Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Arsenal: Alyssa Thompson kehilangan sentuhan golnya meski tampil gemilang, sementara The Blues kembali gagal di Liga Champions

Chelsea tersingkir dari Liga Champions Wanita pada Rabu setelah gagal membalikkan ketertinggalan agregat 3-1 dari Arsenal, meski menang 1-0 pada leg kedua babak perempat final. The Blues menempatkan diri mereka dalam posisi yang sulit setelah kekalahan di Emirates Stadium pekan lalu, dan ketidakmampuan mereka memanfaatkan peluang di depan gawang menjadi penyebab gagalnya kampanye Eropa mereka kali ini.

Tim asuhan Sonia Bompastor memulai pertandingan dengan cepat untuk mencoba membalikkan keadaan. Umpan sempurna Erin Cuthbert kepada Ellie Carpenter di sayap membuat bek kanan itu mengirim umpan silang ke Sjoeke Nusken, namun tendangannya melebar tipis pada menit ketujuh. Alyssa Thompson juga nyaris mencetak gol dua kali di akhir babak pertama, melepaskan tendangan yang melebar setelah bola bergulir di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang melambung setelah masuk dari sisi kiri.

Setelah jeda, Sam Kerr memaksa Daphne van Domselaar melakukan penyelamatan pertama dari serangkaian penyelamatan sulit setelah Nusken membongkar pertahanan Arsenal dengan umpan terobosan tepat di tengah lapangan.

Dengan sisa sekitar 10 menit, Arsenal mengira mereka telah mengunci kemenangan saat Stina Blackstenius mencetak gol sundulan, namun golnya dianulir oleh tinjauan VAR karena offside. Chelsea langsung menyerang balik dan nyaris mencetak gol saat sundulan Nusken melebar tipis, sebelum tendangan Lauren James ditepis oleh Van Domselaar dan Veerle Buurman gagal memanfaatkan bola pantul dari jarak dekat.

Van Domselaar kemudian menambah aksi gemilangnya dengan penyelamatan ujung jari yang menyentuh sundulan keras Nusken hingga membentur tiang gawang, namun Nusken akhirnya memecah kebuntuan Arsenal 90 detik sebelum waktu habis melalui tendangan rendah dari umpan silang Kerr. Namun, hal itu terbukti terlambat dan tak cukup, karena Bompastor mendapat kartu merah di detik-detik akhir akibat protes, dan The Blues pun tersingkir.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari malam yang mendebarkan di Stamford Bridge…

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang cukup rutin tanpa harus melakukan hal-hal yang terlalu luar biasa, mengingat Arsenal tidak terlalu perlu menyerang. 

    Ellie Carpenter (7/10):

    Menerobos ke depan melalui sayap kanan setiap ada kesempatan untuk menciptakan kelebihan pemain. Sebagian besar serangan terbaik Chelsea melibatkan pemain asal Australia ini. 

    Lucy Bronze (7/10):

    Memulai pertandingan sebagai bek tengah dan tampak siap untuk momen besar ini, dengan memenangkan banyak tekel dengan cepat dan membangun permainan dengan tenang. 

    Kadeisha Buchanan (6/10):

    Berhasil menghentikan Russo dan Blackstenius sebelum digantikan oleh Charles.

    Veerle Buurman (6/10): 

    Hampir tidak mendapat tekanan di lini belakang dan ikut aktif dalam serangan saat Chelsea berusaha mencetak gol, namun gagal memanfaatkan peluang emas setelah bola jatuh kepadanya di tiang jauh.

    Lini tengah

    Keira Walsh (6/10):

    Penampilannya lebih baik di leg kedua setelah dengan mudah dilewati oleh Arsenal di leg pertama. Digantikan oleh Kaptein di akhir pertandingan.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Berlari kesana-kemari di lapangan dengan penuh energi sekali lagi. Digantikan oleh pemain yang lebih segar di Baltimore.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Hadir di mana-mana. Pencipta peluang paling jelas bagi Chelsea dan sayangnya tidak berhasil mencatatkan assist, meskipun setidaknya berhasil mencetak gol di menit-menit terakhir.

    Serangan

    Lauren James (6/10):

    Mendapat peran bebas setelah memulai di sayap kanan. Menyenangkan untuk ditonton, tetapi kurang efektif di sini.

    Sam Kerr (6/10):

    Masih kurang ritme karena baru saja kembali ke skuad Chelsea. Memiliki satu upaya yang menonjol di awal babak kedua, tetapi diselamatkan dengan baik oleh Van Domselaar. Memberikan assist untuk Nusken di waktu tambahan.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Bermain sangat baik selama 180 menit pertandingan ini, terutama di babak pertama leg kedua, memanfaatkan peluang untuk menerobos pertahanan Arsenal berulang kali. Namun, ia tidak berhasil mencetak gol dari peluang-peluang yang ia ciptakan sendiri.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sandy Baltimore (6/10):

    Menggantikan Cuthbert dalam pergantian pemain serang yang baru mulai membuahkan hasil di menit-menit akhir.

    Niamh Charles (6/10):

    Penambahan pemain yang berguna di lini serang setelah menggantikan Buchanan.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Pemain pengganti yang masuk di akhir pertandingan menggantikan Walsh.

    Sonia Bompastor (6/10):

    Chelsea gagal karena kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir, meskipun menampilkan dua penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Ia kehilangan ketenangan saat mengeluh tentang pelanggaran yang tidak dianulir terhadap Thompson saat skor 1-0 dan akhirnya diusir dari lapangan.

