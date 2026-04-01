Penilaian pemain tim wanita Man Utd vs Bayern Munich: Red Devils yang berani harus tersingkir akibat serangan bola mati, sementara taktik pertahanan Marc Skinner berakibat fatal dalam kegagalan mereka di Liga Champions

Semuanya berjalan sesuai rencana sebelum jeda, saat United menyerang dengan penuh semangat dan menimbulkan berbagai masalah bagi Bayern di awal pertandingan, sama sekali tidak mirip dengan tim yang tertinggal 2-0 dalam 20 menit pertama laga Liga Super Wanita melawan Manchester City pada akhir pekan lalu. Setelah upaya sebelumnya berhasil diselamatkan oleh Ena Mahmutovic, Malard memberikan keunggulan yang pantas bagi United berkat tekanan mereka, memanfaatkan kesalahan kiper setelah umpan sederhana dari belakang oleh Jayde Riviere untuk menyamakan skor agregat.

Dari situ, United tampak lebih berpeluang mencetak gol lagi. Malard memaksa Mahmutovic melakukan penyelamatan bagus tak lama setelah memecah kebuntuan, sementara Vanessa Gilles harus memblok tembakan Fridolina Rolfo, yang melakukan pergerakan agresif ke sepertiga akhir lapangan.

Namun, saat Red Devils keluar untuk babak kedua, mereka tampak seperti tim yang sama sekali berbeda. Berada dalam formasi yang jauh lebih defensif, para pemain berdiri tegak saat Bayern menyerang habis-habisan, tetapi tanpa ada jeda sama sekali dalam serangan balik, gol Bayern terasa tak terelakkan. Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan hebat untuk menggagalkan upaya Pernille Harder, sementara Maya Le Tissier dan Millie Turner sama-sama melakukan blok yang bagus, namun gelombang demi gelombang serangan terus berdatangan dan, pada akhirnya, hal itu menjadi terlalu berat bagi tim tamu untuk ditahan.

Mengingat banyaknya tendangan sudut yang dilepaskan Bayern ke kotak penalti United, masalah yang mereka timbulkan, dan fakta bahwa tidak ada tim di WSL musim ini yang kebobolan lebih banyak gol sundulan daripada Red Devils, tidak mengherankan bahwa gol penyama kedudukan Bayern datang dari situasi tersebut. Glodis Viggosdottir melompat tinggi untuk mengarahkan sundulan melewati Tullis-Joyce, yang berhasil menyentuh bola dengan tangannya namun tak mampu mencegahnya masuk. Sebelum United sempat bernapas lega, skor berubah menjadi 2-1, dengan sundulan hebat Malard di garis gawang menjadi sia-sia akibat tendangan keras Linda Dallmann yang melesat ke atap gawang setelah bola memantul.

Ini merupakan perjalanan yang gemilang bagi United. Melakukan debut resmi di Liga Champions setelah lolos dari babak kualifikasi untuk pertama kalinya, dan berhasil mencapai perempat final sama sekali bukanlah pencapaian yang mengecewakan bagi tim yang masih sangat baru di kancah sepak bola wanita. Namun, setelah memimpin di leg kedua ini dan tampil begitu menjanjikan di babak pertama, sulit untuk tidak merasa bahwa ini adalah kesempatan yang terlewatkan oleh Red Devils akibat babak kedua yang mengecewakan dan terlalu defensif.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United di Allianz Arena...