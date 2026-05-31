Penilaian pemain tim wanita Man City vs Brighton: Gelar ganda liga dan piala! Alex Greenwood & Khadija Shaw mengantarkan juara WSL meraih gelar FA Cup, sementara Vivianne Miedema kembali mencetak gol

Sebenarnya Brighton-lah yang memulai pertandingan dengan lebih baik, meski jauh lebih kurang berpengalaman di panggung sebesar ini dibandingkan lawan mereka, karena ini adalah final Piala FA pertama mereka. Dengan percaya diri setelah mengalahkan City 3-2 bulan lalu dan menunda perayaan gelar juara mereka, The Seagulls mendominasi penguasaan bola selama 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang, dengan tendangan Fran Kirby dan Maisie Symonds yang diblok, sementara Madison Haley harus dihentikan oleh kiper Ayaka Yamashita, yang menggantikan Khiara Keating yang cedera.

Namun, begitu City mulai menemukan ritme permainan, mereka menunjukkan kelasnya. Upaya lemah dari Grace Clinton dan Shaw menjadi peringatan yang diabaikan Brighton, sementara Lauren Hemp mulai berpengaruh di sisi kiri. Gol pembuka tercipta dari umpan silang Greenwood, di mana Shaw melompat tertinggi untuk mengalahkan kiper Brighton, Chiamaka Nnadozie, dan menyundul bola ke gawang. Tak lama kemudian, skor menjadi 2-0, saat Shaw dianggap dilanggar di tepi kotak penalti dan Greenwood memanfaatkan kesempatan tersebut, melepaskan tendangan bebas yang meluncur ke pojok bawah gawang Nnadozie menjelang akhir babak pertama.

Meskipun awalnya terlihat ragu-ragu, City akhirnya tampil nyaman. Aoba Fujino mencetak gol ketiga pada menit ke-61, mencetak gol beberapa menit setelah masuk ke lapangan berkat kerja apik Shaw di sisi kanan. Ada peluang untuk menambah gol, dengan Rebecca Knaak menyundul melebar, upaya Shaw ditepis, dan tembakan Fujino membentur tiang, semua sebelum Vivianne Miedema ikut mencetak gol. Absen selama dua bulan karena menghabiskan waktu di rumah bersama ibunya yang sedang sakit, pemain asal Belanda ini kembali mencetak gol di sini, mengoper bola indah ke sisi lapangan kepada Kerstin Casparij, lalu berlari ke kotak penalti untuk menyambut umpan silang tersebut, dan menyundul bola ke gawang untuk skor 4-0.

Brighton akan bertanya-tanya apa yang bisa terjadi, setelah memulai pertandingan dengan sangat baik namun gagal memanfaatkannya dengan mencetak gol. Sementara itu, ini melengkapi musim yang benar-benar fantastis bagi City, yang kini mengakhiri penantian enam tahun untuk gelar Piala FA lainnya, di atas penantian 10 tahun untuk gelar WSL kedua.

