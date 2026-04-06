Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Tottenham: Gol kejutan dari Veerle Buurman menyelamatkan Hannah Hampton dari malu setelah blunder yang dilakukan kiper Inggris itu di perempat final Piala FA

Setelah mengalami kekecewaan di tengah pekan, tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal, Chelsea mengawali pertandingan ini dengan baik dan berhasil menembus pertahanan Tottenham yang terorganisir dengan baik tepat sebelum babak pertama berakhir, saat Kerr menyundul umpan silang Keira Walsh ke gawang. Itu adalah gol yang pantas didapatkan The Blues, yang telah menampilkan permainan positif tanpa menciptakan terlalu banyak peluang emas, namun hal itu tak menyurutkan semangat Spurs.

Tim tamu memiliki beberapa momen cemerlang di babak pertama, yang digagalkan oleh pertahanan solid Niamh Charles pada dua kesempatan khususnya, dan mereka berhasil menyamakan kedudukan hanya tujuh menit setelah jeda, saat tendangan bebas Summanen mengecoh Hampton sepenuhnya. Tampaknya itu akan menjadi umpan silang dari sudut lebar, tetapi pemain internasional Finlandia itu malah melepaskan bola melambung di atas kiper Inggris untuk mencetak gol yang membuka permainan sepenuhnya.

Dari situ, kedua tim memiliki banyak peluang. Peluang terbesar datang bagi Chelsea, saat Kerr seharusnya mencetak gol setelah mendapat bola di kotak penalti Spurs dan Ellie Carpenter gagal memanfaatkan sundulan bebas dari jarak beberapa yard, namun Tottenham juga memiliki peluang, dengan Amanda Nilden memaksa Hampton melakukan penyelamatan yang ragu-ragu sebelum Julie Blakstad melepaskan sundulan bebas yang melebar jauh.

Perpanjangan waktu tampaknya tak terhindarkan, hingga Buurman muncul sebagai penentu kemenangan yang tak terduga. Pemain berusia 19 tahun ini tampil luar biasa di lini belakang Chelsea sejak mendapat lebih banyak kesempatan setelah pergantian tahun, dan ia mencuri sorotan saat melaju ke depan di menit-menit akhir, menggiring bola melewati seorang bek, lalu melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, membawa The Blues kembali memimpin dengan sisa empat menit pertandingan.

Hal itu membawa timnya ke semifinal kompetisi ini sekali lagi, saat mereka berusaha mengikuti kesuksesan Piala Liga pada bulan Maret dengan meraih gelar Piala FA kelima dalam enam musim.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Kingsmeadow...