Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Liverpool: Rebecca Knaak, kamu pahlawan! Sundulan di menit-menit akhir memastikan kemenangan besar dalam perebutan gelar WSL bagi pemuncak klasemen yang sedang dalam tekanan

Nasib Manchester City di Liga Super Wanita masih berada di tangan mereka sendiri setelah Rebecca Knaak mencetak gol penentu kemenangan yang sangat berharga di menit-menit akhir untuk mengalahkan Liverpool 1-0 pada hari Minggu. Tampaknya The Cityzens akan kembali tersandung, sehingga gelar juara akan lepas dari genggaman mereka dan membuka peluang bagi Arsenal untuk mengambil keuntungan. Namun, setelah peluang-peluang terbuang percuma oleh pemain bintang seperti Khadija Shaw dan Kerolin, Knaak, yang bermain sebagai bek tengah, muncul di masa injury time untuk mencetak gol sundulan yang membawa timnya berada di ambang gelar liga pertama dalam 10 tahun.

Tak ada tim yang pernah memimpin klasemen WSL dengan selisih poin sebesar saat City unggul 11 poin pada Februari lalu, sementara tak ada tim yang pernah kehilangan keunggulan tujuh poin dalam perebutan gelar juara, namun keunggulan itu perlahan terkikis dalam beberapa pekan terakhir, setelah tim asuhan Andree Jeglertz tersandung saat menghadapi Arsenal, Aston Villa, dan Brighton dalam sebuah kemerosotan yang berpotensi menjadi yang paling parah yang pernah terjadi dalam kompetisi ini.

The Reds, yang berada di posisi ketiga dari bawah menjelang pertandingan ini, adalah tim yang lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh posisi mereka di liga, tetapi City masih memiliki peluang yang lebih dari cukup untuk memastikan kemenangan jauh sebelum aksi heroik Knaak.

Peluang-peluang awal jatuh ke tangan Liverpool. Dalam lima menit pertama, Aurelie Csillag menyundul peluang bagus melebar, Ayaka Yamashita dipaksa melakukan penyelamatan gemilang oleh Denise O'Sullivan, dan Grace Fisk membentur tiang gawang dari tendangan sudut, sementara Jenna Clark juga melepaskan sundulan yang melenceng sebelum City mampu menciptakan peluang mereka sendiri. Meskipun memulai pertandingan dengan buruk, dan terus-menerus mendapat tekanan dari tim yang dilatih oleh Gareth Taylor, yang dipecat oleh Cityzens musim lalu, tuan rumah seharusnya bisa memimpin saat peluang pertama itu datang, tetapi Shaw tidak mampu mengalahkan Jennifer Falk setelah kerja sama yang bagus dari Lauren Hemp.

Situasinya sedikit berbeda setelah jeda. City tampil agresif dan kini giliran Liverpool yang berada di bawah tekanan, namun tuan rumah masih belum mampu menciptakan banyak peluang emas. Kerolin mendapat peluang emas tepat setelah satu jam pertandingan, saat ia lolos dari penjagaan Shaw, tetapi Falk melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap bersih. Kiper internasional Swedia itu juga tampil cemerlang di masa tambahan waktu dengan menepis sundulan Shaw ke atas mistar gawang. Hal ini terjadi setelah Liverpool nyaris kembali memimpin, ketika Beata Olsson, pencetak gol terbanyak The Reds, masuk ke kotak penalti tanpa pengawalan sama sekali, namun sundulannya melebar dari sasaran.

Saat waktu tambahan berjalan, City akhirnya mencetak gol penentu. Setelah melakukan penyelamatan demi penyelamatan untuk menahan serangan tim pemuncak klasemen, Falk entah bagaimana tidak mampu menahan sundulan Knaak yang relatif lemah, hingga bola meluncur ke gawang sendiri, memicu euforia dan kelegaan yang luar biasa dari para pendukung City. Gelar WSL tetap berada di tangan City, dan kemenangan atas West Ham pada hari terakhir akan membawa gelar pertama mereka di kompetisi ini sejak 2016.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukan, tapi berhasil melakukan penyelamatan yang bagus dan penting di awal pertandingan.

    Kerstin Casprij (6/10):

    Hari ini tidak mudah, tapi dia tetap fokus pada tugasnya dengan baik, memperbaiki pertahanannya seiring berjalannya pertandingan sambil tetap menjadi opsi serangan sepanjang pertandingan.

    Jade Rose (6/10):

    Sering membersihkan area belakang saat City terkejut oleh umpan-umpan di belakang pertahanan.

    Rebecca Knaak (6/10):

    Memiliki beberapa momen yang kurang meyakinkan dalam pertahanannya, tetapi lebih dari sekadar menebusnya dengan gol penentu di akhir pertandingan.

    Alex Greenwood (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting saat Liverpool memberikan tekanan besar kepada City, terutama pada beberapa momen krusial di babak kedua. Ia juga memberikan umpan sudut yang berujung pada gol Knaak.

  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    Lini tengah

    Yui Hasegawa (6/10):

    Kesulitan menghadapi tekanan yang diberikan terutama oleh O'Sullivan dan kehilangan bola di beberapa area krusial. Namun, ia tetap tampil cukup baik dalam menguasai bola dan memberikan beberapa umpan penting untuk memicu serangan.

    Sam Coffey (5/10):

    Sama seperti Hasegawa, mengalami beberapa momen sulit di bawah tekanan, kesulitan memenangkan duel, dan meskipun selalu berusaha menciptakan peluang, hal itu jarang berhasil.

    Kerolin (5/10):

    Menciptakan beberapa peluang bagus dengan gaya bermainnya yang langsung dan pergerakan yang baik, meskipun seharusnya lebih tajam dalam memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Aoba Fujino (6/10):

    Pemain lain yang tidak semuanya berjalan mulus, namun ia tetap gigih menjadi ancaman yang konsisten dan melakukan banyak pekerjaan pertahanan yang baik.

    Khadija Shaw (5/10):

    Bukan hari terbaiknya. Memiliki beberapa peluang besar yang tidak bisa dia konversi, meskipun sebagian besar tembakannya berasal dari area yang lebih sulit.

    Lauren Hemp (7/10):

    Pemain terbaik City dan ancaman terbesar sepanjang sore. Dia menciptakan sebagian besar peluang terbaik timnya.

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Mary Fowler (N/A):

    Masuk pada lima menit terakhir.

    Laura Coombs (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan setelah pengumuman pensiunnya.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Seharusnya lebih proaktif dalam melakukan pergantian pemain. Sebaliknya, ia membiarkan pertandingan berjalan begitu saja, dan hal itu nyaris berakibat fatal.

