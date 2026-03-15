Penilaian pemain tim wanita Man City vs Aston Villa: Khadija Shaw tak berdaya sementara Kerolin kesulitan saat pemuncak klasemen WSL gagal tampil maksimal dalam hasil imbang yang mengecewakan

City tampil lambat di awal pertandingan setelah jeda internasional, dan Villa nyaris memimpin lewat Noelle Maritz, namun upayanya digagalkan oleh kerja sama Keating dan Kerstin Casparij. Keating kemudian harus sigap untuk menepis tendangan cerdik Anna Patten ke tiang dekat dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Keating kembali menyelamatkan City tak lama kemudian ketika tendangan Kirsty Hanson hampir mengecoh kiper internasional Inggris itu, dan meskipun ia dikalahkan oleh Chastity Grant beberapa detik kemudian, tiang gawang menyelamatkan dirinya dan City.

City akhirnya mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama, dan mereka mendominasi setelah jeda, serta hampir memecah kebuntuan melalui sundulan Rebecca Knaak dan Vivianne Miedema, meski keduanya diselamatkan dengan relatif mudah oleh Ellie Roebuck di gawang Villa. Tendangan sudut Alex Greenwood di akhir pertandingan kemudian dihalau dari garis gawang oleh Grant sebelum Roebuck menepis umpan silang menggoda Sydney Lohmann ke tiang gawang pada masa injury time.

Hasil imbang ini membuat City unggul sembilan poin dari Manchester United di posisi kedua, meskipun Setan Merah kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan akan menjamu rival lokal mereka di Old Trafford dua pekan mendatang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City di Villa Park...