Penilaian pemain tim wanita Man City vs Brighton: Ada kejutan dalam perebutan gelar WSL?! Alex Greenwood dan Rebecca Knaak kelelahan saat calon juara itu mengalami kekalahan mengejutkan

City langsung tampil agresif sejak awal, terus-menerus merebut bola di sekitar kotak penalti Brighton, dan berhasil memimpin pada menit kelima saat tendangan Kerolin yang membentur pemain lawan dari tepi kotak penalti melesat ke sudut atas gawang. Khadija Shaw seharusnya bisa menggandakan keunggulan beberapa saat kemudian, namun tendangannya membentur tiang gawang, sementara Maya Yamashita harus tampil maksimal untuk menggagalkan upaya Fran Kirby dari jarak dekat di sisi lain lapangan selama babak awal yang seru.

Pertandingan mulai tenang setelah itu, dan Kerolin mendapat peluang emas untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 menjelang akhir babak pertama setelah menerima umpan dari Shaw, namun upayanya diselamatkan oleh Chiamaka Nnadozie. City harus membayar mahal atas ketidakmampuan mereka mencetak gol, ketika penyerang Amerika Madison Haley melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang untuk menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama.

Kebangkitan Brighton lengkap di awal babak kedua ketika Kiko Seike lolos di belakang Alex Greenwood di sisi kiri City dan melepaskan tembakan akurat melewati Yamashita di tiang dekatnya. Kiper City itu kemudian bergerak cepat keluar dari garis gawangnya untuk menggagalkan upaya Haley, namun ia tak bisa berbuat apa-apa di pertengahan babak kedua ketika, setelah kembali menggagalkan tembakan Haley, penyerang Brighton itu melompat tertinggi untuk menyundul bola rebound ke gawang.

City berusaha keras untuk kembali ke permainan, dan Shaw mencetak gol hiburan dengan tendangan rendah melewati Nnadozie, namun tim tamu akhirnya kalah, membuat mereka unggul sembilan poin dari Chelsea di posisi kedua, yang kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit, dan - yang lebih penting - unggul 11 poin dari Arsenal di posisi ketiga, yang memiliki tiga pertandingan lebih banyak untuk dimainkan dibandingkan pemimpin klasemen selama bulan terakhir musim ini.

