Penilaian pemain tim wanita Man City vs Tottenham: Satu langkah lagi menuju trofi! Hat-trick Khadija Shaw yang memecahkan rekor membawa Cityzens selangkah lebih dekat ke gelar WSL pertama dalam 10 tahun

Baru enam hari yang lalu City mengalami kekeliruan yang tak biasa, kehilangan poin untuk ketiga kalinya sepanjang musim ini dalam hasil imbang tanpa gol yang sempat mengancam untuk membuka kembali persaingan perebutan gelar. Namun, setelah Manchester United gagal memanfaatkan kesempatan itu pada pertengahan pekan dengan bermain imbang di kandang West Ham, City kembali tampil seperti biasanya pada Sabtu sore, mencetak lima gol ke gawang Spurs sebelum babak pertama berakhir untuk memastikan tak ada kekecewaan saat kembali ke kandang sendiri.

Itu sudah menjadi kenangan jauh bahkan sebelum babak pertama berakhir, namun, untuk beberapa menit, ada ketegangan nyata dalam pertandingan ini. Setelah Shaw mencetak gol pertamanya hanya dalam delapan menit, Spurs merespons dengan baik dan umpan cerdas Drew Spence dari belakang disambar oleh Olivia Holdt, yang dengan percaya diri mengakhiri serangan melewati Khiara Keating untuk menyamakan skor. Namun, cara City merespons kemunduran itu lah yang menentukan jalannya pertandingan. Dalam dua menit, sundulan tinggi Shaw mengembalikan keunggulan timnya, lalu gol ketiganya memperlebar keunggulan tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam buku sejarah karena ia memecahkan rekor Kelly Smith untuk hat-trick tercepat di WSL, yang dicetak untuk Arsenal pada 2014 dalam 16 menit. Ini juga menjadi hat-trick keempat berturut-turut Shaw dalam laga kandang melawan Spurs di liga.

Sejak saat itu, City mengendalikan permainan dengan mudah. Lauren Hemp mengoper bola ke belakang untuk Kerolin yang mencetak gol keempat, dan Miedema secara beruntung melihat sundulannya memantul masuk ke gawang melalui Nilden untuk gol kelima, memungkinkan tuan rumah melonggarkan tekanan di babak kedua. Spurs bangkit, memaksa Keating melakukan beberapa penyelamatan bagus dan mencetak gol balasan di akhir laga melalui Beth England, namun hal itu tak cukup untuk mencegah mereka menelan kekalahan beruntun di WSL untuk pertama kalinya musim ini. Sementara itu, City tetap unggul tujuh poin dengan hanya empat laga tersisa, dan trofi Sepatu Emas ketiga berturut-turut kemungkinan besar akan mendarat di Manchester bersamaan dengan trofi WSL, dengan Shaw kini mengoleksi 18 gol—dua kali lipat dari pemain lain di divisi ini.

