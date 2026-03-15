Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Chelsea: Kesalahan fatal Dominique Janssen membuat Setan Merah harus membayar mahal dalam kekalahan di final Piala Liga

Elisabeth Terland nyaris membuka skor pada dua menit pertama saat tendangannya dari jarak 25 yard memaksa Hannah Hampton melakukan penyelamatan, namun United justru tertinggal ketika Janssen kehilangan bola akibat direbut oleh James setelah gagal mengontrol lemparan ke dalam di dekat kotak penalti timnya sendiri. Bintang timnas Inggris, James, pun berhasil menggiring bola ke dalam kotak penalti dan mengecoh Phallon Tullis-Joyce dengan tendangan penutupannya.

United berusaha membalas saat Terland kembali mengancam, pertama melepaskan tembakan melebar dari tepi kotak penalti sebelum membentur mistar gawang dengan tendangan melengkung. Maya Le Tissier harus waspada di ujung lain lapangan, karena ia berlari kembali untuk menggagalkan peluang Alyssa Thompson setelah penyerang Amerika Serikat itu lolos menuju gawang.

Ellen Wangerheim membuang peluang terbaik United di detik-detik akhir babak pertama saat tendangannya melenceng dari jarak dekat setelah umpan silang yang bagus dari Melvine Malard, sementara Lisa Naalsund membuat Hampton harus bekerja keras tak lama setelah babak kedua dimulai.

Namun, Chelsea akhirnya menemukan ritme permainan dan memastikan trofi pertama musim ini ketika Beever-Jones mengalahkan Hanna Lundqvist dan mencetak gol dari jarak dekat melewati Tullis-Joyce.

