Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain tim wanita Arsenal vs Brighton: Perebutan gelar WSL telah berakhir! Pekan yang dilalui The Gunners semakin memburuk karena gol Frida Maanum tak cukup untuk meraih kemenangan dan menghalangi Man City meraih trofi

Peluang tipis Arsenal untuk menggeser Manchester City dari puncak klasemen Liga Super Wanita berakhir pada Rabu malam, setelah hasil imbang 1-1 di kandang Brighton memastikan Cityzens dinobatkan sebagai juara untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Setelah menjalani serangkaian pertandingan Liga Champions yang melelahkan, The Gunners melakukan rotasi skuad untuk lawatan ke selatan, namun hal itu bukanlah alasan atas hilangnya poin, karena skuad The Seagulls yang juga mengalami banyak perubahan tampil gemilang dan kembali memainkan peran penting yang mengejutkan dalam perebutan gelar WSL.

Kurang dari dua minggu yang lalu, Brighton-lah yang membuka celah tipis bagi Arsenal, dengan mengalahkan Man City 3-2—hasil yang membuat sang pemuncak klasemen tak punya ruang untuk kesalahan. Tampaknya City akan tergelincir lagi pada akhir pekan lalu, saat Liverpool membuat mereka kewalahan, namun gol penentu di masa tambahan waktu dari Rebecca Knaak membuat The Gunners harus memenangkan ketiga laga tunda mereka untuk memiliki peluang menjadi juara Inggris.

Namun, setelah menjadi tim yang membuka peluang bagi Arsenal, Brighton kembali menutup peluang tersebut pada Rabu malam. The Seagulls, yang kurang beruntung tidak bisa mengalahkan Manchester United pada laga sebelumnya, memulai dengan cepat dan seharusnya sudah memimpin pada menit kedua, namun Olaug Tvedten melepaskan peluang emas langsung ke arah Daphne van Domselaar dari jarak dekat. Itu adalah peringatan yang tidak diindahkan oleh The Gunners, yang tidak mampu menciptakan peluang berarti dalam babak pertama yang lesu.

Sebaliknya, Brighton yang memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama saat Fuka Tsunoda, pemain terbaik di lapangan hingga saat itu, memanfaatkan pertahanan yang lemah dan melepaskan tembakan ke gawang yang membentur dan melesat melewati Van Domselaar yang malang. Ini baru penampilan kedua Tsunoda sebagai starter di musim WSL, tetapi, seperti banyak pemain tuan rumah lainnya yang diberi kesempatan oleh pelatih kepala Dario Vidosic, yang melakukan rotasi menjelang semifinal Piala FA hari Minggu melawan Liverpool, ia memanfaatkan peluangnya dengan baik.

Pelatih Arsenal, Renee Slegers, melakukan pergantian pemain pada babak pertama, berupaya memperbaiki penampilan tim yang kurang memuaskan, dan masuknya Mariona Caldentey memang membantu; runner-up Ballon d'Or 2025 itu menjadi salah satu pemain yang menguji kiper Brighton, Chiamaka Nnadozie, setelah babak kedua dimulai. Caitlin Foord melakukannya dengan sangat signifikan tetapi tidak mampu mengalahkan pemain internasional Nigeria itu, sementara Alessia Russo menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah kerja sama yang bagus di sayap kanan oleh Smilla Holmberg.

Frida Maanum memberi Arsenal harapan baru tepat setelah menit ke-60, berkolaborasi dengan brilian bersama Russo untuk menerobos ke gawang dan mencetak gol dengan baik untuk menyamakan skor. Namun, hanya kemenangan yang bisa menjaga persaingan gelar tetap hidup, dan meskipun melakukan pergantian pemain lagi—dengan Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead, dan Chloe Kelly masuk—The Gunners tak mampu mencetak gol kedua.

