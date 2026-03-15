Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Man Utd: Pasti Lauren James! Bintang tim Lionesses kembali menghantui mantan klubnya dan membawa The Blues meraih gelar Piala Liga

Penampilan gemilang Lauren James menjadi sorotan utama saat Chelsea mempertahankan gelar Piala Liga Wanita pada Minggu lalu; pemain internasional Inggris itu sekali lagi menjadi momok bagi Manchester United, di mana golnya diperkuat oleh penyelesaian cerdik Aggie Beever-Jones untuk membawa The Blues meraih kemenangan 2-0 dan trofi pertama musim ini. Dalam pertandingan yang ketat dengan sedikit peluang, sentuhan klinis James tampaknya akan menjadi penentu sebelum Beever-Jones memastikan kemenangan di menit-menit akhir, mengakhiri upaya luar biasa dari tim Chelsea yang dilanda cedera.

United memasuki pertandingan ini dengan catatan hanya sekali menang dalam 16 pertemuan terakhir mereka melawan The Blues, dengan kekalahan terakhir mereka terjadi pada laga terakhir di putaran kelima Piala FA. Namun, Setan Merah tampil lebih dominan di awal pertandingan dan Elisabeth Terland, yang bermain sebagai salah satu dari dua penyerang, tampil gemilang, sering kali merepotkan lini tengah Chelsea dengan memanfaatkan ruang kosong dan melepaskan tembakan begitu mendapat peluang.

Tim asuhan Sonia Bompastor, yang bertekad mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan Man City 2-1 di final tahun lalu, berhasil mengatasi tekanan tersebut dan memimpin pada menit ke-20 ketika James memanfaatkan kesalahan yang tidak biasa dari Dominique Janssen, menerobos ke dalam kotak penalti, dan melepaskan tendangan keras yang melewati Phallon Tullis-Joyce. Itu adalah gol keenamnya dalam tujuh pertandingan terakhir melawan United, klub yang ia tinggalkan untuk kembali ke klub masa kecilnya, Chelsea.

Alyssa Thompson memiliki peluang besar untuk menggandakan keunggulan itu sebelum babak pertama berakhir, saat Sjoeke Nusken dengan brilian mengoper bola kepadanya ke arah gawang, namun Maya Le Tissier melakukan tekel penyelamatan yang brilian. Sejak saat itu, United kembali terlihat lebih unggul, dengan Terland membentur mistar gawang dan Ellen Wangerheim entah bagaimana gagal mencetak gol dari jarak dekat.

Mengingat absennya para pemain bertahan Chelsea, mereka telah bermain dengan baik untuk menahan serangan Setan Merah. Kapten Millie Bright absen, Naomi Girma mengalami cedera sehari sebelum final, dan Kadeisha Buchanan hanya bisa bermain selama satu jam, dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak November 2024. Ketika Nathalie Bjorn, pengganti Buchanan, tertatih-tatih keluar lapangan sambil menangis hanya beberapa menit setelah masuk, yang memaksa perubahan susunan pemain yang serius, United pasti merasa mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut.

Namun, meski Chelsea belum tampil dalam performa terbaiknya tahun ini—dengan masa kejayaan enam tahun mereka sebagai juara Women's Super League yang berakhir kurang memuaskan sementara cedera terus menumpuk dengan laju yang melemahkan—satu hal yang masih dimiliki The Blues asuhan Bompastor adalah karakter—dan itu sangat kuat. Jadi, meskipun United adalah tim yang bisa menambah opsi serangan dari bangku cadangan, dengan mengandalkan pencetak gol ulung Lea Schuller dan pemenang Liga Champions dua kali Fridolina Rolfo, justru Chelsea yang mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan, saat Beever-Jones berhasil mengungguli Hanna Lundkvist dalam duel perebutan bola dan menyarangkan bola ke gawang Tullis-Joyce.

