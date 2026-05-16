Penilaian pemain tim wanita Man City vs West Ham: Khadija Shaw menutup musim WSL yang gemilang dengan gemilang - namun cedera Lauren Hemp menimbulkan kekhawatiran menjelang final Piala FA

Waktu baru menunjukkan 13 menit ketika Jade Rose memecah kebuntuan, namun tim asuhan Andree Jeglertz tidak bisa begitu saja menguasai jalannya pertandingan, karena West Ham yang berada di peringkat ketiga dari bawah tampil cukup gigih untuk menjadikan laga ini berlangsung sengit. Kinga Szemik melakukan beberapa penyelamatan gemilang di gawang tuan rumah untuk menggagalkan upaya Lauren Hemp, yang harus keluar lapangan dengan tertatih-tatih di babak pertama, dan Mary Fowler, sementara The Hammers juga memberikan ancaman di sisi lain lapangan dengan beberapa peluang yang nyaris berbuah gol.

Shaw menggandakan keunggulan City menjelang menit ke-60, mencetak gol ke-20-nya di musim WSL berkat umpan silang fantastis dari Aoba Fujino, dan ia menambah koleksi golnya menjadi 21 tak lama setelahnya, saat bola bergulir menguntungkannya di kotak penalti West Ham, memberikan peluang yang tak akan disia-siakan.

West Ham sempat memperkecil ketertinggalan melalui Seraina Piubel, sementara Eartha Cumings, yang melakukan debut liga untuk City di gawang tandang, harus melakukan penyelamatan besar saat tendangan sudut menimbulkan kekacauan. Namun, hasil pertandingan tak lagi diragukan setelah Shaw membuat skor menjadi 3-1, dan ada tambahan manis di akhir laga, saat Laura Coombs—yang akan pensiun di akhir musim ini—mencetak gol keempat yang brilian.

Semua itu menjadi akhir yang sangat pas untuk musim yang tak terlupakan bagi City, yang akan berusaha meraih gelar ganda liga dan piala saat mereka menghadapi Brighton di final Piala FA akhir bulan ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Victoria Road...