Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Man City: Tim asuhan Marc Skinner dihancurkan! Lea Schuller kembali gagal bersinar saat Setan Merah dihajar telak dalam derby Manchester yang timpang

Manchester United dihancurkan 3-0 oleh Manchester City di Old Trafford pada Sabtu lalu, saat Vivianne Miedema mencetak dua gol, dan Kerstin Casparij menambah gol ketiga tak lama setelah babak kedua dimulai. Tim asuhan Marc Skinner itu tak berdaya menghadapi rival sekotanya, yang kini hanya terpaut lima poin dari gelar juara WSL.

Manchester City langsung mendominasi United sejak awal, dan berhasil unggul pada menit ke-17, saat Vivianne Miedema mencetak gol melalui sundulan setelah tendangan jarak jauh Lauren Hemp yang membentur pemain lawan menghantam mistar gawang dan melambung ke belakang.

Dan dalam waktu dua menit, Miedema mencetak gol lagi, saat ia mendapat ruang kosong yang luas di kotak penalti United, dan menyundul bola melewati Phallon Tullis-Joyce.

Pada menit ke-25, City mengira mereka telah mencetak gol ketiga melalui tendangan sudut yang dieksekusi Rebecca Knaak, tetapi sundulannya dianulir karena dugaan pelanggaran di kotak penalti; Tullis-Joyce mengeluh telah dihambat, tetapi tayangan ulang tampaknya tidak menunjukkan adanya pelanggaran. 

Setelah babak pertama, City akhirnya mencetak gol ketiga melalui Kerstin Casparij, yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh setelah menerima umpan bagus dari Hemp.

United mulai menemukan ritme permainan mereka, namun mereka tak mampu mengimbangi rival abadi mereka. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United dari Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (4/10):

    Kebobolan akibat tendangan awal Hemp yang membentur pemain lawan, namun diselamatkan oleh mistar gawang. Tidak mampu menjangkau kedua sundulan Miedema. Diselamatkan oleh wasit karena sundulan Knaak dianulir, namun ia kembali kebingungan saat Casparij mencetak gol. Sore yang suram. 

    Jayde Riviere (5/10):

    Sebagian besar hanya menjadi penonton saat para penyerang City terus berlari melewatinya. Digantikan oleh Drury.

    Maya Le Tissier (4/10):

    Melompat untuk menghalau umpan silang yang mengarah ke Miedema untuk gol keduanya, tetapi salah membaca arah bola. Berhasil sedikit memulihkan diri, tetapi pertandingan sudah berakhir saat itu.

    Millie Turner (5/10):

    Keluar dari lini pertahanan saat bisa, yang tidak terlalu sering. Tidak mampu menghadapi Shaw dan Miedema secara bersamaan.

    Hanna Lundkvist (3/10):

    Sama sekali tidak bisa mengendalikan penyerang City. Jauh dari Casparij saat dia menyelinap masuk. Sangat buruk. 

    Lini tengah

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Menutupi area yang sangat luas. Menekan dengan baik sepanjang pertandingan, namun merasa frustrasi karena tidak bisa mencetak gol untuk timnya. 

    Lisa Naalsund (5/10):

    Berusaha sebaik mungkin dalam bertahan, namun City mampu menembus pertahanan United dengan sangat mudah.

    Serangan

    Jess Park (4/10):

    Selalu tampil positif saat menguasai bola, tapi tak mampu menciptakan peluang. Hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti City, yang menunjukkan ketidakmampuan United.

    Lea Schuller (3/10):

    Berlompatan bersama Miedema di kotak penalti, namun tak mampu menghentikannya mencetak gol. Diganti pada menit ke-52 setelah penampilan yang sama sekali tak menonjol. Ia hampir tak menyentuh bola. 

    Simi Awujo (5/10):

    Beberapa upaya spekulatif. Sesekali mundur untuk mendukung lini tengah, tetapi kontribusinya dalam serangan sangat kurang.

    Melvine Malard (5/10):

    Satu upaya yang cukup bagus setelah menusuk dari sayap, tetapi sebagian besar waktu ia kekurangan umpan. Ia maju ke depan saat Schuller diganti.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fridolina Rolfo (6/10):

    Masuk menggantikan Schuller. Bermain di sayap kiri, namun City sudah unggul saat itu. 

    Layla Drury (6/10):

    Baru berusia 16 tahun, Drury menggantikan Riviere. Dia tampil positif saat menguasai bola setiap kali mendapatkannya.

    Gabrielle George (N/A)

    Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

    Jess Anderson (N/A):

    Tampil dalam debutnya di WSL.

    Marc Skinner (4/10):

    Penampilan United di babak kedua setidaknya lebih baik daripada babak pertama, tetapi 45 menit pertama benar-benar memalukan karena United gagal tampil maksimal. Dalam pertandingan derby, hal itu tidak bisa dimaafkan. United memang sedikit membaik, tetapi pertandingan sudah kalah. Beberapa debut memberikan secercah harapan, tetapi ini akan tercatat sebagai salah satu hari terburuk dalam musim United. 

