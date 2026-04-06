Penilaian pemain tim wanita Man City vs Birmingham: Gol Khadija Shaw membuka jalan menuju laga semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea

Bukan berarti Birmingham bermain buruk. Memasuki laga ini dengan catatan lima kemenangan dari enam pertandingan terakhir, The Blues melakukan tekanan tinggi dan membuat pertahanan tim tamu terlihat goyah, meski tanpa menciptakan peluang emas. Namun, terlepas dari hal-hal positif tersebut, justru City yang lebih dulu memimpin, saat Shaw menyambut umpan brilian dari Iman Beney untuk mencetak gol ke-21nya musim ini, dalam penampilannya yang ke-27.

Pemimpin klasemen WSL ini memiliki banyak peluang untuk menambah keunggulan tersebut, tetapi tidak dapat menemukan sentuhan klinis yang ditunjukkan Shaw dengan sangat baik untuk memecah kebuntuan. Lauren Hemp melepaskan tendangan voli dari jarak dekat yang melebar, Laura Coombs melihat sundulannya dari umpan Hemp memantul melebar, dan Aoba Fujino melepaskan tembakan lemah langsung ke arah Lucy Thomas, semua sebelum Shaw hampir menggandakan keunggulan saat tendangannya yang dibelokkan mengenai tiang gawang.

Meskipun skor tetap 1-0, selalu ada perasaan bahwa peluang-peluang yang terbuang itu bisa membalas dendam pada tim Manchester, terutama karena Birmingham tetap positif, membangun serangan dengan baik saat menguasai bola, dan terus mengganggu barisan belakang lawan dengan tekanan mereka. Namun, The Blues tak bisa mengubah itu menjadi peluang serius, mengakhiri pertandingan dengan kepala tegak, meski tanpa satu pun tembakan tepat sasaran.

City memang melakukan serangan akhir untuk mencetak gol kedua, dibantu oleh kontribusi dari bangku cadangan, dengan Yui Hasegawa memaksa Thomas melakukan dua penyelamatan gemilang sebelum Rebecca Knaak melihat sundulannya memantul kembali dari mistar gawang. Namun, keunggulan yang lebih besar tidak diperlukan. Juara WSL yang akan datang berhasil mengakhiri pertandingan dan mengeliminasi pemimpin divisi kedua, untuk mengatur pertandingan semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea, yang mengalahkan Tottenham pada hari yang sama, bulan depan.

