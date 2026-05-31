Alex Greenwood Man City Women
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Brighton: Gelar ganda liga dan piala! Alex Greenwood & Khadija Shaw mengantarkan juara WSL meraih gelar FA Cup, sementara Vivianne Miedema kembali mencetak gol

Khadija Shaw dan Alex Greenwood tampil gemilang saat Manchester City, juara baru Liga Super Wanita, berhasil meraih gelar ganda pada Minggu lalu, berkat kemenangan 4-0 atas Brighton di final Piala FA. Tim asuhan Andree Jeglertz membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka di ibu kota, namun begitu mereka mulai menemukan ritme, mereka tidak membuang-buang waktu; dua gol di akhir babak pertama membawa City ke posisi yang dominan, yang tak pernah mereka lepaskan.

Sebenarnya Brighton-lah yang memulai pertandingan dengan lebih baik, meski jauh lebih kurang berpengalaman di panggung sebesar ini dibandingkan lawan mereka, karena ini adalah final Piala FA pertama mereka. Dengan percaya diri setelah mengalahkan City 3-2 bulan lalu dan menunda perayaan gelar juara mereka, The Seagulls mendominasi penguasaan bola selama 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang, dengan tendangan Fran Kirby dan Maisie Symonds yang diblok, sementara Madison Haley harus dihentikan oleh kiper Ayaka Yamashita, yang menggantikan Khiara Keating yang cedera.

Namun, begitu City mulai menemukan ritme permainan, mereka menunjukkan kelasnya. Upaya lemah dari Grace Clinton dan Shaw menjadi peringatan yang diabaikan Brighton, sementara Lauren Hemp mulai berpengaruh di sisi kiri. Gol pembuka tercipta dari umpan silang Greenwood, di mana Shaw melompat tertinggi untuk mengalahkan kiper Brighton, Chiamaka Nnadozie, dan menyundul bola ke gawang. Tak lama kemudian, skor menjadi 2-0, saat Shaw dianggap dilanggar di tepi kotak penalti dan Greenwood memanfaatkan kesempatan tersebut, melepaskan tendangan bebas yang meluncur ke pojok bawah gawang Nnadozie menjelang akhir babak pertama.

Meskipun awalnya terlihat ragu-ragu, City akhirnya tampil nyaman. Aoba Fujino mencetak gol ketiga pada menit ke-61, mencetak gol beberapa menit setelah masuk ke lapangan berkat kerja apik Shaw di sisi kanan. Ada peluang untuk menambah gol, dengan Rebecca Knaak menyundul melebar, upaya Shaw ditepis, dan tembakan Fujino membentur tiang, semua sebelum Vivianne Miedema ikut mencetak gol. Absen selama dua bulan karena menghabiskan waktu di rumah bersama ibunya yang sedang sakit, pemain asal Belanda ini kembali mencetak gol di sini, mengoper bola indah ke sisi lapangan kepada Kerstin Casparij, lalu berlari ke kotak penalti untuk menyambut umpan silang tersebut, dan menyundul bola ke gawang untuk skor 4-0.

Brighton akan bertanya-tanya apa yang bisa terjadi, setelah memulai pertandingan dengan sangat baik namun gagal memanfaatkannya dengan mencetak gol. Sementara itu, ini melengkapi musim yang benar-benar fantastis bagi City, yang kini mengakhiri penantian enam tahun untuk gelar Piala FA lainnya, di atas penantian 10 tahun untuk gelar WSL kedua.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ayaka Yamashita (7/10):

    Tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya, meskipun Brighton memulai pertandingan dengan sangat baik. Namun, ia tampil meyakinkan dengan penyelamatannya saat dibutuhkan, dan berani menggagalkan upaya Haley di awal pertandingan.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Menutupi ruang di sisi lapangan dengan baik, baik dalam bertahan maupun menyerang, dan memberikan umpan yang indah kepada Miedema, yang menjadi gol keempat City pada hari itu.

    Jade Rose (7/10):

    Berdiri tegak untuk melakukan blok besar guna menggagalkan Symonds di awal pertandingan dan secara umum mengendalikan serangan Brighton dengan baik, sehingga tidak memberikan mereka peluang yang jelas.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Bermain bagus dengan bola, bekerja sama dengan baik bersama Rose untuk menghalangi Brighton mencetak gol, dan hampir mencetak gol sendiri melalui sundulan yang melebar.

    Alex Greenwood (8/10):

    Penampilan yang luar biasa. Meskipun berada di posisi bek kiri yang bukan posisinya, dan berpotensi rentan menghadapi serangan Brighton yang sempat menyulitkannya bulan lalu, ia mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik dan menjadi aset yang sangat berharga dalam serangan dengan umpan silangnya dalam permainan terbuka maupun dari situasi bola mati. Ia juga mencetak gol yang indah.

    Lini tengah

    Yui Hasegawa (6/10):

    Tidak menunjukkan dominasi seperti biasanya di awal pertandingan ini, karena Brighton memulai dengan sangat baik, tetapi perlahan-lahan mulai menemukan ritmenya.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Menunjukkan energi yang luar biasa, mengoper bola dengan baik, dan berjuang keras untuk memenangkan sebagian besar duelnya.

    Grace Clinton (7/10):

    Bekerja keras tanpa bola dan menunjukkan pergerakan yang baik untuk masuk ke posisi mencetak gol, meskipun penyelesaiannya tidak seakurat yang diharapkan. Salah satu penampilannya yang lebih menonjol dalam musim individu yang sulit.

    Serangan

    Kerolin (5/10):

    Kesulitan untuk benar-benar terlibat, hanya berhasil melakukan 12 operan sebelum diganti tepat setelah satu jam pertandingan.

    Khadija Shaw (8/10):

    Pemain lain yang tampil menonjol, mengakhiri musim yang luar biasa. Melompat dengan baik untuk memecah kebuntuan, mendapatkan pelanggaran yang berujung pada gol kedua City, dan kemudian memberikan assist untuk gol ketiga. Menjadi ancaman serius setelah City mulai stabil.

    Lauren Hemp (8/10):

    Bukan kebetulan bahwa begitu dia mulai terlibat dalam permainan, City pun meningkat. Dia menimbulkan masalah setiap kali berlari ke arah para bek dan bekerja sama dengan sangat baik dengan rekan-rekannya, terutama Greenwood dan Shaw.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Vivianne Miedema (7/10):

    Setelah absen selama dua bulan karena harus merawat ibunya yang sakit, penampilannya tetap tajam. Peran cerdasnya dalam gol ketiga City sebelum mencetak gol indah yang membuat skor menjadi 4-0.

    Aoba Fujino (7/10):

    Sabar dan klinis dalam mencetak gol, dan bisa saja mencetak gol lagi jika bukan karena penyelamatan bagus dari Nnadozie.

    Sydney Lohmann (N/A):

    Menggantikan Blindkilde Brown dengan waktu tersisa lebih dari 10 menit.

    Mary Fowler (N/A):

    Pemain pengganti lainnya di tahap akhir pertandingan.

    Laura Coombs (N/A):

    Tampil untuk terakhir kalinya dalam kariernya di menit-menit akhir.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Timnya terlihat kurang meyakinkan di awal, tetapi semuanya berubah dengan cepat saat para pemain kunci menunjukkan performa terbaiknya. Dia membuat beberapa keputusan penting dalam pemilihan tim, tetapi tidak ada yang terbukti salah karena timnya akhirnya meraih kemenangan dengan mudah.