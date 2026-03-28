Penilaian pemain tim wanita Man City vs Man Utd: Vivianne Miedema menjadi bintang utama saat calon juara WSL tampil dominan di Old Trafford

Manchester United Women vs Manchester City Women
Vivianne Miedema menjadi bintang utama saat Manchester City tampil gemilang di Old Trafford pada Sabtu sore, mengalahkan Manchester United dengan skor telak 3-0 dan mengambil langkah besar menuju gelar Women's Super League pertama mereka dalam 10 tahun. Dua sundulan Miedema dalam dua menit di babak pertama membawa City memulai pertandingan dengan gemilang dan membangun keunggulan nyaman yang tak terkejar, sementara Kerstin Casparij mengunci kemenangan setelah jeda, sehingga tim asuhan Andree Jeglertz kini unggul 11 poin di puncak klasemen.

Saat susunan pemain diumumkan menjelang kick-off, situasinya tampak tidak menguntungkan bagi United. Setan Merah hanya bisa menempatkan dua pemain senior di bangku cadangan dan baru saja menjalani laga leg pertama Liga Champions yang melelahkan melawan Bayern Munich tiga hari sebelumnya. Sementara itu, City tampil lebih segar dan lebih kuat dibandingkan pertandingan sebelumnya, setelah kedatangan kembali empat pemain mereka yang bertugas di Piala Asia, tiga di antaranya langsung masuk ke dalam starting XI. Perasaan itu terwujud dalam 20 menit pertama, saat City mendominasi tuan rumah, menyerang tanpa henti untuk meraih keunggulan 2-0 yang memang pantas mereka dapatkan.

Beberapa detik setelah tendangan melengkung Lauren Hemp membentur mistar gawang, Miedema memecah kebuntuan, menyundul bola ke tiang dekat melewati Phallon Tullis-Joyce pada menit ke-17. Tak lama kemudian, skor menjadi 2-0, Miedema mencetak gol lagi dengan sundulan, kali ini dari umpan silang Casparij yang menemukan rekan setimnya di timnas Belanda, pencetak gol terbanyak sepanjang masa WSL, yang berada dalam posisi bebas di kotak penalti sementara pertahanan United tampak kebingungan. Rebecca Knaak juga berpikir dia mencetak gol ketiga tak lama setelah itu, namun sundulannya dianulir dengan alasan yang tak dimengerti oleh sebagian besar penonton.

Peluang itu membuat United tetap bertahan dalam pertandingan yang sebagian besar sudah lepas dari kendali mereka, hingga Casparij memastikan kemenangan tak terbantahkan tak lama setelah babak kedua dimulai. Golnya di tiang jauh mengakhiri serangan balik yang sangat cepat dari City, yang dimulai dengan umpan cerdas Miedema untuk membebaskan Hemp dan dilanjutkan dengan umpan silang brilian sang sayap dari sayap kiri, yang disundul masuk ke gawang oleh bek kanan.

Skor tersebut mencerminkan jalannya pertandingan. Sementara United tampil tak berdaya dalam kekalahan yang membuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa berada dalam bahaya nyata, City kini berada di ambang gelar WSL pertama dalam 10 tahun berkat kehebatan yang mereka tunjukkan dengan gemilang di sini, di kandang lawan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City di Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Tidak banyak penyelamatan yang harus dilakukannya, tetapi ia terlihat agak goyah saat menangkap umpan silang. Untungnya bagi dirinya, kesalahan-kesalahan tersebut tidak berakibat fatal.

    Kerstin Casparij (9/10):

    Brilian dalam serangan dan pertahanan. Umpan silang yang indah untuk gol kedua Miedema, penyelesaian yang indah untuk gol ketiga City.

    Jade Rose (8/10):

    Bagian yang solid dari pertahanan City yang tidak memberikan peluang bagi serangan United untuk mencetak gol.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Menunjukkan kerja sama yang hebat dengan Rose dalam penampilan yang kuat lagi. Sayang sekali tidak mencetak gol ketika sundulannya dianulir karena alasan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.

    Alex Greenwood (8/10):

    Berlari naik-turun lapangan dengan baik, hingga hampir mencetak gol di detik-detik awal. Memberikan tendangan sudut yang brilian, termasuk yang disundul oleh Miedema untuk memecah kebuntuan.

    Lini tengah

    Sam Coffey (8/10):

    Menutupi area yang luas, memenangkan sebagian besar duelnya, dan tampil sangat baik dalam menguasai bola.

    Yui Hasegawa (7/10):

    Kembalinya yang sangat apik ke laga klub. Luar biasa saat menguasai bola dan sebenarnya bisa saja mencetak gol, sayangnya peluang emasnya melebar.

    Vivianne Miedema (9/10):

    Sangat luar biasa di semua aspek. Mencetak dua gol sundulan yang hebat, memberikan umpan yang indah dalam proses gol ketiga, dan juga bekerja keras saat tidak menguasai bola, memenangkan sebagian besar duelnya.

    Serangan

    Aoba Fujino (7/10):

    Tidak sepenting pemain lain dalam serangan City, namun tetap menimbulkan masalah serius saat terlibat dan hampir mencetak gol di awal pertandingan. Juga bekerja keras saat tidak menguasai bola.

    Khadija Shaw (7/10):

    Tidak memiliki banyak peluang sendiri, kecuali satu tembakan yang memaksa Tullis-Joyce melakukan penyelamatan gemilang dan umpan silang dari Hemp yang dia coba sambut dengan meluncur, namun gagal. Namun, dia tidak frustrasi dan melakukan banyak pekerjaan bagus baik saat menguasai bola maupun tidak, sehingga sangat membantu tim.

    Lauren Hemp (8/10):

    Beraksi hebat di sisi kiri sepanjang sore, memberikan beberapa umpan silang yang sangat bagus, termasuk yang diselesaikan oleh Casparij.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kerolin (7/10):

    Dimasukkan menggantikan Miedema pada 20 menit terakhir, saat pertandingan mulai mereda menuju kemenangan yang nyaman bagi City. Meski begitu, ia menunjukkan beberapa momen bagus dalam kesempatan langka di posisi tengah, memamerkan kontrol bola yang sangat baik dan gerakan kaki yang cepat untuk menghindari tekel dan membawa City terus maju.

    Mary Fowler (N/A):

    Masuk pada menit-menit terakhir.

    Andree Jeglertz (8/10):

    Harus membuat beberapa keputusan sulit terkait pemilihan pemain saat para pemain kembali dari Piala Asia, dan ia berhasil memilih dengan tepat sehingga timnya meraih kemenangan gemilang.

