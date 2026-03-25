Man Utd Bayern Munich Women
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain tim wanita Man Utd melawan Bayern Munich: Kesalahan di lini belakang berakibat fatal saat lawan lama, Pernille Harder, membawa Setan Merah ke ambang tersingkir dari Liga Champions

Player ratings
Manchester United Women
Women's Champions League
Manchester United Women vs Bayern Munich
Manchester United harus meraih kemenangan di Jerman pekan depan untuk melanjutkan petualangan perdana mereka di Liga Champions Wanita, setelah menelan kekalahan 3-2 dari Bayern pada leg pertama babak perempat final yang digelar Rabu malam. Setan Merah menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan dua kali membalikkan ketertinggalan satu gol, dan tampaknya akan mengamankan hasil imbang yang akan memberi mereka peluang lebih besar untuk lolos, hingga gol Momoko Tanikawa di menit-menit akhir justru memastikan kemenangan bagi juara Jerman tersebut.

Tampaknya United akan menghadapi malam yang berat ketika Harder memecah kebuntuan hanya dalam waktu 98 detik. Mantan penyerang Chelsea ini selalu menjadi momok bagi United selama empat tahun berkarier di Inggris, dan ia melanjutkan performa apiknya di sini dengan menyambut umpan sempurna dari Arianna Caruso dan dengan tenang mencetak gol ke gawang Phallon Tullis-Joyce. Namun, United mulai menyesuaikan diri dengan permainan dan menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama, ketika Le Tissier mencetak gol dari jarak 12 yard setelah Glodis Viggosdottir melakukan handball terhadap tendangan Lea Schuller.

Hal itu tentu membantu menenangkan saraf United, dan kedua tim bermain imbang sejak saat itu, saling bertukar peluang setengah matang tanpa ada yang benar-benar menciptakan peluang emas hingga skor bertambah lagi di akhir pertandingan. Sebagian besar penyelamatan yang harus dilakukan Tullis-Joyce dan Ena Mahmutovic relatif mudah, sementara Viggosdottir dan Schuller memiliki peluang bagus dari umpan silang yang sayangnya tak bisa dimanfaatkan sepenuhnya.

Pertandingan tampak akan berakhir imbang, hingga serangkaian gol di menit-menit akhir. Pertama, Harder memulihkan keunggulan Bayern dengan gerakan serupa, kali ini berlari mengejar umpan terobosan indah Tanikawa dan mencetak gol melewati Tullis-Joyce untuk gol kelimanya dalam delapan pertandingan melawan United. Namun, tuan rumah membalas, hanya lima menit kemudian Hanna Lundkvist menyambut tendangan sudut Le Tissier dan menyundulnya melewati Mahmutovic untuk menyamakan kedudukan.

Ketika Tanikawa merespons hal itu beberapa menit kemudian untuk mengembalikan keunggulan Bayern, United sudah kehabisan balasan. Tim asuhan Marc Skinner, yang debut di babak utama, tampil mengesankan di Eropa dan berhasil bersaing ketat dengan tim hebat yang hanya kalah sekali sepanjang musim, menjaga pertandingan tetap ketat. Namun, untuk melanjutkan petualangan ini, mereka harus menang di Munich pekan depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man Utd dari Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Tidak banyak penyelamatan penting yang harus dilakukannya, karena sebagian besar upaya Bayern mengarah tepat ke arahnya.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Sundulan hebat untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memenangkan sebagian besar duelnya untuk membuat Kett relatif tidak banyak berbuat.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Mencetak penalti yang luar biasa dan memberikan tendangan sudut yang fantastis untuk gol Lundkvist, tetapi pertahanannya terlalu mudah dikalahkan oleh umpan-umpan sederhana ke belakang untuk Harder pada dua kesempatan yang merugikan. 

    Millie Turner (5/10):

    Ini memang bukan tugas yang mudah, tetapi dia dan Le Tissier tidak cukup mengawasi Harder dan bermain terlalu jauh ke depan.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Tidak bisa masuk ke dalam permainan di lini serang dan kesulitan memenangkan duel di lini pertahanan.

    Lini tengah

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Melakukan pergerakan yang luar biasa di ruang kosong, memenangkan banyak duel, dan membawa bola dengan baik. Juga bagus dalam menguasai bola.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Menunjukkan sekilas potensi, namun secara umum tampil kurang rapi dalam penampilannya kembali di level klub, setelah bermain untuk Jepang di final Piala Asia di Australia pada akhir pekan lalu.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Memiliki beberapa momen bagus, tetapi tidak cukup terlibat untuk menjadi ancaman serius.

    Serangan

    Jess Park (5/10):

    Aktif saat terlibat, tetapi pada dasarnya diisolasi dari permainan.

    Lea Schuller (6/10):

    Bekerja keras untuk menciptakan peluang dan memang menimbulkan masalah, seperti saat ia mendapatkan penalti. Namun, eksekusinya seringkali kurang akurat.

    Melvine Malard (6/10):

    Seperti banyak pemain lain, dia tampil bagus saat bisa memberikan dampak, namun memiliki kesempatan yang terbatas untuk melakukannya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Simi Awujo (N/A):

    Siap untuk tahap akhir.

    Jayde Riviere (N/A):

    Pemain lain yang masuk relatif terlambat.

    Marc Skinner (6/10):

    Dia tidak bisa berbuat banyak mengingat ketersediaan pemain dan dia telah melakukan yang terbaik dengan opsi yang dimilikinya, saat timnya berhadapan langsung dengan Bayern. Seharusnya lebih waspada terhadap ancaman Harder di belakang pertahanan setelah gol pertama itu dan mungkin meminta timnya untuk mundur sedikit lebih dalam.

