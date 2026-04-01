Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Ameé Ruszkai

Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Bayern Munich: Red Devils yang berani harus tersingkir akibat serangan bola mati, sementara taktik pertahanan Marc Skinner berakibat fatal dalam kegagalan mereka di Liga Champions

Bayern Munich vs Manchester United Women

Perjalanan Manchester United di Liga Champions Wanita berakhir secara dramatis pada Rabu malam, saat Bayern Munich melakukan comeback di menit-menit akhir untuk mengalahkan Setan Merah dengan skor 2-1 pada laga tersebut dan 5-3 secara agregat. Tim asuhan Marc Skinner memulai pertandingan dengan baik di Jerman dan memimpin lebih dulu lewat gol Melvine Malard, namun pendekatan defensif di babak kedua terbukti sangat merugikan karena United kebobolan dua gol di menit-menit akhir yang membuat juara Jerman itu lolos ke semifinal, di mana mereka kemungkinan besar akan menghadapi Barcelona.

Semuanya berjalan sesuai rencana sebelum jeda, saat United menyerang dengan penuh semangat dan menimbulkan berbagai masalah bagi Bayern di awal pertandingan, sama sekali tidak mirip dengan tim yang tertinggal 2-0 dalam 20 menit pertama laga Liga Super Wanita melawan Manchester City pada akhir pekan lalu. Setelah upaya sebelumnya berhasil diselamatkan oleh Ena Mahmutovic, Malard memberikan keunggulan yang pantas bagi United berkat tekanan mereka, memanfaatkan kesalahan kiper setelah umpan sederhana dari belakang oleh Jayde Riviere untuk menyamakan skor agregat.

Dari situ, United tampak lebih berpeluang mencetak gol lagi. Malard memaksa Mahmutovic melakukan penyelamatan bagus tak lama setelah memecah kebuntuan, sementara Vanessa Gilles harus memblok tembakan Fridolina Rolfo, yang melakukan pergerakan agresif ke sepertiga akhir lapangan.

Namun, saat Red Devils keluar untuk babak kedua, mereka tampak seperti tim yang sama sekali berbeda. Berada dalam formasi yang jauh lebih defensif, para pemain berdiri tegak saat Bayern menyerang habis-habisan, tetapi tanpa ada jeda sama sekali dalam serangan balik, gol Bayern terasa tak terelakkan. Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan hebat untuk menggagalkan upaya Pernille Harder, sementara Maya Le Tissier dan Millie Turner sama-sama melakukan blok yang bagus, namun gelombang demi gelombang serangan terus berdatangan dan, pada akhirnya, hal itu menjadi terlalu berat bagi tim tamu untuk ditahan.

Mengingat banyaknya tendangan sudut yang dilepaskan Bayern ke kotak penalti United, masalah yang mereka timbulkan, dan fakta bahwa tidak ada tim di WSL musim ini yang kebobolan lebih banyak gol sundulan daripada Red Devils, tidak mengherankan bahwa gol penyama kedudukan Bayern datang dari situasi tersebut. Glodis Viggosdottir melompat tinggi untuk mengarahkan sundulan melewati Tullis-Joyce, yang berhasil menyentuh bola dengan tangannya namun tak mampu mencegahnya masuk. Sebelum United sempat bernapas lega, skor berubah menjadi 2-1, dengan sundulan hebat Malard di garis gawang menjadi sia-sia akibat tendangan keras Linda Dallmann yang melesat ke atap gawang setelah bola memantul.

Ini merupakan perjalanan yang gemilang bagi United. Melakukan debut resmi di Liga Champions setelah lolos dari babak kualifikasi untuk pertama kalinya, dan berhasil mencapai perempat final sama sekali bukanlah pencapaian yang mengecewakan bagi tim yang masih sangat baru di kancah sepak bola wanita. Namun, setelah memimpin di leg kedua ini dan tampil begitu menjanjikan di babak pertama, sulit untuk tidak merasa bahwa ini adalah kesempatan yang terlewatkan oleh Red Devils akibat babak kedua yang mengecewakan dan terlalu defensif.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United di Allianz Arena...

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    Melakukan penyelamatan fantastis untuk menggagalkan peluang Harder di awal babak kedua, namun kurang meyakinkan dalam menghadapi umpan silang dan seharusnya bisa mencegah gol penyama kedudukan Bayern.

    Jayde Riviere (7/10):

    Menang dalam banyak duel dan menjadi bagian dari barisan pertahanan yang bertahan sekuat tenaga selama mungkin. Juga memberikan umpan yang dimanfaatkan Malard untuk mencetak gol.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Setelah kewalahan menghadapi Khadija Shaw pada akhir pekan lalu, ia tampil jauh lebih baik dalam menghadapi Harder di sini. 

    Millie Turner (7/10):

    Belum tampil sebaik biasanya musim ini, tapi penampilannya di sini mendekati level terbaiknya dengan performa yang solid.

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Terkadang terlalu mudah dikalahkan, tetapi berkontribusi pada upaya pertahanan yang solid secara keseluruhan.

  • Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Lini tengah

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Malam yang campur aduk. Menunjukkan energi yang luar biasa dan pemahaman yang baik terhadap permainan sehingga efektif di sebagian besar waktu, namun juga cukup ceroboh dalam menguasai bola pada kesempatan lain.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Bermain bagus saat menguasai bola di babak pertama, sebelum jarang mendapat bola setelah jeda. Seharusnya bisa bereaksi lebih baik di kotak penalti saat gol Dallmann tercipta.

    Simi Awujo (6/10):

    Tidak banyak mendapat bola, tetapi tampil positif saat memilikinya. Juga berjuang dengan baik di tengah lapangan.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BAYERN MUNICH-MAN UTDAFP

    Serangan

    Jess Park (5/10):

    Kesulitan untuk banyak terlibat dalam permainan, terutama di babak kedua. Namun, ia turut berkontribusi dalam pertahanan.

    Melvine Malard (7/10):

    Menjadi ancaman terus-menerus di babak pertama, membuat Bayern kesulitan. Pertahanannya juga solid saat menghadapi tendangan sudut.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Memiliki beberapa momen yang lebih menonjol daripada Park, tetapi, seperti rekan setimnya, secara umum kesulitan untuk terlibat secara signifikan.

  • FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lisa Naalsund (6/10):

    Langsung melakukan tekel keras terhadap Harder di kotak penalti tak lama setelah masuk. Namun, ia kesulitan untuk terlibat dalam penguasaan bola saat United terdesak.

    Gabby George (N/A):

    Dimasukkan pada lima menit terakhir.

    Lea Schuller (N/A):

    Pemain pengganti lain yang masuk di akhir pertandingan.

    Marc Skinner (4/10):

    Menyusun timnya dengan brilian di babak pertama - jadi mengapa situasinya berubah drastis di babak kedua? Tidak banyak opsi di bangku cadangan, tapi seharusnya lebih proaktif untuk setidaknya memasukkan Schuller.

