kemenangan 2-0.

Bruno Fernandes, bintang Manchester United, menciptakan kedua gol tersebut. Trincao memaksimalkan peluangnya di babak pertama, memanfaatkan ruang yang dibuka Fernandes untuk mencetak gol pembuka. Joao Felix juga memanfaatkan kesempatan, menghukum pertahanan USMNT yang buruk dalam situasi bola mati dengan penyelesaian fantastis dari luar kotak penalti. Momen-momen itulah yang menjadi pembeda, dan keduanya akan membuat USMNT frustrasi.

Yang memperburuk keadaan adalah USMNT juga memiliki peluangnya sendiri. Christian Pulisic, yang rentetan tanpa golnya tetap menjadi bahan pembicaraan, memiliki beberapa peluang bagus ke gawang. Bintang Amerika ini kini telah bermain delapan pertandingan (534 menit) tanpa mencetak gol - kekeringan gol terpanjangnya untuk tim nasional dan yang terpanjang kedua berdasarkan menit.

Ada pemain lain yang juga nyaris mencetak gol. Malik Tillman memaksa kiper melakukan penyelamatan di awal pertandingan. Weston McKennie, di menit-menit awal pertandingan, melepaskan tembakan yang melebar. Folarin Balogun, yang masuk sebagai pemain pengganti, juga melepaskan tembakan yang meleset dari sasaran. 

Apakah kurangnya eksekusi dan kualitas menjadi kekhawatiran menjelang Piala Dunia? Mungkin saja. Namun, ini juga merupakan tim Portugal yang mampu bersaing memperebutkan trofi musim panas ini. Mereka selalu mampu menciptakan momen-momen ajaib. AS tidak menemukan momen seperti itu - dan itulah mengapa pertandingan ini berakhir sebagai kekalahan dengan selisih gol yang besar dari tim kuat Eropa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Tim Nasional Sepak Bola Pria AS dari Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (7/10):

    Penyelamatan gemilang atas tendangan Fernandes di awal pertandingan yang menentukan arah permainan. Memiliki beberapa momen cemerlang yang kemungkinan besar mengukuhkan posisinya musim panas ini.

    Antonee Robinson (5/10):

    Mungkin dia bisa sedikit lebih agresif dalam mengejar bola saat gol pembuka Portugal? Secara keseluruhan tidak buruk, tapi juga belum menunjukkan performa terbaiknya.

    Auston Trusty (6/10):

    Seharusnya bisa memotong sudut daripada memblokir gawang saat Portugal mencetak gol. Namun, bisa dimengerti mengapa dia mengambil keputusan itu, dan selain itu, dia bermain sangat baik melawan tim Portugal yang benar-benar mengujinya.

    Chris Richards (6/10):

    Cukup baik. Namun, Trusty lebih dominan di antara keduanya

    Alex Freeman (6/10):

    Ujian yang cukup bagus baginya dan secara umum, dia melakukannya dengan baik. Ada beberapa momen ceroboh, tapi dia tidak terlihat ketinggalan tempo saat menghadapi lawan terbaik yang pernah dia hadapi.

    Lini tengah

    Aidan Morris (5/10):

    Hanya selangkah atau dua langkah terlambat pada kedua gol tersebut, dan terkadang, hal itulah yang membuat perbedaan. Namun, penilaian itu agak keras, mengingat betapa baiknya ia mengendalikan lini tengah Portugal yang dipenuhi bintang sepanjang sebagian besar pertandingan.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Ini adalah kesempatan besar dan ujian baginya, dan dia tampil baik. Para gelandang ini jauh lebih tangguh daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya, dan meskipun dia jelas tidak memenangkan pertarungan, dia berhasil membuatnya lebih ketat daripada yang kebanyakan orang kira mengingat bakat Portugal.

    Serangan

    Malik Tillman (7/10):

    Sudah mengancam gawang lawan sejak awal dan terus membangun serangan dari situ. Meskipun tidak mendapat momen besar yang mungkin pantas ia dapatkan, ia jelas menunjukkan tanda-tanda mampu bermain di level ini.

    Tim Weah (6/10):

    Beberapa kali berhasil lepas dari penjagaan di sisi kanan, tetapi tidak cukup sering untuk benar-benar mengancam Portugal.

    Weston McKennie (5/10):

    Secara teknis, dia kehilangan bola yang berujung pada gol pembuka Portugal, tetapi dia berada dalam posisi yang sulit saat itu. Dia juga memiliki peluang di awal pertandingan, tetapi sayangnya meleset.

    Christian Pulisic (5/10):

    Ya, dia dinilai dengan standar yang lebih longgar, dan ya, dia sering terlibat dalam momen-momen terbaik USMNT, tapi sungguh, dia benar-benar butuh salah satu dari peluang itu masuk ke gawang. Dia hampir mencetak gol, tapi itu tidak terjadi, yang berarti pembicaraan tentang performanya terus berlanjut.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Max Arfsten (6/10):

    Masuk pada babak kedua dan penampilannya tidak lebih baik atau lebih buruk dari Robinson, yang merupakan langkah yang lumayan mengingat pertandingan melawan Belgia.

    Tanner Tessmann (5/10):

    Bisa dimengerti mengapa Pochettino ingin menambah pemain di lini tengah, tapi hal itu jelas tidak menambah kontrol permainan.

    Patrick Agyemang (7/10):

    Berperan sangat baik dalam satu serangan untuk mencapai garis akhir dan menahan bek lawan. Jelas memberikan dampak.

    Folarin Balogun (5/10):

    Memiliki satu peluang mencetak gol, tetapi sudutnya tidak memungkinkan.

    Joe Scally (5/10):

    Memiliki beberapa sentuhan bola, tetapi tidak banyak yang lain.

    Gio Reyna (6/10):

    Hanya ada satu momen nyata yang sepertinya terlewatkan darinya. Selain itu, permainannya lancar saat dia mendapatkan bola.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Menerobos ke depan dengan baik sehingga membuat Portugal sedikit tidak nyaman.

    Cristian Roldan (6/10):

    Mendapat pelanggaran dan melakukan beberapa pelanggaran lagi, jadi tidak bisa dikatakan kehadirannya tidak terasa.

    Mark McKenzie (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu.

    Mauricio Pochettino (6/10):

    Pasti sangat, sangat frustrasi dengan gol-gol yang kebobolan oleh AS, dan kurangnya gol di sisi lain. Apakah dia sudah cukup belajar untuk benar-benar mempermudah proses pemilihan skuad?