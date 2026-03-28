Penilaian pemain tim wanita Man City vs Man Utd: Vivianne Miedema menjadi bintang utama saat calon juara WSL tampil dominan di Old Trafford

Saat susunan pemain diumumkan menjelang kick-off, situasinya tampak tidak menguntungkan bagi United. Setan Merah hanya bisa menempatkan dua pemain senior di bangku cadangan dan baru saja menjalani laga leg pertama Liga Champions yang melelahkan melawan Bayern Munich tiga hari sebelumnya. Sementara itu, City tampil lebih segar dan lebih kuat dibandingkan pertandingan sebelumnya, setelah kedatangan kembali empat pemain mereka yang bertugas di Piala Asia, tiga di antaranya langsung masuk ke dalam starting XI. Perasaan itu terwujud dalam 20 menit pertama, saat City mendominasi tuan rumah, menyerang tanpa henti untuk meraih keunggulan 2-0 yang memang pantas mereka dapatkan.

Beberapa detik setelah tendangan melengkung Lauren Hemp membentur mistar gawang, Miedema memecah kebuntuan, menyundul bola ke tiang dekat melewati Phallon Tullis-Joyce pada menit ke-17. Tak lama kemudian, skor menjadi 2-0, Miedema mencetak gol lagi dengan sundulan, kali ini dari umpan silang Casparij yang menemukan rekan setimnya di timnas Belanda, pencetak gol terbanyak sepanjang masa WSL, yang berada dalam posisi bebas di kotak penalti sementara pertahanan United tampak kebingungan. Rebecca Knaak juga berpikir dia mencetak gol ketiga tak lama setelah itu, namun sundulannya dianulir dengan alasan yang tak dimengerti oleh sebagian besar penonton.

Peluang itu membuat United tetap bertahan dalam pertandingan yang sebagian besar sudah lepas dari kendali mereka, hingga Casparij memastikan kemenangan tak terbantahkan tak lama setelah babak kedua dimulai. Golnya di tiang jauh mengakhiri serangan balik yang sangat cepat dari City, yang dimulai dengan umpan cerdas Miedema untuk membebaskan Hemp dan dilanjutkan dengan umpan silang brilian sang sayap dari sayap kiri, yang disundul masuk ke gawang oleh bek kanan.

Skor tersebut mencerminkan jalannya pertandingan. Sementara United tampil tak berdaya dalam kekalahan yang membuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa berada dalam bahaya nyata, City kini berada di ambang gelar WSL pertama dalam 10 tahun berkat kehebatan yang mereka tunjukkan dengan gemilang di sini, di kandang lawan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City di Old Trafford...