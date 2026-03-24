Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Arsenal: Lauren James tampil gemilang, namun The Blues terancam tersingkir dari Liga Champions karena penampilan mengecewakan dari Hannah Hampton dan Keira Walsh

Chelsea, yang kekurangan pemain akibat berbagai masalah cedera dan kebugaran, nyaris unggul pada menit ketujuh ketika Lucy Bronze melepaskan umpan kepada Alyssa Thompson di sayap kanan; pemain sayap asal Amerika Serikat itu kemudian memotong ke dalam dan tendangannya membentur tiang gawang setelah dibelokkan oleh Laia Codina. Tekanan di awal pertandingan terus berlanjut saat Lauren James lolos dari penjagaan Codina dan menemukan ruang untuk melepaskan tendangan, namun upayanya digagalkan oleh tiang gawang yang sama yang baru saja dihantam oleh Thompson beberapa saat sebelumnya.

Namun, di luar dugaan, Arsenal justru memecah kebuntuan. Tendangan bebas Katie McCabe menemukan kepala Stina Blackstenius, yang berada di antara Erin Cuthbert dan Keira Walsh untuk menyundul bola melewati Hannah Hampton yang tak berdaya.

Chelsea tertinggal dua gol pada menit ke-32. Sebuah serangan yang terorganisir dengan rapi berakhir dengan Chloe Kelly yang bebas menguasai bola 25 yard dari gawang, dan tendangan spekulatifnya melengkung di bawah lengan Hampton dan masuk ke gawang.

The Blues nyaris mencetak gol sebelum jeda saat Veerle Buurman melompat lebih tinggi dari Codina untuk menyundul bola dari tendangan bebas setelah umpan sundulan Kadeisha Buchanan membuat kiper Anneke Borbe tak berdaya. Namun, wasit meniup peluit karena dugaan pelanggaran oleh Buurman, dan secara tak terduga, VAR tidak melihat alasan untuk tinjauan di lapangan, memicu kegaduhan di pinggir lapangan.

Dengan sisa 25 menit, Chelsea memperkecil ketertinggalan dengan cara yang luar biasa. Arsenal mengira mereka telah membersihkan area pertahanan dari tendangan sudut, tetapi James muncul dari jarak 25 yard dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang dengan tendangan sensasional menggunakan kaki kirinya yang lebih lemah, yang merupakan perpaduan antara tendangan chip dan tendangan keras.

Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama karena Arsenal kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Serangan balik yang cepat membuat Buchanan maju untuk mencoba menekan Blackstenius, yang malah mengoper bola ke Alessia Russo untuk mencetak gol.

James memaksa Borbe melakukan penyelamatan gemilang lewat tendangan jarak jauh yang luar biasa saat Chelsea berusaha memperkecil ketertinggalan, dan gol mereka kembali dianulir karena pelanggaran setelah Buchanan menendang kiper Arsenal untuk memaksa bola melewati garis gawang dari tendangan sudut. Di sisi lain lapangan, Johanna Rytting Kaneryd melakukan penyelamatan krusial di garis gawang untuk menggagalkan upaya Lotte Wubben-Moy, sehingga leg pertama yang berlangsung seru ini berakhir dengan skor 3-1.

