Buurman Hampton Kerr Chelsea
Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Tottenham: Gol kejutan dari Veerle Buurman menyelamatkan Hannah Hampton dari malu setelah blunder yang dilakukan kiper Inggris itu di perempat final Piala FA

Hannah Hampton terhindar dari malu berkat tendangan spektakuler Veerle Buurman saat Chelsea mengalahkan Tottenham 2-1 pada Senin untuk melaju ke semifinal Piala FA keenam berturut-turut. The Blues tampaknya akan lolos ke empat besar setelah sundulan Sam Kerr di babak pertama, hingga Hampton salah mengantisipasi tendangan bebas Eveliina Summanen dalam sebuah kesalahan langka. Namun, saat perpanjangan waktu hampir dimulai, Buurman yang tampil impresif muncul, melewati satu bek sebelum melepaskan tendangan brilian yang melesat ke sudut atas gawang, menghancurkan harapan Spurs di menit-menit akhir.

Setelah mengalami kekecewaan di tengah pekan, tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal, Chelsea mengawali pertandingan ini dengan baik dan berhasil menembus pertahanan Tottenham yang terorganisir dengan baik tepat sebelum babak pertama berakhir, saat Kerr menyundul umpan silang Keira Walsh ke gawang. Itu adalah gol yang pantas didapatkan The Blues, yang telah menampilkan permainan positif tanpa menciptakan terlalu banyak peluang emas, namun hal itu tak menyurutkan semangat Spurs.

Tim tamu memiliki beberapa momen cemerlang di babak pertama, yang digagalkan oleh pertahanan solid Niamh Charles pada dua kesempatan khususnya, dan mereka berhasil menyamakan kedudukan hanya tujuh menit setelah jeda, saat tendangan bebas Summanen mengecoh Hampton sepenuhnya. Tampaknya itu akan menjadi umpan silang dari sudut lebar, tetapi pemain internasional Finlandia itu malah melepaskan bola melambung di atas kiper Inggris untuk mencetak gol yang membuka permainan sepenuhnya.

Dari situ, kedua tim memiliki banyak peluang. Peluang terbesar datang bagi Chelsea, saat Kerr seharusnya mencetak gol setelah mendapat bola di kotak penalti Spurs dan Ellie Carpenter gagal memanfaatkan sundulan bebas dari jarak beberapa yard, namun Tottenham juga memiliki peluang, dengan Amanda Nilden memaksa Hampton melakukan penyelamatan yang ragu-ragu sebelum Julie Blakstad melepaskan sundulan bebas yang melebar jauh.

Perpanjangan waktu tampaknya tak terhindarkan, hingga Buurman muncul sebagai penentu kemenangan yang tak terduga. Pemain berusia 19 tahun ini tampil luar biasa di lini belakang Chelsea sejak mendapat lebih banyak kesempatan setelah pergantian tahun, dan ia mencuri sorotan saat melaju ke depan di menit-menit akhir, menggiring bola melewati seorang bek, lalu melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, membawa The Blues kembali memimpin dengan sisa empat menit pertandingan.

Hal itu membawa timnya ke semifinal kompetisi ini sekali lagi, saat mereka berusaha mengikuti kesuksesan Piala Liga pada bulan Maret dengan meraih gelar Piala FA kelima dalam enam musim.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Kingsmeadow...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (5/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus, tetapi secara umum terlihat ragu-ragu dan membuat kesalahan besar yang berujung pada gol Spurs.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Bermain bagus di sisi kanan, namun gagal memanfaatkan peluang emas untuk membawa Chelsea unggul saat sundulannya melebar dari jarak beberapa yard.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Tampil tangguh dalam duel-duelnya dan solid dalam menguasai bola.

    Naomi Girma (7/10):

    Hanya satu dari 72 umpan yang ia coba yang meleset dalam penampilan yang kuat.

    Niamh Charles (7/10):

    Bermain sangat baik dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak Desember. Melakukan blok krusial untuk menggagalkan serangan Inggris di babak pertama, kembali menggagalkannya tak lama setelah itu, dan terlibat dalam banyak serangan yang bagus, termasuk dalam gol pembuka.

    Lini tengah

    Keira Walsh (7/10):

    Kadang-kadang sedikit kewalahan saat permainan memasuki fase transisi, tetapi secara keseluruhan tampil bagus. Sangat baik dalam menguasai bola dan memberikan umpan silang yang brilian untuk gol Kerr.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Tidak terlalu sering menguasai bola, tetapi bekerja keras tanpa bola, memenangkan banyak duel, dan mengganggu serangan Spurs.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Gerakannya di ruang-ruang kosong menambah elemen baru dalam serangan Chelsea dan memastikan Spurs selalu harus waspada terhadap ancaman tambahan.

    Serangan

    Alyssa Thompson (6/10):

    Penampilannya naik-turun. Ada beberapa momen cemerlang, tapi juga ada saat-saat di mana dia sangat tidak menonjol.

    Sam Kerr (7/10):

    Hari yang campur aduk. Memecah kebuntuan dan melakukan beberapa hal bagus saat menguasai bola, tetapi seharusnya bisa mencetak setidaknya satu gol lagi dengan peluang emas tak lama setelah Spurs menyamakan kedudukan.

    Lauren James (8/10):

    Menjadi pusat dari segala hal baik yang dilakukan Chelsea, mengendalikan permainan dan menciptakan banyak peluang.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Veerle Buurman (8/10):

    Menggantikan Charles sebagai bek kiri menjelang menit ke-60, dan langsung beradaptasi dengan baik sebelum mencetak gol penentu kemenangan empat menit menjelang akhir pertandingan.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Memberikan energi yang besar di lini tengah pada menit-menit akhir dan sayangnya tidak ada yang mampu menyambut umpan silang yang bagus beberapa menit setelah ia masuk.

    Sandy Baltimore (N/A):

    Tidak banyak mendapat bola di menit-menit akhir, tetapi kehadirannya saja sudah membuat barisan belakang Spurs was-was.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Setelah menyaksikan Arsenal yang melakukan rotasi pemain mengalami kekalahan mengejutkan sehari sebelumnya, ia menurunkan tim yang kuat dan mendapatkan performa yang bagus, meskipun hasilnya tidak semulus yang ia harapkan. 

