United memasuki pertandingan ini dengan catatan hanya sekali menang dalam 16 pertemuan terakhir mereka melawan The Blues, dengan kekalahan terakhir mereka terjadi pada laga terakhir di putaran kelima Piala FA. Namun, Setan Merah tampil lebih dominan di awal pertandingan dan Elisabeth Terland, yang bermain sebagai salah satu dari dua penyerang, tampil gemilang, sering kali merepotkan lini tengah Chelsea dengan memanfaatkan ruang kosong dan melepaskan tembakan begitu mendapat peluang.

Tim asuhan Sonia Bompastor, yang bertekad mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan Man City 2-1 di final tahun lalu, berhasil mengatasi tekanan tersebut dan memimpin pada menit ke-20 ketika James memanfaatkan kesalahan yang tidak biasa dari Dominique Janssen, menerobos ke dalam kotak penalti, dan melepaskan tendangan keras yang melewati Phallon Tullis-Joyce. Itu adalah gol keenamnya dalam tujuh pertandingan terakhir melawan United, klub yang ia tinggalkan untuk kembali ke klub masa kecilnya, Chelsea.

Alyssa Thompson memiliki peluang besar untuk menggandakan keunggulan itu sebelum babak pertama berakhir, saat Sjoeke Nusken dengan brilian mengoper bola kepadanya ke arah gawang, namun Maya Le Tissier melakukan tekel penyelamatan yang brilian. Sejak saat itu, United kembali terlihat lebih unggul, dengan Terland membentur mistar gawang dan Ellen Wangerheim entah bagaimana gagal mencetak gol dari jarak dekat.

Mengingat absennya para pemain bertahan Chelsea, mereka telah bermain dengan baik untuk menahan serangan Setan Merah. Kapten Millie Bright absen, Naomi Girma mengalami cedera sehari sebelum final, dan Kadeisha Buchanan hanya bisa bermain selama satu jam, dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak November 2024. Ketika Nathalie Bjorn, pengganti Buchanan, tertatih-tatih keluar lapangan sambil menangis hanya beberapa menit setelah masuk, yang memaksa perubahan susunan pemain yang serius, United pasti merasa mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut.

Namun, meski Chelsea belum tampil dalam performa terbaiknya tahun ini—dengan masa kejayaan enam tahun mereka sebagai juara Women's Super League yang berakhir kurang memuaskan sementara cedera terus menumpuk dengan laju yang melemahkan—satu hal yang masih dimiliki The Blues asuhan Bompastor adalah karakter—dan itu sangat kuat. Jadi, meskipun United adalah tim yang bisa menambah opsi serangan dari bangku cadangan, dengan mengandalkan pencetak gol ulung Lea Schuller dan pemenang Liga Champions dua kali Fridolina Rolfo, justru Chelsea yang mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan, saat Beever-Jones berhasil mengungguli Hanna Lundkvist dalam duel perebutan bola dan menyarangkan bola ke gawang Tullis-Joyce.

Ketika GOAL bertanya kepada Erin Cuthbert, kapten Chelsea pada hari itu, apa arti kemenangan di final ini bagi timnya, mengingat bagaimana musim ini berjalan, dia sangat optimis. "Ini akan menjadi pernyataan besar," jawabnya. "Ini akan menunjukkan di mana posisi tim saat ini, ini akan menunjukkan seberapa tangguh kami, dan seberapa mampu kami menemukan cara untuk menang, yang selalu dilakukan oleh tim Chelsea ini." Mentalitas juara itu terlihat di sini, dan dengan dua trofi lagi yang masih bisa diraih, hal itu kemungkinan besar akan muncul lebih sering lagi sebelum musim ini berakhir.

