Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Birmingham: Gol Khadija Shaw membuka jalan menuju laga semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea

Gol cepat Khadija Shaw membantu Manchester City melaju ke laga semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea, setelah pemuncak klasemen Liga Super Wanita itu mengalahkan pemimpin klasemen divisi dua, Birmingham, dengan skor 1-0 pada Senin malam. The Cityzens belum pernah kalah dari tim divisi bawah dalam kompetisi ini, dan meskipun tuan rumah yang sedang dalam performa bagus itu tampil cukup baik, saat Shaw memecah kebuntuan pada menit kedelapan, rekor tersebut tampak tak akan terancam.

Bukan berarti Birmingham bermain buruk. Memasuki laga ini dengan catatan lima kemenangan dari enam pertandingan terakhir, The Blues melakukan tekanan tinggi dan membuat pertahanan tim tamu terlihat goyah, meski tanpa menciptakan peluang emas. Namun, terlepas dari hal-hal positif tersebut, justru City yang lebih dulu memimpin, saat Shaw menyambut umpan brilian dari Iman Beney untuk mencetak gol ke-21nya musim ini, dalam penampilannya yang ke-27.

Pemimpin klasemen WSL ini memiliki banyak peluang untuk menambah keunggulan tersebut, tetapi tidak dapat menemukan sentuhan klinis yang ditunjukkan Shaw dengan sangat baik untuk memecah kebuntuan. Lauren Hemp melepaskan tendangan voli dari jarak dekat yang melebar, Laura Coombs melihat sundulannya dari umpan Hemp memantul melebar, dan Aoba Fujino melepaskan tembakan lemah langsung ke arah Lucy Thomas, semua sebelum Shaw hampir menggandakan keunggulan saat tendangannya yang dibelokkan mengenai tiang gawang.

Meskipun skor tetap 1-0, selalu ada perasaan bahwa peluang-peluang yang terbuang itu bisa membalas dendam pada tim Manchester, terutama karena Birmingham tetap positif, membangun serangan dengan baik saat menguasai bola, dan terus mengganggu barisan belakang lawan dengan tekanan mereka. Namun, The Blues tak bisa mengubah itu menjadi peluang serius, mengakhiri pertandingan dengan kepala tegak, meski tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. 

City memang melakukan serangan akhir untuk mencetak gol kedua, dibantu oleh kontribusi dari bangku cadangan, dengan Yui Hasegawa memaksa Thomas melakukan dua penyelamatan gemilang sebelum Rebecca Knaak melihat sundulannya memantul kembali dari mistar gawang. Namun, keunggulan yang lebih besar tidak diperlukan. Juara WSL yang akan datang berhasil mengakhiri pertandingan dan mengeliminasi pemimpin divisi kedua, untuk mengatur pertandingan semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea, yang mengalahkan Tottenham pada hari yang sama, bulan depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City di St. Andrew's...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Khiara Keating (7/10):

    Awalnya tampil agak ragu-ragu, namun semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan dan sering melakukan intervensi pada waktu yang tepat untuk menggagalkan serangan Birmingham. 

    Iman Beney (7/10):

    Memberikan umpan indah untuk gol pembuka Shaw, yang menjadi sorotan dari penampilannya yang solid.

    Jade Rose (7/10):

    Sangat baik dalam menguasai bola dan jarang kalah dalam duel-duelnya, memastikan pertahanan City tidak tembus meskipun ada beberapa momen yang goyah.

    Alex Greenwood (6/10):

    Terkadang terlihat ceroboh dalam menguasai bola untuk seorang pemain sekelasnya.

    Leila Ouahabi (6/10):

    Bermain bertahan dengan cukup baik, namun sering kali kurang efektif dalam penyelesaian akhir.

  Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    Lini tengah

    Sam Coffey (7/10):

    Memainkan peran yang lebih dalam di lini tengah, sering turun ke belakang untuk mengambil bola dari lini pertahanan dan membawa City maju ke depan. Akurat dalam menguasai bola dan berhasil memenangkan banyak duel.

    Yui Hasegawa (8/10):

    Mengoper bola dengan baik, aktif dalam pertahanan saat tidak menguasai bola, dan dua kali nyaris mencetak gol kedua untuk City saat ia memaksa Thomas melakukan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir.

    Laura Coombs (6/10):

    Kesulitan memenangkan banyak duel, tetapi tampil baik saat menguasai bola dan aktif dengan pergerakannya dari lini belakang, sehingga sering terlibat dalam serangan.

  • Serangan

    Aoba Fujino (6/10):

    Penampilannya naik-turun sepanjang pertandingan, dengan beberapa momen bagus yang diimbangi oleh beberapa periode yang kurang menonjol.

    Khadija Shaw (8/10):

    Memanfaatkan satu peluang besarnya dengan brilian dan nyaris mencetak dua gol saat tendangan bagusnya membentur tiang gawang. Juga menjadi andalan saat bertahan dalam situasi bola mati.

    Lauren Hemp (8/10):

    Aktif sepanjang pertandingan, memberikan umpan silang yang bagus untuk menciptakan peluang dan menempatkan diri di posisi yang tepat. Juga memberikan energi yang besar dalam menekan lawan.

  Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter Final Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kerolin (6/10):

    Memiliki banyak waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan, namun kesulitan untuk sering menyentuh bola, meskipun ia berhasil menciptakan peluang bagus di menit-menit akhir untuk Hasegawa.

    Mary Fowler (7/10):

    Dia juga jarang menyentuh bola, tetapi memberikan dampak saat mendapatkannya dengan beberapa sentuhan bagus dan pendekatan yang positif.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Memiliki beberapa momen ceroboh saat menguasai bola, tetapi kemudian tenang dan membantu City mengakhiri pertandingan. 

    Rebecca Knaak (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat City mengamankan kemenangan. Sayang tidak mencetak gol dengan sundulan brilian di menit-menit akhir yang membentur mistar gawang. 

    Andree Jeglertz (7/10):

    Berhasil menemukan keseimbangan yang tepat dengan rotasi pemainnya untuk memberi istirahat kepada beberapa pemain sambil menghindari kekalahan yang mengejutkan. Ia juga memanfaatkan bangku cadangan dengan baik untuk memastikan timnya berhasil mengamankan kemenangan.

