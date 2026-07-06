Penilaian pemain Spanyol vs Portugal: Mikel Merino adalah pemain pengganti andalan! Bintang Arsenal itu tampil gemilang dan berhasil menyingkirkan Cristiano Ronaldo dkk. dari babak 16 besar Piala Dunia

Spanyol memiliki beberapa peluang di awal pertandingan. Mikel Oyarzabal nyaris mencetak gol, namun tendangannya melebar setelah berhasil menembus pertahanan lawan sendirian menuju gawang. Tak lama kemudian, Lamine Yamal dan Alex Baena memaksa Diogo Costa melakukan dua penyelamatan apik berkat sepasang tendangan melengkung. Di luar itu, mereka berhasil dikendalikan dengan baik oleh tim Portugal yang disiplin. Yamal sering kali dikunci ketat hingga sulit berkontribusi dalam waktu yang lama, dan Spanyol tampak kehabisan ide saat pemain andalan mereka itu sebagian besar dinetralkan.

Namun, mereka juga menjalankan tugasnya dengan baik di lini pertahanan dan berhasil menahan Portugal — terutama Cristiano Ronaldo yang berbahaya, yang kesulitan mendapatkan peluang. Babak kedua tidak terlalu menarik. Spanyol menguasai bola lebih banyak, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Yamal bekerja keras, sementara Baena gagal memberikan dampak.

Lalu tibalah pergantian pemain yang menentukan. Luis de la Fuente memasukkan Ferran Torres dan Merino. Keduanya berkolaborasi dengan luar biasa untuk memastikan kemenangan. Torres mengoper bola ke arah Merino, yang melepaskan tendangan rendah melewati Costa yang sudah terlepas dari posisinya — sebelum berlari merayakan gol tersebut. Merino telah berkembang menjadi semacam “super-sub” yang tak terduga bagi Spanyol. Sebuah catatan juga untuk Ronaldo, yang tidak akan bermain di Piala Dunia berikutnya, dan tampaknya sangat kecil kemungkinannya untuk tampil di Euro 2028.

Ini adalah pertandingan yang tidak menarik, tetapi Spanyol berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin hasil akhir adalah satu-satunya hal yang penting.

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