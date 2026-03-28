Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Man City: Tim asuhan Marc Skinner dihancurkan! Lea Schuller kembali gagal bersinar saat Setan Merah dihajar telak dalam derby Manchester yang timpang

Manchester City langsung mendominasi United sejak awal, dan berhasil unggul pada menit ke-17, saat Vivianne Miedema mencetak gol melalui sundulan setelah tendangan jarak jauh Lauren Hemp yang membentur pemain lawan menghantam mistar gawang dan melambung ke belakang.

Dan dalam waktu dua menit, Miedema mencetak gol lagi, saat ia mendapat ruang kosong yang luas di kotak penalti United, dan menyundul bola melewati Phallon Tullis-Joyce.

Pada menit ke-25, City mengira mereka telah mencetak gol ketiga melalui tendangan sudut yang dieksekusi Rebecca Knaak, tetapi sundulannya dianulir karena dugaan pelanggaran di kotak penalti; Tullis-Joyce mengeluh telah dihambat, tetapi tayangan ulang tampaknya tidak menunjukkan adanya pelanggaran.

Setelah babak pertama, City akhirnya mencetak gol ketiga melalui Kerstin Casparij, yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh setelah menerima umpan bagus dari Hemp.

United mulai menemukan ritme permainan mereka, namun mereka tak mampu mengimbangi rival abadi mereka.

