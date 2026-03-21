Khadija Shaw Man City Women
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Tottenham: Satu langkah lagi menuju trofi! Hat-trick Khadija Shaw yang memecahkan rekor membawa Cityzens selangkah lebih dekat ke gelar WSL pertama dalam 10 tahun

Hattrick memecahkan rekor yang dicetak Khadija Shaw mengantarkan Manchester City meraih kemenangan telak 5-2 atas Tottenham pada Sabtu lalu, sehingga pemuncak klasemen Liga Super Wanita itu berhasil mempertahankan keunggulan tujuh poin di puncak klasemen dengan hanya empat pertandingan tersisa. Shaw hanya membutuhkan waktu 21 menit sejak kick-off, dan selang 13 menit antara satu gol dan gol lainnya, untuk mencetak hat-tricknya, sekaligus mencetak dua rekor baru kompetisi. Gol-gol tersebut ditambah dengan gol dari Kerolin dan gol bunuh diri dari Amanda Nilden, sehingga City berhasil bangkit dari hasil imbang yang mengecewakan pekan lalu di kandang Aston Villa.

Baru enam hari yang lalu City mengalami kekeliruan yang tak biasa, kehilangan poin untuk ketiga kalinya sepanjang musim ini dalam hasil imbang tanpa gol yang sempat mengancam untuk membuka kembali persaingan perebutan gelar. Namun, setelah Manchester United gagal memanfaatkan kesempatan itu pada pertengahan pekan dengan bermain imbang di kandang West Ham, City kembali tampil seperti biasanya pada Sabtu sore, mencetak lima gol ke gawang Spurs sebelum babak pertama berakhir untuk memastikan tak ada kekecewaan saat kembali ke kandang sendiri.

Itu sudah menjadi kenangan jauh bahkan sebelum babak pertama berakhir, namun, untuk beberapa menit, ada ketegangan nyata dalam pertandingan ini. Setelah Shaw mencetak gol pertamanya hanya dalam delapan menit, Spurs merespons dengan baik dan umpan cerdas Drew Spence dari belakang disambar oleh Olivia Holdt, yang dengan percaya diri mengakhiri serangan melewati Khiara Keating untuk menyamakan skor. Namun, cara City merespons kemunduran itu lah yang menentukan jalannya pertandingan. Dalam dua menit, sundulan tinggi Shaw mengembalikan keunggulan timnya, lalu gol ketiganya memperlebar keunggulan tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam buku sejarah karena ia memecahkan rekor Kelly Smith untuk hat-trick tercepat di WSL, yang dicetak untuk Arsenal pada 2014 dalam 16 menit. Ini juga menjadi hat-trick keempat berturut-turut Shaw dalam laga kandang melawan Spurs di liga.

Sejak saat itu, City mengendalikan permainan dengan mudah. Lauren Hemp mengoper bola ke belakang untuk Kerolin yang mencetak gol keempat, dan Miedema secara beruntung melihat sundulannya memantul masuk ke gawang melalui Nilden untuk gol kelima, memungkinkan tuan rumah melonggarkan tekanan di babak kedua. Spurs bangkit, memaksa Keating melakukan beberapa penyelamatan bagus dan mencetak gol balasan di akhir laga melalui Beth England, namun hal itu tak cukup untuk mencegah mereka menelan kekalahan beruntun di WSL untuk pertama kalinya musim ini. Sementara itu, City tetap unggul tujuh poin dengan hanya empat laga tersisa, dan trofi Sepatu Emas ketiga berturut-turut kemungkinan besar akan mendarat di Manchester bersamaan dengan trofi WSL, dengan Shaw kini mengoleksi 18 gol—dua kali lipat dari pemain lain di divisi ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Joie...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Khiara Keating (6/10):

    Seharusnya bisa keluar dan memberikan tekanan lebih besar kepada Holdt saat Spurs mencetak gol penyama kedudukan. Namun, ia menebusnya dengan beberapa penyelamatan bagus di babak kedua.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Mendukung serangan dengan baik dan menjaga Spurs tetap tenang di sisi pertahanannya.

    Jade Rose (7/10):

    Sangat solid dalam menguasai bola dan nyaman dalam bertahan.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Ketinggalan dalam kecepatan saat gol penyama kedudukan Spurs, komunikasi yang lebih baik antara dirinya dan Greenwood mungkin diperlukan dalam situasi tersebut. Selain itu, ia memenangkan banyak duel dan tampil hebat saat menguasai bola.

    Alex Greenwood (7/10):

    Diminta bermain sangat tinggi dan hal itu terbukti merugikan saat gol penyama kedudukan Spurs, ketika dia dan Knaak membiarkan Holdt masuk dengan terlalu mudah. Namun, dia merupakan aset yang sangat berharga dalam serangan, terutama dalam mengeksekusi tendangan bebas yang sangat baik, dua di antaranya berujung pada gol untuk Shaw.

  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Lini tengah

    Sam Coffey (7/10):

    Memiliki peluang bagus, tapi tendangannya melebar di babak pertama. Mengoper bola dengan baik, tapi kesulitan memenangkan banyak duel.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Berjuang dengan baik, menguasai bola dengan mantap di area yang lebih dalam dan tidak takut mengambil risiko di lini depan, meskipun tidak semuanya berhasil.

    Vivianne Miedema (8/10):

    Menunjukkan pergerakan yang baik tanpa bola untuk memastikan Spurs tidak bisa hanya fokus pada pertahanan melawan Shaw dan juga bekerja keras saat tidak menguasai bola.

  • Lauren Hemp Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Kerolin (8/10):

    Bukanlah penampilannya yang paling memukau, dengan beberapa momen yang membuat frustrasi di sana-sini, namun ia tetap mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Ini menunjukkan betapa berbahayanya dia bahkan ketika ia tidak dalam performa terbaiknya.

    Khadija Shaw (10/10):

    Luar biasa. Sangat klinis, tetapi juga hebat dalam pergerakannya tanpa bola untuk mencapai posisi mencetak gol dan reaksinya, khususnya untuk gol pertama. Kerja kerasnya di lini pertahanan juga tidak boleh diabaikan, karena dia juga menyumbang beberapa sundulan penting di kotak penaltinya sendiri.

    Lauren Hemp (8/10):

    Ancaman konstan di sisi kiri dengan pendekatan langsung dan kecepatannya saat menguasai bola. Hanya mencetak satu assist, tetapi itu tidak mencerminkan sepenuhnya betapa besar kerusakan yang dia sebabkan.

  • Andree Jeglertz Man City 2025-26Getty Images

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sydney Lohmann (6/10):

    Pertandingan sudah benar-benar berakhir saat dia masuk untuk memberi Miedema waktu istirahat, jadi dampak yang bisa dia berikan pun terbatas.

    Laura Coombs (6/10):

    Sama seperti Lohmann, dia hanya bisa memberikan kontribusi yang terbatas, terutama karena Spurs benar-benar menekan mengingat mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang.

    Iman Beney (N/A):

    Menggantikan Casparij di posisi bek kanan pada menit-menit terakhir.

    Leila Ouahabi (N/A):

    Pemain pengganti lain yang masuk di akhir pertandingan.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Menurunkan tim terbaiknya dan meraih hasil yang gemilang. Ia juga bisa memanfaatkan bangku cadangan dan memberi istirahat kepada para pemain berkat keunggulan skor. Satu langkah besar mendekati gelar WSL pertama City dalam 10 tahun.

