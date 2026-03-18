Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Brighton: Lexi Potter, ingat nama ini! Bintang muda Lionesses mencetak gol pertamanya di WSL untuk menyelamatkan Hannah Hampton dari malu, sementara Alyssa Thompson kembali mencetak gol dalam kemenangan krusial

Awal pertandingan tidak berjalan mulus bagi The Blues. Madison Haley membuat Lucy Bronze kewalahan karena bintang Inggris itu kembali ditempatkan sebagai bek tengah, bukan di posisi bek kanan seperti biasanya, akibat banyaknya pemain yang absen. Bahkan, pemain asal Amerika Serikat itu memiliki dua peluang emas di awal pertandingan untuk membawa Brighton unggul, namun upaya tersebut digagalkan oleh blok kuat Veerle Buurman pada kesempatan pertama dan reaksi cepat Bronze pada kesempatan kedua.

Ketika Thompson memecah kebuntuan di awal pertandingan, sepertinya hal itu akan menenangkan tuan rumah. Kerja sama apik antara Lauren James dan Sandy Baltimore di sisi kiri menciptakan peluang bagi yang terakhir untuk mengirim umpan silang, dan Thompson menyesuaikan diri dengan brilian untuk melepaskan sundulan keras yang melewati Chiamaka Nnadozie. Namun, hanya butuh kurang dari lima menit bagi Brighton untuk menyamakan skor, dan itu adalah gol yang pantas mereka dapatkan, meskipun tercipta dalam keadaan yang cukup beruntung. Carla Camacho membuat Bronze pusing kali ini, meskipun kesalahan penilaian Hannah Hampton saat bola yang terdefleksi mengarah kepadanya juga berperan besar dalam bola yang bersarang di gawang.

Untungnya bagi Hampton, rasa malunya terhindarkan berkat seorang pemain yang mungkin akan menjadi rekan setimnya di timnas Inggris sekaligus di Chelsea dalam waktu dekat. Dalam debut penuhnya di WSL untuk The Blues, Potter yang berusia 19 tahun tampil mengesankan bahkan sebelum mencetak gol, namun tendangan kerasnya setelah umpan silang brilian dari Baltimore memungkinkan lulusan akademi Chelsea ini menikmati momen luar biasa saat ia mengembalikan keunggulan timnya menjelang akhir babak pertama.

Tidak banyak peluang yang tercipta bagi kedua tim setelah itu, dengan Nnadozie melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Aggie Beever-Jones, sementara tendangan rendah Keira Walsh meleset tipis saat The Blues berhasil meredam serangan Brighton yang agresif dan mengamankan hasil imbang. Chelsea kini kembali masuk ke tiga besar klasemen WSL yang berhak lolos ke Liga Champions, unggul empat poin dari Arsenal di peringkat keempat, meskipun The Gunners masih memiliki dua pertandingan tersisa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Kingsmeadow...