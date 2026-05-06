Kurang dari dua minggu yang lalu, Brighton-lah yang membuka celah tipis bagi Arsenal, dengan mengalahkan Man City 3-2—hasil yang membuat sang pemuncak klasemen tak punya ruang untuk kesalahan. Tampaknya City akan tergelincir lagi pada akhir pekan lalu, saat Liverpool membuat mereka kewalahan, namun gol penentu di masa tambahan waktu dari Rebecca Knaak membuat The Gunners harus memenangkan ketiga laga tunda mereka untuk memiliki peluang menjadi juara Inggris.

Namun, setelah menjadi tim yang membuka peluang bagi Arsenal, Brighton kembali menutup peluang tersebut pada Rabu malam. The Seagulls, yang kurang beruntung tidak bisa mengalahkan Manchester United pada laga sebelumnya, memulai dengan cepat dan seharusnya sudah memimpin pada menit kedua, namun Olaug Tvedten melepaskan peluang emas langsung ke arah Daphne van Domselaar dari jarak dekat. Itu adalah peringatan yang tidak diindahkan oleh The Gunners, yang tidak mampu menciptakan peluang berarti dalam babak pertama yang lesu.

Sebaliknya, Brighton yang memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama saat Fuka Tsunoda, pemain terbaik di lapangan hingga saat itu, memanfaatkan pertahanan yang lemah dan melepaskan tembakan ke gawang yang membentur dan melesat melewati Van Domselaar yang malang. Ini baru penampilan kedua Tsunoda sebagai starter di musim WSL, tetapi, seperti banyak pemain tuan rumah lainnya yang diberi kesempatan oleh pelatih kepala Dario Vidosic, yang melakukan rotasi menjelang semifinal Piala FA hari Minggu melawan Liverpool, ia memanfaatkan peluangnya dengan baik.

Pelatih Arsenal, Renee Slegers, melakukan pergantian pemain pada babak pertama, berupaya memperbaiki penampilan tim yang kurang memuaskan, dan masuknya Mariona Caldentey memang membantu; runner-up Ballon d'Or 2025 itu menjadi salah satu pemain yang menguji kiper Brighton, Chiamaka Nnadozie, setelah babak kedua dimulai. Caitlin Foord melakukannya dengan sangat signifikan tetapi tidak mampu mengalahkan pemain internasional Nigeria itu, sementara Alessia Russo menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah kerja sama yang bagus di sayap kanan oleh Smilla Holmberg.

Frida Maanum memberi Arsenal harapan baru tepat setelah menit ke-60, berkolaborasi dengan brilian bersama Russo untuk menerobos ke gawang dan mencetak gol dengan baik untuk menyamakan skor. Namun, hanya kemenangan yang bisa menjaga persaingan gelar tetap hidup, dan meskipun melakukan pergantian pemain lagi—dengan Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead, dan Chloe Kelly masuk—The Gunners tak mampu mencetak gol kedua.

Meskipun peluit akhir pertandingan memicu kekecewaan bagi para pendukung merah-putih di sini, hanya beberapa hari setelah mereka juga harus menelan kekalahan di Lyon yang mengakhiri pertahanan gelar Eropa mereka, para penonton dari sudut biru Manchester pasti merayakan dengan meriah karena berakhirnya rekor tak terkalahkan Arsenal dalam 13 pertandingan menandai penobatan Man City sebagai juara baru Inggris.

