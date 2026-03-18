Lexi Potter Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Brighton: Lexi Potter, ingat nama ini! Bintang muda Lionesses mencetak gol pertamanya di WSL untuk menyelamatkan Hannah Hampton dari malu, sementara Alyssa Thompson kembali mencetak gol dalam kemenangan krusial

Sundulan brilian Alyssa Thompson dan gol pertama Lexi Potter di Liga Super Wanita memungkinkan Chelsea memperlebar keunggulan menjadi empat poin di zona Liga Champions pada Rabu, berkat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Brighton. Di tengah kekhawatiran cedera yang semakin meningkat, Sonia Bompastor hanya bisa menempatkan dua pemain senior di bangku cadangan, dan The Seagulls membuat timnya kewalahan karena mereka harus beradaptasi dengan waktu istirahat yang singkat setelah kemenangan di final Piala Liga pada Minggu. Namun, seperti yang terjadi pada akhir pekan lalu, Chelsea menunjukkan seluruh pengalaman mereka untuk meraih kemenangan yang sangat penting.

Awal pertandingan tidak berjalan mulus bagi The Blues. Madison Haley membuat Lucy Bronze kewalahan karena bintang Inggris itu kembali ditempatkan sebagai bek tengah, bukan di posisi bek kanan seperti biasanya, akibat banyaknya pemain yang absen. Bahkan, pemain asal Amerika Serikat itu memiliki dua peluang emas di awal pertandingan untuk membawa Brighton unggul, namun upaya tersebut digagalkan oleh blok kuat Veerle Buurman pada kesempatan pertama dan reaksi cepat Bronze pada kesempatan kedua.

Ketika Thompson memecah kebuntuan di awal pertandingan, sepertinya hal itu akan menenangkan tuan rumah. Kerja sama apik antara Lauren James dan Sandy Baltimore di sisi kiri menciptakan peluang bagi yang terakhir untuk mengirim umpan silang, dan Thompson menyesuaikan diri dengan brilian untuk melepaskan sundulan keras yang melewati Chiamaka Nnadozie. Namun, hanya butuh kurang dari lima menit bagi Brighton untuk menyamakan skor, dan itu adalah gol yang pantas mereka dapatkan, meskipun tercipta dalam keadaan yang cukup beruntung. Carla Camacho membuat Bronze pusing kali ini, meskipun kesalahan penilaian Hannah Hampton saat bola yang terdefleksi mengarah kepadanya juga berperan besar dalam bola yang bersarang di gawang.

Untungnya bagi Hampton, rasa malunya terhindarkan berkat seorang pemain yang mungkin akan menjadi rekan setimnya di timnas Inggris sekaligus di Chelsea dalam waktu dekat. Dalam debut penuhnya di WSL untuk The Blues, Potter yang berusia 19 tahun tampil mengesankan bahkan sebelum mencetak gol, namun tendangan kerasnya setelah umpan silang brilian dari Baltimore memungkinkan lulusan akademi Chelsea ini menikmati momen luar biasa saat ia mengembalikan keunggulan timnya menjelang akhir babak pertama.

Tidak banyak peluang yang tercipta bagi kedua tim setelah itu, dengan Nnadozie melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Aggie Beever-Jones, sementara tendangan rendah Keira Walsh meleset tipis saat The Blues berhasil meredam serangan Brighton yang agresif dan mengamankan hasil imbang. Chelsea kini kembali masuk ke tiga besar klasemen WSL yang berhak lolos ke Liga Champions, unggul empat poin dari Arsenal di peringkat keempat, meskipun The Gunners masih memiliki dua pertandingan tersisa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Kingsmeadow...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (5/10):

    Pasti tidak ingin melihat gol Brighton itu terulang. Sebuah kesalahan langka dari seorang kiper kelas dunia, namun untungnya bagi dirinya, kesalahan itu tidak berakibat fatal. Setidaknya, dia tidak melakukan banyak kesalahan setelah itu.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Terkadang terkejut, tapi ini adalah penampilan yang cukup solid bagi gelandang ini di posisi yang tidak biasa baginya, karena ia memanfaatkan kelincahannya untuk membantu Chelsea mengatasi semua cedera di lini belakang.

    Lucy Bronze (7/10):

    Awalnya ia kesulitan menghadapi Haley dan Camacho, namun segera beradaptasi dan melakukan beberapa intervensi penting di lini belakang.

    Veerle Buurman (8/10):

    Penampilan kokoh lainnya dari remaja yang nilainya terus meningkat. Blok besar untuk menggagalkan Haley di menit-menit awal menentukan jalannya malamnya.

    Sandy Baltimore (8/10):

    Menyulitkan pertahanan lawan di sisi kiri sepanjang pertandingan, berkolaborasi dengan baik bersama James, dan mengirimkan beberapa umpan silang yang sangat berbahaya, termasuk dua umpan yang berujung pada kedua gol.

  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Lini tengah

    Keira Walsh (7/10):

    Cermat dalam mengolah bola sekaligus menunjukkan ambisi untuk mencoba mengoper bola ke rekan setim yang berada di belakang pertahanan lawan. Bekerja sama dengan baik bersama Potter, meskipun belum banyak bermain bersama. 

    Lexi Potter (8/10):

    Debut WSL yang sempurna bagi Chelsea. Sangat baik dalam menguasai bola, menunjukkan pergerakan yang bagus saat tidak menguasai bola, dan mencetak gol fantastis yang memastikan kemenangan.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Banyak berlari dan bekerja keras, tetapi tidak bisa tampil paling efektif dalam serangan di pertandingan yang ketat.

  • Aggie Beever-Jones Caitlyn Hayes Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Alyssa Thompson (8/10):

    Mencetak gol sundulan yang brilian untuk memecah kebuntuan dan menunjukkan pergerakan yang baik tanpa bola sepanjang pertandingan untuk membuat pertahanan Brighton tetap waspada.

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Bekerja keras baik saat menguasai bola maupun tidak, dan memaksa Nnadozie melakukan penyelamatan gemilang melalui satu peluang emasnya. 

    Lauren James (8/10):

    Bergerak lincah dan menimbulkan masalah sepanjang pertandingan. Sering terlibat dalam serangan terbaik Chelsea sebelum diganti sebelum menit ke-60, dengan Bompastor jelas mempertimbangkan jadwal padat yang akan datang.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Dia telah menambah 30 menit lagi dalam catatan penampilannya saat terus berjuang untuk pulih dari cedera ACL. Tampil kuat lagi, terutama mengingat dia baru saja menyesuaikan diri sebagai bek tengah di tengah-tengah pertandingan yang ketat.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Membantu Chelsea menguasai permainan dengan mantap saat ia masuk ke lini tengah tepat setelah satu jam pertandingan.

    Chloe Sarwie (N/A):

    Mendapatkan penampilan lagi di menit-menit akhir, melakukan tekel penyelamatan yang fantastis hanya beberapa detik setelah masuk saat Chelsea memastikan kemenangan.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Kembali terkendala cedera, namun tetap berhasil memberikan istirahat penting bagi pemain seperti Cuthbert sejak awal dan James selama pertandingan, sekaligus memberikan kesempatan bagus bagi Potter dan meraih hasil positif.

