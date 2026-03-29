Chelsea Aston Villa WSL 2025-26
Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Aston Villa: Sjoeke Nusken menyelamatkan muka Lucy Bronze yang melakukan banyak kesalahan dalam laga WSL yang seru dan penuh gol (tujuh gol)

Lucy Bronze mengalami pertandingan yang sangat buruk bersama Chelsea dalam laga WSL melawan Aston Villa, namun bek legendaris timnas Inggris itu terhindar dari malu berkat Sjoeke Nusken dalam laga seru yang diwarnai tujuh gol dan berakhir dengan skor 4-3. Sam Kerr, Naomi Girma, dan Lauren James juga mencetak gol untuk The Blues dalam pertandingan yang penuh liku-liku ini, yang berarti upaya mereka mempertahankan gelar juara belum sepenuhnya berakhir.

Waktu pertandingan baru berjalan kurang dari dua menit ketika tim tamu, Villans, memecah kebuntuan di London Barat. Umpan datar Bronze yang kurang tepat dengan mudah dipotong oleh Chasity Grant, dan ia melanjutkan larinya ke dalam kotak penalti sehingga memungkinkan umpan silang rendah disambar masuk ke gawang di tiang dekat.

Chelsea mengambil alih kendali permainan sejak saat itu dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-20 ketika Nusken memberikan umpan terobosan kepada Kerr dan penyerang asal Australia itu melepaskan tendangan yang melewati Ellie Roebuck - yang salah mengantisipasi arah bola.

The Blues unggul tiga menit kemudian setelah tendangan sudut pendek, bintang USWNT Girma menyentuh tipis umpan silang keras dari James. Nomor 10 Chelsea mencatatkan namanya di papan skor empat menit setelahnya saat ia bergerak ke dalam dari sayap kanan dan melepaskan tendangan kaki kiri rendah yang menghujam gawang dari jarak 25 yard.

Alih-alih tertekan, Villa meraih peluang penyelamat tepat setelah menit ke-30 saat Kirsty Hanson berlari di belakang dan melewati Bronze, lalu menyundul umpan silang yang dilepaskan dari sayap kanan. Hanson kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-35 saat sundulan Bronze melambung ke udara dan dikembalikan kepada striker Skotlandia itu untuk melepaskan tendangan voli yang meluncur ke pojok bawah gawang.

Keputusan offside yang ketat menghalangi Kerr mendapatkan penalti setelah restart, setelah dia dijatuhkan oleh Roebuck - yang kemudian meninggalkan lapangan sambil menangis setelah mengalami cedera - sementara Hanson nyaris mencetak hat-trick saat tendangan jarak jauhnya membentur sudut tiang dan mistar gawang.

Chelsea, yang telah menjadi juara WSL selama enam musim berturut-turut, akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan delapan menit tersisa ketika Kerr dengan cerdik mengontrol bola ke arah Nusken dan ia melepaskan tendangan akurat ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Kingsmeadow...

  Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (5/10):

    Tertinggal jauh di belakang para pemain di depannya, sang pemain internasional Inggris tak bisa berbuat banyak menghadapi serangan-serangan yang melintas di depannya.

    Ellie Carpenter (5/10):

    Berusaha keras untuk maju ke depan dan melakukan overlap di sisi kanan, namun tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam serangan dan sering kali berada di posisi yang salah saat bertahan.

    Naomi Girma (4/10):

    Chelsea terlihat rentan setiap kali mereka berada di bawah tekanan, tetapi pemain asal Amerika ini bisa merasa bangga karena mencetak gol pertamanya di WSL.

    Lucy Bronze (3/10):

    Kurang tenang sepanjang pertandingan meskipun memiliki pengalaman yang luas, dengan umpan yang salah, sapuan yang setengah-setengah, dan posisi yang buruk yang berkontribusi signifikan terhadap gol-gol Villa.

    Veerle Buurman (4/10)

    Sebagian besar ancaman Villa datang dari sisi kanan, dengan bek sayap asal Belanda Chelsea ini mengalami kesulitan saat berusaha menghentikan rekan senegaranya, Lynn Wilms, yang terus menerobos.

  Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Lini tengah

    Keira Walsh (5/10):

    Mampu melakukan lebih dari ini, tapi sudah berusaha sebaik mungkin untuk membawa Chelsea maju - melepaskan satu tembakan melenceng yang melesat keluar lapangan.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Bintang yang bersinar, dengan umpan indah yang membuat Kerr lolos sendirian untuk gol pertama The Blues sebelum mencetak gol dengan tenang untuk mengamankan tiga poin.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Tidak benar-benar terlibat dalam permainan, dengan Chelsea yang tidak mampu menguasai lini tengah, dan digantikan di awal babak kedua.

  Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Serangan

    Alyssa Thompson (6/10):

    Tampil bersemangat di awal, dengan pemain sayap USWNT ini mampu menembus pertahanan Villa, namun performanya meredup seiring berjalannya pertandingan saat ia sering bertukar posisi sayap dengan James.

    Lauren James (8/10):

    Bintang utama Chelsea sekali lagi dan selalu terlihat sebagai pemain yang bisa membuat perbedaan, dengan satu gol dan assist yang menambah catatan impresifnya untuk musim 2025-26.

    Sam Kerr (7/10):

    Mencetak gol pertamanya di WSL sejak November dan yang ketiga musim ini - dengan penyelesaian cerdas yang semakin menonjolkan kemampuannya saat mendapat umpan yang tepat - serta memberikan umpan untuk gol penentu kemenangan Nusken.

  Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super League

    Pemain Cadangan & Manajer

    Erin Cuthbert (5/10):

    Dimasukkan saat The Blues berusaha mencari momentum setelah jeda, namun tuan rumah kesulitan untuk waktu yang lama menghadapi perlawanan yang gigih.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Melepaskan umpan silang berbahaya dari sisi kiri yang seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik oleh Thompson saat ia menyundul bola dari jarak enam yard.

    Niamh Charles (5/10):

    Kembalinya dari cedera disambut hangat oleh suporter tuan rumah - diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam beberapa pekan ke depan.

    Lexi Potter (N/A):

    Menggantikan James di menit-menit akhir tambahan waktu.

    Sonia Bompastor (5/10):

    Akan kesulitan menjelaskan apa yang salah di lini belakang Chelsea, namun akan mengambil hal positif dari semangat juang yang ditunjukkan oleh timnya.

Women's Champions League
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS