Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Rodri Oyarzabal Porro Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Prancis: Rodri menjadi bintang utama La Roja, sementara Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro memastikan tempat di final Piala Dunia bagi juara Eropa yang tak terkalahkan

Player ratings
Spain
Rodri
World Cup
FEATURES
France vs Spain

Spanyol memastikan tempatnya di final Piala Dunia 2026 berkat kemenangan telak 2-0 atas Prancis pada hari Selasa. Tendangan penalti dari Mikel Oyarzabal dan gol yang dicetak Pedro Porro pada babak kedua memastikan kemenangan bagi La Roja dalam pertandingan yang didominasi di Dallas, yang pasti akan membuat Inggris dan Argentina was-was saat mereka bersiap menghadapi pertandingan semifinal masing-masing.

Spanyol mendominasi penguasaan bola sejak awal, dan unggul di pertengahan babak pertama ketika Lamine Yamal dilanggar oleh Lucas Digne di kotak penalti Prancis dan Oyarzabal tidak menyia-nyiakan peluang dari titik penalti. La Roja seharusnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun tendangan Fabian Ruiz diblok setelah serangkaian umpan-umpan cermat dari Yamal dan Dani Olmo.

Pola permainan ini berlanjut setelah jeda, dan Spanyol menggandakan keunggulan mereka ketika Porro bertukar umpan dengan Olmo di tepi kotak penalti dan dengan tenang mencetak gol melewati Mike Maignan.

Yamal sepertinya akan mencetak gol ketiga tak lama setelah itu ketika ia melesat sendirian dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang, tetapi perayaan sang remaja terhenti setelah terbukti ia berada dalam posisi offside tipis.

Prancis berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan, tetapi selain beberapa upaya Kylian Mbappe yang melenceng dari sasaran, mereka tidak pernah terlihat mampu mencetak gol balasan dan menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (7/10):

    Tidak pernah dipaksa melakukan penyelamatan yang serius, tetapi tampil cemerlang dengan keluar dari garis gawangnya untuk menggagalkan peluang Mbappe menerobos ke gawang pada babak pertama.

    Pedro Porro (8/10):

    Mengalami beberapa momen menegangkan saat berhadapan dengan Barcola di awal pertandingan, tetapi semakin menemukan ritme permainannya baik dalam bertahan maupun saat menguasai bola. Menunjukkan ketenangan luar biasa saat mencetak gol kedua Spanyol.

    Pau Cubarsi (9/10):

    Membaca permainan dengan sangat baik sehingga terus-menerus melakukan blok dan intersepsi di sekitar area penalti timnya. Juga menunjukkan kemampuan menggiring bolanya lebih dari satu kali selama penampilannya yang luar biasa.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Menunjukkan seluruh pengalamannya untuk memimpin pertahanan Spanyol melawan negara kelahirannya. Menunjukkan kekuatan fisik dan ketenangan dalam porsi yang seimbang.

    Marc Cucurella (8/10):

    Bangkit kembali setelah menerima kartu kuning dan berhasil mengunci pergerakan Olise dan Dembele. Pengambilan keputusan yang luar biasa dari bek kiri baru Real Madrid ini.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Lini tengah

    Fabian Ruiz (7/10):

    Berperan penting dalam menghubungkan permainan di lini tengah, meski beberapa operannya yang berisiko tidak membuahkan hasil. Mungkin merasa seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama saat Upamecano memblokir tendangannya dari jarak dekat.

    Rodri (9/10):

    Menjadi motor permainan dalam penampilan dominan lainnya dari pemenang Ballon d'Or 2024 ini. Berhasil memenangkan perebutan bola, menjaga tempo permainan melalui operannya, dan mengendalikan segala hal yang dilakukan Spanyol dengan baik.

    Dani Olmo (9/10):

    Tampil luar biasa di ruang sempit saat ia menerobos ke depan dengan bola dan menunjukkan sentuhan-sentuhan halus dengan punggung menghadap gawang, terutama saat memberikan assist untuk gol kedua.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Menunjukkan kecerdasan dalam mendapatkan penalti pada momen yang menggambarkan bagaimana ia membuat Digne kewalahan sepanjang pertandingan. Sayangnya, golnya dianulir karena offside yang sangat tipis.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Tidak selalu terlibat secara intens, tetapi tendangan penaltinya tak terbendung, sementara sesekali ia turun ke lini belakang untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain dan memicu serangan Spanyol dengan sentuhan-sentuhan yang apik.

    Alex Baena (6/10):

    Menampilkan performa yang solid di sayap kiri Spanyol meskipun ia tidak menciptakan banyak peluang berarti di sepertiga akhir lapangan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ferran Torres (5/10):

    Tendangan sundulannya melebar padahal ia berada dalam posisi yang bagus untuk membuat skor menjadi 3-0 setelah masuk menggantikan Oyarzabal.

    Mikel Merino (6/10):

    Aksi heroiknya di menit-menit akhir tidak diperlukan di sini saat ia masuk menggantikan Olmo.

    Pedri (6/10):

    Menampilkan beberapa aksi menggiring bola yang memukau dalam penampilannya yang singkat.

    Marcos Llorente (N/A):

    Memberi Porro waktu istirahat di menit-menit terakhir.

    Nico Williams (N/A):

    Melakukan beberapa serangan cepat di sisi kiri setelah masuk menggantikan Baena.

    Luis de la Fuente (9/10):

    Timnya benar-benar mendominasi tim yang oleh banyak orang dianggap sebagai yang terbaik di turnamen ini. Para pemainnya nyaris tidak melakukan kesalahan sedikit pun, sementara ia kembali menunjukkan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi para pemain sepak bola yang sangat berbakat.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
team-logo
TBD
TBD