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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Portugal: Mikel Merino adalah pemain pengganti andalan! Bintang Arsenal itu tampil gemilang dan berhasil menyingkirkan Cristiano Ronaldo dkk. dari babak 16 besar Piala Dunia

Player ratings
Portugal
Spain
World Cup
FEATURES
Portugal vs Spain
M. Merino

Pemain pengganti Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat Spanyol mengalahkan Portugal 1-0 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia yang secara tak terduga berjalan membosankan pada Senin. Gelandang Arsenal itu masuk pada menit ke-85 dan memastikan kemenangan pada menit ke-91 lewat penyelesaian akhir yang rapi dan memang pantas. La Roja tampil kurang efektif dalam waktu yang cukup lama dan hanya menciptakan sedikit peluang, namun Merino terbukti menjadi penentu kemenangan.

Spanyol memiliki beberapa peluang di awal pertandingan. Mikel Oyarzabal nyaris mencetak gol, namun tendangannya melebar setelah berhasil menembus pertahanan lawan sendirian menuju gawang. Tak lama kemudian, Lamine Yamal dan Alex Baena memaksa Diogo Costa melakukan dua penyelamatan apik berkat sepasang tendangan melengkung. Di luar itu, mereka berhasil dikendalikan dengan baik oleh tim Portugal yang disiplin. Yamal sering kali dikunci ketat hingga sulit berkontribusi dalam waktu yang lama, dan Spanyol tampak kehabisan ide saat pemain andalan mereka itu sebagian besar dinetralkan.

Namun, mereka juga menjalankan tugasnya dengan baik di lini pertahanan dan berhasil menahan Portugal — terutama Cristiano Ronaldo yang berbahaya, yang kesulitan mendapatkan peluang. Babak kedua tidak terlalu menarik. Spanyol menguasai bola lebih banyak, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Yamal bekerja keras, sementara Baena gagal memberikan dampak.

Lalu tibalah pergantian pemain yang menentukan. Luis de la Fuente memasukkan Ferran Torres dan Merino. Keduanya berkolaborasi dengan luar biasa untuk memastikan kemenangan. Torres mengoper bola ke arah Merino, yang melepaskan tendangan rendah melewati Costa yang sudah terlepas dari posisinya — sebelum berlari merayakan gol tersebut. Merino telah berkembang menjadi semacam “super-sub” yang tak terduga bagi Spanyol. Sebuah catatan juga untuk Ronaldo, yang tidak akan bermain di Piala Dunia berikutnya, dan tampaknya sangat kecil kemungkinannya untuk tampil di Euro 2028.

Ini adalah pertandingan yang tidak menarik, tetapi Spanyol berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin hasil akhir adalah satu-satunya hal yang penting.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Stadion Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (7/10):

    Sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya. Melakukan dua penyelamatan rutin dan mendistribusikan bola dengan cukup baik.

    Pedro Porro (8/10):

    Penampilan yang sangat mengesankan sebagai bek kanan. Mampu mengendalikan Nuno Mendes yang berbahaya dengan relatif mudah.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Melakukan beberapa umpan ke depan yang mengesankan. Berhasil mengendalikan Ronaldo dengan cukup baik.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Penampilannya tidak terlalu meyakinkan, namun ia mengatur ruang dengan baik. Akan diuji oleh striker yang lebih lincah.

    Marc Cucurella (7/10):

    Mempertahankan lebar lapangan, menjaga pergerakan bola, dan tidak memberi Pedro Neto kesempatan sedikit pun.

    • Iklan
  • Dani OlmoGetty

    Lini tengah

    Pedri (6/10):

    Delapan puluh lima menit yang biasa-biasa saja. Banyak berlari, tapi tak pernah benar-benar mengendalikan tempo permainan.

    Rodri (8/10):

    Penampilan yang mengesankan di lini tengah. Berhasil menguasai area tengah dan mencegah Portugal mengoper bola melalui tengah.

    Dani Olmo (5/10):

    Kehabisan ruang gerak. Menciptakan beberapa peluang, tapi kurang lebih hanya itu saja.

  • Lamine YamalGetty

    Serangan

    Lamine Yamal (6/10):

    Campuran. Memaksa Costa melakukan penyelamatan bagus dan sesekali menyulitkan lawannya. Namun, ia belum benar-benar menemukan ritmenya.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas di babak pertama, dan tidak pernah benar-benar pulih setelah itu.

    Alex Baena (5/10):

    Ada beberapa momen cemerlang, tetapi tidak pernah menciptakan peluang yang meyakinkan. Tidak memiliki variasi kecepatan atau kreativitas seperti Nico Williams.

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    Pemain Cadangan & Manajer

    Ferran Torres (8/10):

    Pemain cadangan yang sangat dinamis. Membuka ruang permainan dengan beberapa gerakan cerdas dan memberikan assist krusial yang memastikan kemenangan.

    Fabian Ruiz (N/A):

    Tenaga segar di lini tengah. Hampir tidak menyentuh bola.

    Mikel Merino (8/10):

    Mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-91. Entah bagaimana, dia adalah pemain pengganti andalan Spanyol.

    Borja Iglesias (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Pertandingan yang aneh sekali. Ia menyusun timnya seperti biasa, tetapi timnya hanya menunjukkan sedikit kualitas serangan. Meski begitu, mereka tetap bertahan dan mencetak gol penentu kemenangan yang memanfaatkan peluang. Jauh dari kata "masterclass" dalam manajemen, tetapi mereka lolos ke babak berikutnya.

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