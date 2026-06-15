Sejujurnya, Spanyol tidak menciptakan banyak peluang seperti yang diperkirakan saat menghadapi tim peringkat ke-64 dunia, dengan Pedri yang tampil jauh dari performa terbaiknya, namun hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi Ferran Torres dan rekan-rekan penyerangnya yang menyia-nyiakan peluang yang mereka dapatkan. Memang, Torres gagal memanfaatkan peluang emas di babak pertama, sementara Mikel Oyarzabal sekali lagi gagal meyakinkan sebagai penyerang Spanyol.

Akibatnya, pelatih Spanyol Luis de la Fuente terpaksa memasukkan Lamine Yamal pada 20 menit terakhir dalam upaya putus asa untuk memenangkan pertandingan. Namun, meski remaja Barcelona itu tak diragukan lagi memberikan dampak pada ancaman serangan timnya, La Roja tetap tak mampu menembus barisan pertahanan Cape Verde yang brilian.

Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Spanyol yang tampil di Atalanta...