Ketika GOAL bertanya kepada Erin Cuthbert, kapten Chelsea pada hari itu, apa arti kemenangan di final ini bagi timnya, mengingat bagaimana musim ini berjalan, dia sangat optimis. "Ini akan menjadi pernyataan besar," jawabnya. "Ini akan menunjukkan di mana posisi tim saat ini, ini akan menunjukkan seberapa tangguh kami, dan seberapa mampu kami menemukan cara untuk menang, yang selalu dilakukan oleh tim Chelsea ini." Mentalitas juara itu terlihat di sini, dan dengan dua trofi lagi yang masih bisa diraih, hal itu kemungkinan besar akan muncul lebih sering lagi sebelum musim ini berakhir.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Ashton Gate...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (7/10):

    Tidak diuji dari jarak dekat, tetapi berhasil menahan semua serangan yang dilancarkan United di lapangan yang terkadang sulit.

    Lucy Bronze (8/10):

    Batu karang yang kokoh di lini belakang, baik sebagai bek kanan maupun sebagai bek tengah. 

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Ini adalah penampilan pertamanya sebagai starter sejak November 2024 setelah pulih dari cedera ACL. Selama satu jam penampilannya, ia menunjukkan pengalaman yang mumpuni melalui penempatan posisi yang tepat dan kemampuannya untuk melakukan intervensi pada waktu yang tepat.

    Veerle Buurman (8/10):

    Penampilan yang sangat mengesankan lagi dari pemain muda berbakat ini.

    Sandy Baltimore (7/10):

    Berperan cemerlang dalam tugas pertahanannya untuk menjauhkan United dari area berbahaya, sekaligus mendukung serangan dengan baik.

    Lini tengah

    Keira Walsh (7/10):

    Kesulitan menghadapi Terland yang sering mencuri bola di babak pertama, tetapi berhasil mengatasinya di babak kedua dan membantu meredam serangan United.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Sama seperti Walsh, dia awalnya tidak tahu cara menghadapi Terland, namun permainannya membaik setelah jeda. Bukan penampilan terbaiknya, namun dia berjuang keras untuk membawa Chelsea meraih kemenangan.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Penampilan luar biasa dari pemain yang kurang mendapat kesempatan musim ini, namun telah membuktikan nilainya dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Seharusnya mendapat assist setelah umpan indah ke Thompson dan tampil tanpa cela sebagai bek kanan setelah Bjorn keluar lapangan karena cedera.

    Serangan

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Hasil akhirnya memang tidak konsisten, tapi dia tetap gigih dan memberikan umpan brilian untuk gol Beever-Jones.

    Lauren James (8/10):

    Selalu membuat United pusing setiap kali dia menguasai bola berkat kemampuannya mempertahankan bola dalam situasi apa pun, kepercayaan diri dalam menghadapi pemain lawan, dan pemahaman permainan yang luar biasa. Dia juga bekerja keras saat tidak menguasai bola.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Tidak banyak mendapat bola, tetapi memanfaatkannya dengan baik saat mendapatkannya, menciptakan beberapa peluang sebelum mendapat kesempatan emas satu lawan satu, namun Le Tissier berhasil mengejarnya dan menggagalkannya. Diganti pada babak pertama.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Menggantikan Thompson pada babak kedua dan memberikan tantangan baru bagi United. Menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam mencetak golnya.

    Nathalie Bjorn (N/A):

    Kembali bermain setelah cedera saat menggantikan Buchanan tepat setelah satu jam pertandingan, namun harus keluar lapangan dengan tertatih-tatih beberapa menit kemudian setelah mengalami cedera betis yang tidak serius.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Menambah energi di lini tengah saat tidak menguasai bola dan juga menjadi ancaman dalam serangan.

    Lexi Potter (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Dihadapkan pada begitu banyak tantangan akibat cedera, namun ia berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi situasi tersebut. Pergantian pemain di babak pertama sempat mengejutkan, namun membuahkan hasil saat Beever-Jones mencetak gol kedua.

