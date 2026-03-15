Khadija Shaw Man City HICGetty/GOAL
Tom Maston

Penilaian pemain tim wanita Man City vs Aston Villa: Khadija Shaw tak berdaya sementara Kerolin kesulitan saat pemuncak klasemen WSL gagal tampil maksimal dalam hasil imbang yang mengecewakan

Langkah Manchester City menuju gelar juara Women's Super League sedikit terhambat pada hari Minggu, saat sang pemuncak klasemen harus puas bermain imbang 0-0 melawan Aston Villa. Tim asuhan Andree Jeglertz kesulitan menciptakan peluang melawan pertahanan yang paling rapuh di liga ini, dan andai bukan karena beberapa penyelamatan gemilang dari Khiara Keating, mereka mungkin saja menelan kekalahan ketiga mereka musim ini.

City tampil lambat di awal pertandingan setelah jeda internasional, dan Villa nyaris memimpin lewat Noelle Maritz, namun upayanya digagalkan oleh kerja sama Keating dan Kerstin Casparij. Keating kemudian harus sigap untuk menepis tendangan cerdik Anna Patten ke tiang dekat dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Keating kembali menyelamatkan City tak lama kemudian ketika tendangan Kirsty Hanson hampir mengecoh kiper internasional Inggris itu, dan meskipun ia dikalahkan oleh Chastity Grant beberapa detik kemudian, tiang gawang menyelamatkan dirinya dan City.

City akhirnya mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama, dan mereka mendominasi setelah jeda, serta hampir memecah kebuntuan melalui sundulan Rebecca Knaak dan Vivianne Miedema, meski keduanya diselamatkan dengan relatif mudah oleh Ellie Roebuck di gawang Villa. Tendangan sudut Alex Greenwood di akhir pertandingan kemudian dihalau dari garis gawang oleh Grant sebelum Roebuck menepis umpan silang menggoda Sydney Lohmann ke tiang gawang pada masa injury time.

Hasil imbang ini membuat City unggul sembilan poin dari Manchester United di posisi kedua, meskipun Setan Merah kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan akan menjamu rival lokal mereka di Old Trafford dua pekan mendatang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City di Villa Park...

  Jade Rose Manchester City 2025-26

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Khiara Keating (7/10):

    Mengalami beberapa momen menegangkan di babak pertama, namun menunjukkan refleks yang luar biasa untuk menggagalkan upaya Patten dan Hanson.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Terlihat berusaha maju ke depan dari posisi bek kanan setiap kali ada kesempatan, namun kerja sama dengan Kerolin tidak berjalan lancar cukup sering.

    Jade Rose (8/10):

    Tindakan briliannya mencegah Kendall menerobos ke gawang di awal pertandingan, dan ia tampil sangat percaya diri sejak saat itu.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Sepertinya dia selalu menghalangi setiap kali Villa mencoba mengirim umpan silang ke kotak penalti. Sayang sekali sundulannya di awal babak kedua berhasil dihalau oleh Roebuck.

    Alex Greenwood (6/10):

    Umpan-umpan dari situasi bola mati menimbulkan masalah, dan dia tampil solid dalam sebagian besar situasi pertahanan, meskipun dia tetap mendapat kartu kuning.

    Lini tengah

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di babak pertama saat menghadapi mantan klubnya. Permainannya sedikit membaik setelah jeda, namun tetap diganti tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60.

    Sam Coffey (4/10):

    Gigih dalam merebut bola kembali, tetapi sangat boros saat menguasai bola. Jauh dari performa terbaiknya.

    Vivianne Miedema (5/10):

    Berhasil menembus pertahanan Villa beberapa kali, namun tidak mampu mengendalikan permainan dari posisi No.10 seperti yang diinginkannya.

    Serangan

    Kerolin (4/10):

    Dia melepaskan beberapa tembakan yang melenceng dari sasaran di awal pertandingan dan pengambilan keputusannya cukup buruk sepanjang pertandingan. Sejumlah serangan gagal berbuah gol saat pemain Brasil itu menguasai bola.

    Khadija Shaw (4/10):

    Hampir tidak terlibat dalam 45 menit pertama. Lebih sering mendapat bola saat City mulai mendominasi setelah jeda, tetapi tidak dalam kondisi terbaik untuk mencetak gol.

    Lauren Hemp (6/10):

    Menjadi ancaman dengan kecepatan dan dribelnya yang langsung. Pasti bertanya-tanya mengapa tidak ada satu pun umpan silangnya yang brilian yang berhasil dikonversi.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Sydney Lohmann (6/10):

    Bermain bagus di lini tengah setelah menggantikan Blindkilde Brown. Hampir mencetak gol di menit-menit akhir lewat umpan silang yang harus diselamatkan oleh Roebuck.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Memilih starting XI terbaik yang tersedia, tetapi para pemainnya tidak tampil maksimal di babak pertama. Memang kekurangan opsi di bangku cadangan, tetapi mungkin masih bisa melakukan lebih banyak pergantian pemain hanya untuk mengubah suasana.

