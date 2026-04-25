Tom Maston

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Brighton: Ada kejutan dalam perebutan gelar WSL?! Alex Greenwood dan Rebecca Knaak kelelahan saat calon juara itu mengalami kekalahan mengejutkan

Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women

Harapan Manchester City untuk memastikan gelar Liga Super Wanita jauh sebelum musim berakhir mendapat pukulan telak setelah mereka menelan kekalahan 3-2 di kandang Brighton pada Sabtu lalu. Kerolin sempat membawa tim yang hampir dipastikan menjadi juara itu unggul lebih dulu di pantai selatan, namun tim asuhan Andree Jeglertz tampil kurang efektif dalam menyerang dan terkesan panik dalam bertahan, sehingga mereka harus menelan kekalahan liga ketiga mereka musim ini.

City langsung tampil agresif sejak awal, terus-menerus merebut bola di sekitar kotak penalti Brighton, dan berhasil memimpin pada menit kelima saat tendangan Kerolin yang membentur pemain lawan dari tepi kotak penalti melesat ke sudut atas gawang. Khadija Shaw seharusnya bisa menggandakan keunggulan beberapa saat kemudian, namun tendangannya membentur tiang gawang, sementara Maya Yamashita harus tampil maksimal untuk menggagalkan upaya Fran Kirby dari jarak dekat di sisi lain lapangan selama babak awal yang seru.

Pertandingan mulai tenang setelah itu, dan Kerolin mendapat peluang emas untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 menjelang akhir babak pertama setelah menerima umpan dari Shaw, namun upayanya diselamatkan oleh Chiamaka Nnadozie. City harus membayar mahal atas ketidakmampuan mereka mencetak gol, ketika penyerang Amerika Madison Haley melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang untuk menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama.

Kebangkitan Brighton lengkap di awal babak kedua ketika Kiko Seike lolos di belakang Alex Greenwood di sisi kiri City dan melepaskan tembakan akurat melewati Yamashita di tiang dekatnya. Kiper City itu kemudian bergerak cepat keluar dari garis gawangnya untuk menggagalkan upaya Haley, namun ia tak bisa berbuat apa-apa di pertengahan babak kedua ketika, setelah kembali menggagalkan tembakan Haley, penyerang Brighton itu melompat tertinggi untuk menyundul bola rebound ke gawang.

City berusaha keras untuk kembali ke permainan, dan Shaw mencetak gol hiburan dengan tendangan rendah melewati Nnadozie, namun tim tamu akhirnya kalah, membuat mereka unggul sembilan poin dari Chelsea di posisi kedua, yang kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit, dan - yang lebih penting - unggul 11 poin dari Arsenal di posisi ketiga, yang memiliki tiga pertandingan lebih banyak untuk dimainkan dibandingkan pemimpin klasemen selama bulan terakhir musim ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Broadfield Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Kirby dan Haley (dua kali), namun pasti kecewa karena ia kebobolan di tiang dekatnya akibat tendangan keras Seike.

    Kerstin Casparij (5/10):

    Menjadi ancaman di awal pertandingan di sisi kanan, namun jauh dari performa terbaiknya. Umpan-umpan dari situasi bola mati terbukti tidak konsisten.

    Jade Rose (6/10):

    Yang paling tenang di barisan belakang City, dia tampil percaya diri sepanjang pertandingan. Namun, dia tertipu oleh sentuhan luar biasa Kirby yang membuahkan gol penyama kedudukan dari Haley.

    Rebecca Knaak (3/10):

    Sering terpaksa keluar dari posisinya saat Haley dan Kirby bekerja sama dengan indah. Tidak memiliki kecepatan untuk kembali, dan sangat terekspos dalam proses gol kedua Haley.

    Alex Greenwood (3/10):

    Dibuat kewalahan oleh Seike dalam penampilan yang sangat buruk dari kapten City. Terkecoh dalam kedua gol di babak kedua dan terlihat gugup saat menguasai bola.

    Lini tengah

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Menunjukkan beberapa sentuhan bagus di sekitar kotak penalti Brighton, tetapi tidak mampu mengendalikan permainan dari lini tengah.

    Yui Hasegawa (5/10):

    Melakukan beberapa umpan yang memecah barisan pertahanan lawan, tetapi terlihat semakin lelah dan mulai kehilangan bola di paruh kedua.

    Kerolin (6/10):

    Berhasil merebut kembali bola dan mencetak gol pembuka di awal pertandingan. Membuang peluang emas untuk membuat skor menjadi 2-0 menjelang akhir babak pertama dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya yang biasa di area tengah. Terlalu sering terdesak sebelum diganti di awal babak kedua.

    Serangan

    Aoba Fujino (5/10):

    Menjadi ancaman berkat kemampuan menggiring bolanya, namun tidak mampu mengonversinya menjadi gol.

    Khadija Shaw (5/10):

    Menghubungkan permainan dengan baik dan selalu terlihat mengancam saat berlari ke belakang, tetapi kemampuan akuratnya yang biasanya dalam mencetak gol hilang hingga akhirnya ia mencetak gol di menit-menit akhir.

    Lauren Hemp (6/10):

    Brighton terkadang tidak mampu mengimbangi kecepatannya, dan ia memberikan beberapa umpan terobosan yang luar biasa kepada Shaw yang sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin ia bisa lebih sering membantu Greenwood yang sedang kesulitan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Mary Fowler (6/10):

    Menunjukkan beberapa momen berkualitas setelah menggantikan Kerolin sebelum menit ke-60, tetapi tidak mampu memicu kebangkitan tim.

    Grace Clinton (6/10):

    Mendapat kesempatan bermain selama 20 menit pada penampilan pertamanya sejak Februari

    Iman Beney (7/10):

    Menambah daya serang setelah menggantikan Casparij, dengan umpan terobosan yang sangat tepat yang berujung pada gol Shaw

    Laura Coombes (N/A):

    Masuk pada 10 menit terakhir.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Memilih untuk menempatkan Kerolin di posisi tengah karena absennya Miedema, namun meskipun memulai dengan cepat, hal itu tidak berhasil. Melakukan pergantian pemain, namun timnya kurang menunjukkan urgensi hingga terlambat.

