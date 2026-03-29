Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Aston Villa: Sjoeke Nusken menyelamatkan muka Lucy Bronze yang melakukan banyak kesalahan dalam laga WSL yang seru dan penuh gol (tujuh gol)

Waktu pertandingan baru berjalan kurang dari dua menit ketika tim tamu, Villans, memecah kebuntuan di London Barat. Umpan datar Bronze yang kurang tepat dengan mudah dipotong oleh Chasity Grant, dan ia melanjutkan larinya ke dalam kotak penalti sehingga memungkinkan umpan silang rendah disambar masuk ke gawang di tiang dekat.

Chelsea mengambil alih kendali permainan sejak saat itu dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-20 ketika Nusken memberikan umpan terobosan kepada Kerr dan penyerang asal Australia itu melepaskan tendangan yang melewati Ellie Roebuck - yang salah mengantisipasi arah bola.

The Blues unggul tiga menit kemudian setelah tendangan sudut pendek, bintang USWNT Girma menyentuh tipis umpan silang keras dari James. Nomor 10 Chelsea mencatatkan namanya di papan skor empat menit setelahnya saat ia bergerak ke dalam dari sayap kanan dan melepaskan tendangan kaki kiri rendah yang menghujam gawang dari jarak 25 yard.

Alih-alih tertekan, Villa meraih peluang penyelamat tepat setelah menit ke-30 saat Kirsty Hanson berlari di belakang dan melewati Bronze, lalu menyundul umpan silang yang dilepaskan dari sayap kanan. Hanson kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-35 saat sundulan Bronze melambung ke udara dan dikembalikan kepada striker Skotlandia itu untuk melepaskan tendangan voli yang meluncur ke pojok bawah gawang.

Keputusan offside yang ketat menghalangi Kerr mendapatkan penalti setelah restart, setelah dia dijatuhkan oleh Roebuck - yang kemudian meninggalkan lapangan sambil menangis setelah mengalami cedera - sementara Hanson nyaris mencetak hat-trick saat tendangan jarak jauhnya membentur sudut tiang dan mistar gawang.

Chelsea, yang telah menjadi juara WSL selama enam musim berturut-turut, akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan delapan menit tersisa ketika Kerr dengan cerdik mengontrol bola ke arah Nusken dan ia melepaskan tendangan akurat ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti.