Meskipun peluit akhir pertandingan memicu kekecewaan bagi para pendukung merah-putih di sini, hanya beberapa hari setelah mereka juga harus menelan kekalahan di Lyon yang mengakhiri pertahanan gelar Eropa mereka, para penonton dari sudut biru Manchester pasti merayakan dengan meriah karena berakhirnya rekor tak terkalahkan Arsenal dalam 13 pertandingan menandai penobatan Man City sebagai juara baru Inggris.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Broadfield Stadium...

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Sulit menyalahkan dia atas gol tersebut, meskipun tangannya sempat menyentuh bola, karena bola itu membelok. Dia menghentikan semua serangan lain yang mengarah kepadanya.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Salah satu pemain Arsenal yang paling menonjol saat dia memanfaatkan kesempatan langka untuk menjadi starter. Permainan langsung dan kemauan untuk melakukan umpan silang menciptakan banyak momen bagus.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Bagus dalam menguasai bola dan secara umum mampu mengatasi ancaman serangan Brighton dengan baik.

    Laia Codina (5/10):

    Tidak cukup kuat dalam melakukan sapuan kepala menjelang gol Brighton dan terkadang terlalu ceroboh dalam menguasai bola. Beruntung bendera offside dikibarkan saat ia berada di sisi yang salah dari Seike pada babak kedua.

    Taylor Hinds (6/10):

    Memenangkan banyak duel dan memberikan dukungan terus-menerus dalam serangan, dengan beberapa momen bagus tetapi tidak ada yang benar-benar tajam.

  • Lini tengah

    Kim Little (5/10):

    Kesulitan untuk benar-benar meningkatkan tempo permainan yang dibutuhkan Arsenal di babak pertama, yang membaik setelah Caldentey dimasukkan saat jeda.

    Victoria Pelova (4/10):

    Menunjukkan sekilas kemampuan dalam menguasai bola, tetapi terlalu pasif dalam situasi yang berujung pada gol pembuka Brighton sebelum ditarik keluar pada babak pertama.

    Frida Maanum (6/10):

    Menjadi salah satu pemain terbaik Arsenal sepanjang pertandingan, dengan melakukan gerakan dan penyelesaian yang hebat untuk gol penyama kedudukan.

  • Serangan

    Olivia Smith (5/10):

    Kesulitan untuk banyak terlibat, hanya menyentuh bola sebanyak 17 kali sebelum diganti tepat setelah satu jam pertandingan.

    Alessia Russo (6/10):

    Permainan yang indah untuk menciptakan gol penyama kedudukan. Memiliki peluang bagus yang terlewatkan, namun selain itu ia memanfaatkan peluang-peluang kecil dan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya.

    Caitlin Foord (6/10):

    Tidak semua yang dia coba berhasil, tetapi dia sering menyentuh bola dan melakukan segala upaya untuk menciptakan peluang, menciptakan beberapa peluang bagus dan memaksa Nnadozie melakukan penyelamatan yang bagus.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Mariona Caldentey (7/10):

    Banyak yang mengatakan bahwa performa Arsenal meningkat begitu dia masuk ke lapangan.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Kesulitan memberikan dampak yang berarti, karena hampir tidak mendapat umpan.

    Beth Mead (5/10):

    Pemain pengganti lain yang tidak bisa masuk ke dalam permainan.

    Katie McCabe (6/10):

    Beradaptasi dengan baik dalam permainan dan melakukan beberapa umpan bagus, meskipun tidak menciptakan peluang yang berarti.

    Chloe Kelly (N/A):

    Masuk pada menit-menit terakhir

    Renee Slegers (6/10):

    Masuk akal untuk melakukan rotasi setelah periode pertandingan yang begitu padat, terutama dengan peluang meraih gelar yang sangat tipis dan Brighton sendiri juga melakukan banyak perubahan. Bereaksi cepat dengan pergantian pemain, yang memberikan dampak, namun tidak cukup besar untuk sepenuhnya membalikkan keadaan pertandingan.

