Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Arsenal: Lauren James tampil gemilang, namun The Blues terancam tersingkir dari Liga Champions karena penampilan mengecewakan dari Hannah Hampton dan Keira Walsh

Harapan Chelsea untuk meraih gelar Liga Champions Wanita pertama dalam sejarah mereka kini berada di ujung tanduk setelah kalah 3-1 dari rival sekaligus juara bertahan Arsenal pada leg pertama babak perempat final. Performa buruk kedua tim di Liga Super Wanita membuat pentingnya prestasi mereka di kancah Eropa semakin meningkat, dan kini The Gunners-lah yang memegang keunggulan menjelang leg kedua pekan depan di Stamford Bridge.

Chelsea, yang kekurangan pemain akibat berbagai masalah cedera dan kebugaran, nyaris unggul pada menit ketujuh ketika Lucy Bronze melepaskan umpan kepada Alyssa Thompson di sayap kanan; pemain sayap asal Amerika Serikat itu kemudian memotong ke dalam dan tendangannya membentur tiang gawang setelah dibelokkan oleh Laia Codina. Tekanan di awal pertandingan terus berlanjut saat Lauren James lolos dari penjagaan Codina dan menemukan ruang untuk melepaskan tendangan, namun upayanya digagalkan oleh tiang gawang yang sama yang baru saja dihantam oleh Thompson beberapa saat sebelumnya.

Namun, di luar dugaan, Arsenal justru memecah kebuntuan. Tendangan bebas Katie McCabe menemukan kepala Stina Blackstenius, yang berada di antara Erin Cuthbert dan Keira Walsh untuk menyundul bola melewati Hannah Hampton yang tak berdaya.

Chelsea tertinggal dua gol pada menit ke-32. Sebuah serangan yang terorganisir dengan rapi berakhir dengan Chloe Kelly yang bebas menguasai bola 25 yard dari gawang, dan tendangan spekulatifnya melengkung di bawah lengan Hampton dan masuk ke gawang.

The Blues nyaris mencetak gol sebelum jeda saat Veerle Buurman melompat lebih tinggi dari Codina untuk menyundul bola dari tendangan bebas setelah umpan sundulan Kadeisha Buchanan membuat kiper Anneke Borbe tak berdaya. Namun, wasit meniup peluit karena dugaan pelanggaran oleh Buurman, dan secara tak terduga, VAR tidak melihat alasan untuk tinjauan di lapangan, memicu kegaduhan di pinggir lapangan.

Dengan sisa 25 menit, Chelsea memperkecil ketertinggalan dengan cara yang luar biasa. Arsenal mengira mereka telah membersihkan area pertahanan dari tendangan sudut, tetapi James muncul dari jarak 25 yard dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang dengan tendangan sensasional menggunakan kaki kirinya yang lebih lemah, yang merupakan perpaduan antara tendangan chip dan tendangan keras.

Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama karena Arsenal kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Serangan balik yang cepat membuat Buchanan maju untuk mencoba menekan Blackstenius, yang malah mengoper bola ke Alessia Russo untuk mencetak gol.

James memaksa Borbe melakukan penyelamatan gemilang lewat tendangan jarak jauh yang luar biasa saat Chelsea berusaha memperkecil ketertinggalan, dan gol mereka kembali dianulir karena pelanggaran setelah Buchanan menendang kiper Arsenal untuk memaksa bola melewati garis gawang dari tendangan sudut. Di sisi lain lapangan, Johanna Rytting Kaneryd melakukan penyelamatan krusial di garis gawang untuk menggagalkan upaya Lotte Wubben-Moy, sehingga leg pertama yang berlangsung seru ini berakhir dengan skor 3-1.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Emirates...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (4/10):

    Seharusnya bisa lebih baik dalam menghalau tendangan jarak jauh Kelly yang membuat Chelsea terpuruk dan membuat mereka harus berjuang keras jika ingin terhindar dari eliminasi di Liga Champions.

    Lucy Bronze (7/10):

    Dia memengaruhi jalannya pertandingan dengan sangat halus berkat pengalaman dan kualitasnya, dengan cermat mengetahui di mana harus menempatkan diri dan siapa yang harus dilibatkan pada setiap saat.

    Naomi Girma (6/10):

    Tidak takut untuk mencoba membuka pertahanan Arsenal dengan umpan-umpan berani. Digantikan oleh sayap Rytting Kaneryd saat Bompastor merotasi susunan pemain.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Tetap berjuang selama 90 menit penuh setelah mengatasi cedera hamstring di awal pertandingan. Memberi Russo peluang untuk mencetak gol ketiga Arsenal dengan bergerak ke depan dan melibatkan Blackstenius. Golnya di akhir pertandingan dianulir setelah tendangannya mengenai perut Borbe secara langsung.

    Veerle Buurman (6/10):

    Gol pertamanya untuk Chelsea secara kejam dianulir oleh keputusan wasit dan VAR yang sangat keras sebelum babak pertama berakhir, seolah-olah dihukum karena bersenggolan dengan Codina. Menutup pertandingan sebagai bek tengah.

    Lini tengah

    Keira Walsh (4/10):

    Kehilangan jejak Blackstenius yang berujung pada gol pembuka Arsenal, sementara Russo sering menemukan ruang untuk beroperasi di belakang gelandang bertahan utama Chelsea.

    Erin Cuthbert (5/10):

    Berlari dengan penuh energi di lapangan, merebut kembali bola, dan menciptakan peluang hanya dengan tekanannya. Tidak begitu efektif saat menguasai bola. Digantikan oleh Kaptein.

    Sjoeke Nusken (5/10):

    Demikian pula, ia aktif di setiap sudut lapangan. Namun, ketiga gelandang Chelsea tersebut kurang memiliki ketenangan yang dibutuhkan untuk menenangkan permainan saat Arsenal sedang mendominasi.

    Serangan

    Alyssa Thompson (7/10):

    Alyssa Thompson menjadi motor serangan Chelsea di kedua sayap, memanfaatkan akselerasi dan kecepatannya dengan baik untuk meregangkan pertahanan dan membuat Arsenal panik. Sayang sekali ia gagal mencetak gol pembuka pertandingan setelah tendangannya membentur tiang gawang.

    Lauren James (8/10):

    Seorang pesepakbola yang sangat berbakat dan pemain terbaik di lapangan. Menampilkan performa yang memukau di sepertiga akhir lapangan bahkan sebelum ia melepaskan tendangan ke sudut atas gawang Arsenal.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Tidak mampu memberikan dampak pada permainan dari serangan terbuka sebagai pemain sayap dan dipindahkan ke posisi bek kiri setelah masuknya Rytting Kaneryd.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Johanna Rytting Kaneryd (6/10):

    Menggantikan Girma, memberikan tenaga segar di lini serang dan memberikan keseimbangan yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan dibandingkan Baltimore.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Masuk menggantikan Cuthbert di akhir pertandingan.

    Sonia Bompastor (6/10):

    Tidak memiliki banyak ruang gerak dengan skuad yang kekurangan pemain, sementara Chelsea secara umum bermain dengan baik. Namun, mereka kini menghadapi perjuangan berat untuk mencapai babak semifinal.

