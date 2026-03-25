Tampaknya United akan menghadapi malam yang berat ketika Harder memecah kebuntuan hanya dalam waktu 98 detik. Mantan penyerang Chelsea ini selalu menjadi momok bagi United selama empat tahun berkarier di Inggris, dan ia melanjutkan performa apiknya di sini dengan menyambut umpan sempurna dari Arianna Caruso dan dengan tenang mencetak gol ke gawang Phallon Tullis-Joyce. Namun, United mulai menyesuaikan diri dengan permainan dan menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama, ketika Le Tissier mencetak gol dari jarak 12 yard setelah Glodis Viggosdottir melakukan handball terhadap tendangan Lea Schuller.

Hal itu tentu membantu menenangkan saraf United, dan kedua tim bermain imbang sejak saat itu, saling bertukar peluang setengah matang tanpa ada yang benar-benar menciptakan peluang emas hingga skor bertambah lagi di akhir pertandingan. Sebagian besar penyelamatan yang harus dilakukan Tullis-Joyce dan Ena Mahmutovic relatif mudah, sementara Viggosdottir dan Schuller memiliki peluang bagus dari umpan silang yang sayangnya tak bisa dimanfaatkan sepenuhnya.

Pertandingan tampak akan berakhir imbang, hingga serangkaian gol di menit-menit akhir. Pertama, Harder memulihkan keunggulan Bayern dengan gerakan serupa, kali ini berlari mengejar umpan terobosan indah Tanikawa dan mencetak gol melewati Tullis-Joyce untuk gol kelimanya dalam delapan pertandingan melawan United. Namun, tuan rumah membalas, hanya lima menit kemudian Hanna Lundkvist menyambut tendangan sudut Le Tissier dan menyundulnya melewati Mahmutovic untuk menyamakan kedudukan.

Ketika Tanikawa merespons hal itu beberapa menit kemudian untuk mengembalikan keunggulan Bayern, United sudah kehabisan balasan. Tim asuhan Marc Skinner, yang debut di babak utama, tampil mengesankan di Eropa dan berhasil bersaing ketat dengan tim hebat yang hanya kalah sekali sepanjang musim, menjaga pertandingan tetap ketat. Namun, untuk melanjutkan petualangan ini, mereka harus menang di Munich pekan depan.

