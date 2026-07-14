Spanyol mendominasi penguasaan bola sejak awal, dan unggul di pertengahan babak pertama ketika Lamine Yamal dilanggar oleh Lucas Digne di kotak penalti Prancis dan Oyarzabal tidak menyia-nyiakan peluang dari titik penalti. La Roja seharusnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun tendangan Fabian Ruiz diblok setelah serangkaian umpan-umpan cermat dari Yamal dan Dani Olmo.

Pola permainan ini berlanjut setelah jeda, dan Spanyol menggandakan keunggulan mereka ketika Porro bertukar umpan dengan Olmo di tepi kotak penalti dan dengan tenang mencetak gol melewati Mike Maignan.

Yamal sepertinya akan mencetak gol ketiga tak lama setelah itu ketika ia melesat sendirian dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang, tetapi perayaan sang remaja terhenti setelah terbukti ia berada dalam posisi offside tipis.

Prancis berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan, tetapi selain beberapa upaya Kylian Mbappe yang melenceng dari sasaran, mereka tidak pernah terlihat mampu mencetak gol balasan dan menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan.

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