Penilaian pemain tim wanita Chelsea vs Arsenal: Alyssa Thompson kehilangan sentuhan golnya meski tampil gemilang, sementara The Blues kembali gagal di Liga Champions

Tim asuhan Sonia Bompastor memulai pertandingan dengan cepat untuk mencoba membalikkan keadaan. Umpan sempurna Erin Cuthbert kepada Ellie Carpenter di sayap membuat bek kanan itu mengirim umpan silang ke Sjoeke Nusken, namun tendangannya melebar tipis pada menit ketujuh. Alyssa Thompson juga nyaris mencetak gol dua kali di akhir babak pertama, melepaskan tendangan yang melebar setelah bola bergulir di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang melambung setelah masuk dari sisi kiri.

Setelah jeda, Sam Kerr memaksa Daphne van Domselaar melakukan penyelamatan pertama dari serangkaian penyelamatan sulit setelah Nusken membongkar pertahanan Arsenal dengan umpan terobosan tepat di tengah lapangan.

Dengan sisa sekitar 10 menit, Arsenal mengira mereka telah mengunci kemenangan saat Stina Blackstenius mencetak gol sundulan, namun golnya dianulir oleh tinjauan VAR karena offside. Chelsea langsung menyerang balik dan nyaris mencetak gol saat sundulan Nusken melebar tipis, sebelum tendangan Lauren James ditepis oleh Van Domselaar dan Veerle Buurman gagal memanfaatkan bola pantul dari jarak dekat.

Van Domselaar kemudian menambah aksi gemilangnya dengan penyelamatan ujung jari yang menyentuh sundulan keras Nusken hingga membentur tiang gawang, namun Nusken akhirnya memecah kebuntuan Arsenal 90 detik sebelum waktu habis melalui tendangan rendah dari umpan silang Kerr. Namun, hal itu terbukti terlambat dan tak cukup, karena Bompastor mendapat kartu merah di detik-detik akhir akibat protes, dan The Blues pun tersingkir.

