Goal.com
LiveTiket
Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain tim wanita Man City vs West Ham: Khadija Shaw menutup musim WSL yang gemilang dengan gemilang - namun cedera Lauren Hemp menimbulkan kekhawatiran menjelang final Piala FA

Player ratings
Manchester City Women
K. Shaw
WSL
West Ham United Women vs Manchester City Women
FEATURES

Manchester City menutup musim Women's Super League yang membawa mereka meraih gelar juara dengan gemilang pada Sabtu lalu; juara baru Inggris ini mengakhiri musim liga dengan kemenangan 4-1 di kandang West Ham sebelum mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Kemenangan City sudah dipastikan awal bulan ini, ketika Arsenal gagal mengalahkan Brighton, sehingga mereka bisa menikmati semacam perayaan kemenangan di ibu kota, saat tribun tamu yang penuh sesak menyaksikan dua gol Khadija Shaw membantu mengantarkan kemenangan lain dalam musim yang luar biasa.

Waktu baru menunjukkan 13 menit ketika Jade Rose memecah kebuntuan, namun tim asuhan Andree Jeglertz tidak bisa begitu saja menguasai jalannya pertandingan, karena West Ham yang berada di peringkat ketiga dari bawah tampil cukup gigih untuk menjadikan laga ini berlangsung sengit. Kinga Szemik melakukan beberapa penyelamatan gemilang di gawang tuan rumah untuk menggagalkan upaya Lauren Hemp, yang harus keluar lapangan dengan tertatih-tatih di babak pertama, dan Mary Fowler, sementara The Hammers juga memberikan ancaman di sisi lain lapangan dengan beberapa peluang yang nyaris berbuah gol.

Shaw menggandakan keunggulan City menjelang menit ke-60, mencetak gol ke-20-nya di musim WSL berkat umpan silang fantastis dari Aoba Fujino, dan ia menambah koleksi golnya menjadi 21 tak lama setelahnya, saat bola bergulir menguntungkannya di kotak penalti West Ham, memberikan peluang yang tak akan disia-siakan.

West Ham sempat memperkecil ketertinggalan melalui Seraina Piubel, sementara Eartha Cumings, yang melakukan debut liga untuk City di gawang tandang, harus melakukan penyelamatan besar saat tendangan sudut menimbulkan kekacauan. Namun, hasil pertandingan tak lagi diragukan setelah Shaw membuat skor menjadi 3-1, dan ada tambahan manis di akhir laga, saat Laura Coombs—yang akan pensiun di akhir musim ini—mencetak gol keempat yang brilian.

Semua itu menjadi akhir yang sangat pas untuk musim yang tak terlupakan bagi City, yang akan berusaha meraih gelar ganda liga dan piala saat mereka menghadapi Brighton di final Piala FA akhir bulan ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Victoria Road...

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Eartha Cumings (8/10):

    Dalam debutnya di WSL bersama City, ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang sekaligus semakin percaya diri dalam mengantisipasi umpan silang seiring berjalannya pertandingan.

    Iman Beney (6/10):

    Sering naik-turun di sisi kanan, berjuang dengan baik dalam duel-duelnya, dan selalu berusaha menciptakan peluang, meskipun tidak selalu berhasil.

    Jade Rose (8/10):

    Memecah kebuntuan dengan penyelesaian yang cermat dan bertahan dengan brilian sepanjang pertandingan, melakukan beberapa intervensi yang sangat tepat waktu.

    Alex Greenwood (7/10):

    Sangat baik dalam menguasai bola dan memberikan tendangan sudut brilian yang berujung pada gol Rose sebelum diganti pada babak pertama.

    Leila Ouahabi (7/10):

    Sering menguasai bola dan memanfaatkannya dengan baik, menciptakan beberapa peluang bagus. Juga secara rutin memberikan tekanan yang baik kepada West Ham di wilayah pertahanan mereka.

    • Iklan
  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Yui Hasegawa (8/10):

    Penampilan luar biasa yang kuat lagi di lini tengah, dengan kualitas penguasaan bolanya dan kemampuannya menutupi area yang luas terlihat jelas.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Penampilan penuh energi selama 45 menit di mana ia bersaing dengan baik dalam duel-duelnya dan tidak melakukan kesalahan dalam mengoper bola.

    Aoba Fujino (7/10):

    Menunjukkan potensi dalam peran yang lebih sentral, dengan sentuhan-sentuhan bagus dan umpan-umpan cerdas yang membuatnya terhubung dengan baik bersama rekan-rekan setimnya. Ia juga menunjukkan keterampilan sayapnya yang khas melalui assistnya untuk Shaw.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Mary Fowler (6/10):

    Sayang tidak mencetak gol, namun Szemik melakukan penyelamatan yang luar biasa. Secara umum tampil tenang, meski melakukan beberapa aksi pertahanan yang hebat.

    Khadija Shaw (8/10):

    Kembali menembus angka 20 gol, dengan dua penyelesaian akhir yang hebat. Bisa saja mencetak lebih banyak gol jika tidak beberapa kali terjebak offside.

    Lauren Hemp (6/10):

    Menjadi sosok yang dinamis dan sebenarnya bisa saja mencetak gol sebelum terpaksa keluar lapangan dengan pincang sebelum menit ke-30.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kerolin (6/10):

    Memiliki beberapa momen bagus, tetapi kesulitan untuk terlibat lebih dalam setelah menggantikan Hemp di pertengahan babak pertama.

    Sydney Lohmann (7/10):

    Menunjukkan energi yang baik dan beberapa umpan tajam setelah masuk pada babak kedua.

    Gracie Prior (7/10):

    Beradaptasi dengan baik di lini belakang, memenangkan banyak duel.

    Laura Coombs (7/10):

    Menandai pertandingan WSL terakhirnya dengan gol indah yang semakin memperindah kemenangan.

    Laura Wienroither (N/A):

    Menggantikan Beney pada 10 menit terakhir.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Memanfaatkan kesempatan untuk memberi istirahat kepada beberapa pemain dan melakukan pergantian pemain lebih awal, menjelang final Piala FA dua minggu mendatang, yang merupakan keputusan yang bijaksana. Pasti sangat disayangkan melihat Hemp harus keluar lapangan dengan tertatih-tatih.

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI