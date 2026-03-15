Tom Maston

Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Chelsea: Kesalahan fatal Dominique Janssen membuat Setan Merah harus membayar mahal dalam kekalahan di final Piala Liga

Manchester United harus mengakui kekalahan dalam final Piala Liga Wanita pada Minggu lalu, kalah 2-0 dari Chelsea setelah kesalahan fatal yang dilakukan Dominique Janssen memberikan gol pembuka kepada Lauren James. Tim asuhan Marc Skinner memang mendominasi jalannya pertandingan di Bristol selama 90 menit, namun harapan mereka untuk membalikkan keadaan pupus setelah pemain pengganti Aggie Beever-Jones mencetak gol di babak kedua.

Elisabeth Terland nyaris membuka skor pada dua menit pertama saat tendangannya dari jarak 25 yard memaksa Hannah Hampton melakukan penyelamatan, namun United justru tertinggal ketika Janssen kehilangan bola akibat direbut oleh James setelah gagal mengontrol lemparan ke dalam di dekat kotak penalti timnya sendiri. Bintang timnas Inggris, James, pun berhasil menggiring bola ke dalam kotak penalti dan mengecoh Phallon Tullis-Joyce dengan tendangan penutupannya.

United berusaha membalas saat Terland kembali mengancam, pertama melepaskan tembakan melebar dari tepi kotak penalti sebelum membentur mistar gawang dengan tendangan melengkung. Maya Le Tissier harus waspada di ujung lain lapangan, karena ia berlari kembali untuk menggagalkan peluang Alyssa Thompson setelah penyerang Amerika Serikat itu lolos menuju gawang.

Ellen Wangerheim membuang peluang terbaik United di detik-detik akhir babak pertama saat tendangannya melenceng dari jarak dekat setelah umpan silang yang bagus dari Melvine Malard, sementara Lisa Naalsund membuat Hampton harus bekerja keras tak lama setelah babak kedua dimulai.

Namun, Chelsea akhirnya menemukan ritme permainan dan memastikan trofi pertama musim ini ketika Beever-Jones mengalahkan Hanna Lundqvist dan mencetak gol dari jarak dekat melewati Tullis-Joyce.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United dari Ashton Gate...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    James berhasil mencetak gol pembuka yang melewati tiang dekatnya. Tidak ada yang bisa dilakukannya saat Beever-Jones mencetak gol penentu kemenangan.

    Jayde Riviere (7/10):

    Bermain sangat baik dalam menghadapi ancaman ganda dari Thompson dan Baltimore di sisi kiri Chelsea sambil juga memberikan kontribusi dalam serangan.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Tekel yang luar biasa terhadap Thompson membuat United tetap bertahan di pertandingan pada akhir babak pertama. Terus tampil mengesankan di jantung pertahanan.

    Dominique Janssen (3/10):

    Pertandingan ini ditentukan oleh kesalahannya yang fatal. James memang terus-menerus menyulitkannya, tetapi itu bukanlah alasan untuk kesalahan yang justru memberikan gol pembuka bagi Chelsea.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Cukup solid sebagai bek kiri saat ia berusaha mengimbangi kecepatan Rytting Kaneryd. Namun, ia tidak cukup kuat untuk menghentikan Beever-Jones setelah dipindahkan ke sisi kanan.

    • Iklan
    Lini tengah

    Jess Park (5/10):

    Jauh dari performa terbaiknya yang biasanya berpengaruh. Menunjukkan beberapa sentuhan bagus, tetapi formasi membuatnya tidak bisa bergerak ke dalam seperti yang diinginkannya.

    Lisa Naalsund (5/10):

    Menjadi sosok yang solid di jantung lini tengah United, meski kontribusinya dalam penguasaan bola minim. Menguji Hampton di awal babak kedua.

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Sangat baik dalam ruang sempit dan membuat United bergerak dengan beberapa umpan ke depan yang bagus.

    Melvine Malard (5/10):

    Satu kali berhasil melewati Bronze di babak pertama, namun gagal memberikan dampak signifikan di sisi kiri. Sedikit lebih baik saat dipindahkan ke sisi kanan menjelang akhir babak pertama, namun masih belum tampil di level terbaiknya.

    Serangan

    Ellen Wangerheim (4/10):

    Ada beberapa momen bagus saat menahan bola, namun ia kurang memiliki kualitas atau keyakinan untuk mengancam pertahanan Chelsea. Ia menyia-nyiakan peluang besarnya tepat sebelum babak pertama berakhir.

    Elisabeth Terland (7/10):

    Tampaknya menikmati bermain sebagai bagian dari duo penyerang karena ia memberikan ancaman lebih besar daripada pemain United lainnya. Memaksa Hampton melakukan penyelamatan di awal pertandingan dan membentur mistar gawang dalam penampilan yang positif.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Harus bermain lebih baik untuk menghentikan umpan silang yang berujung pada gol Beever-Jones.

    Lea Schuller (5/10):

    Sedikit lebih baik dari Wangerheim, tetapi tetap belum cukup.

    Simi Awujo (N/A):

    Menyebabkan masalah dalam penampilannya yang singkat.

    Marc Skinner (5/10):

    Perubahan sistem membantu Terland, tetapi membuat pemain kunci seperti Park dan Malard kehilangan pengaruhnya. Tentu saja, kesalahan individu yang besar tidak bisa dihindari.

