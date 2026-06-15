Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Spain player ratings Cape Verde GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Cape Verde: La Roja kalah tanpa Lamine Yamal! Gavi dan Ferran Torres tampil buruk saat juara Eropa itu dipaksa bermain imbang secara mengejutkan oleh tim debutan Piala Dunia, meski bintang Barcelona itu dimasukkan pada menit-menit akhir

Player ratings
World Cup
Spain
FEATURES
Spain vs Cape Verde
Cape Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Cape Verde menciptakan kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 sejauh ini dengan menahan imbang Spanyol 0-0 di Atalanta pada Senin. Tim debutan turnamen ini awalnya tak diunggulkan sama sekali melawan juara Eropa bertahan, namun kiper berusia 40 tahun, Vozinha, langsung menjadi idola di seluruh dunia sepak bola berkat serangkaian penyelamatan gemilangnya yang berhasil menahan serangan La Roja.

Sejujurnya, Spanyol tidak menciptakan banyak peluang seperti yang diperkirakan saat menghadapi tim peringkat ke-64 dunia, dengan Pedri yang tampil jauh dari performa terbaiknya, namun hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi Ferran Torres dan rekan-rekan penyerangnya yang menyia-nyiakan peluang yang mereka dapatkan. Memang, Torres gagal memanfaatkan peluang emas di babak pertama, sementara Mikel Oyarzabal sekali lagi gagal meyakinkan sebagai penyerang Spanyol.

Akibatnya, pelatih Spanyol Luis de la Fuente terpaksa memasukkan Lamine Yamal pada 20 menit terakhir dalam upaya putus asa untuk memenangkan pertandingan. Namun, meskipun remaja Barcelona itu tak diragukan lagi memberikan kontribusi pada ancaman serangan timnya, La Roja tetap tak mampu menembus barisan pertahanan Cape Verde yang brilian.

Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Spanyol yang tampil di Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (6/10):

    Distribusi bolanya cukup baik dan hanya melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan.

    Marcos Llorente (6/10):

    Penampilannya cukup aktif di sayap kanan, meskipun ia beruntung terhindar dari kartu kuning karena menjatuhkan Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Malam yang cukup nyaman bagi pemain muda Barcelona ini, mengingat Cape Verde tidak memberikan ancaman berarti di lini depan.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Memaksa Vozinha melakukan penyelamatan dengan ujung jari melalui sundulan bagus di masa injury time babak pertama dan tampil rapi dan teratur dalam tugas pertahanannya.

    Marc Cucurella (7/10):

    Dengan mudah menjadi sumber serangan paling berbahaya bagi Spanyol, bek kiri baru Real Madrid ini menciptakan dua peluang emas bagi Ferran Torres - keduanya seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

    • Iklan
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Dia melakukan apa yang diharapkan darinya dengan mengendalikan lini tengah dan juga menciptakan peluang terbaik di babak pertama melalui umpan lambung yang indah ke belakang pertahanan Cape Verde, yang disundul oleh Cucurella ke arah Ferran.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Berusaha keras untuk maju ke depan guna menciptakan terobosan sendiri, namun tanpa hasil. Gelandang Paris Saint-Germain ini masih terlihat sedikit kaku setelah cedera yang baru-baru ini dialaminya.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Ferran Torres (3/10):

    Menyentuh mistar gawang dari jarak enam yard adalah kesalahan yang tak termaafkan, tetapi dia juga bersalah karena melepaskan tembakan lemah ke arah Vozinha tepat sebelum jeda. Luar biasa bahwa dia dibiarkan bermain selama 80 menit.

    Pedri (5/10):

    Gelandang serang Barcelona ini tidak pernah berhenti berusaha menciptakan peluang, tetapi penampilannya kali ini sangat buruk menurut standar tingginya. Dia seharusnya bisa menguasai pertandingan seperti ini.

    Gavi (3/10):

    Pemain yang secara mengejutkan dimasukkan ke dalam skuad ini gagal membuktikan bahwa dia layak berada di starting line-up. Dia tidak menunjukkan kreativitas sama sekali di sisi kiri, sehingga pergantiannya di awal pertandingan menjadi hal yang penting.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Melihat sundulan melengkungnya ditepis oleh Vozinha, namun sebagian besar penampilannya tidak efektif. Kurangnya penyerang tengah yang mumpuni di tim Spanyol benar-benar menjadi masalah.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lamine Yamal (6/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti saat waktu normal tersisa 19 menit dan meskipun ia terlihat berbahaya, ia tak mampu menyelamatkan Spanyol dari hasil yang memalukan.

    Mikel Merino (6/10):

    Masuk bersama Yamal dan nyaris mencetak gol penentu kemenangan melalui upaya bagus yang berhasil diblok dengan gemilang oleh Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10):

    Menggantikan Ferran yang kurang efektif pada 10 menit terakhir dan menciptakan peluang bagus di akhir pertandingan untuk Merino.

    Nico Williams (x/10):

    Sama seperti Yamal, ia kembali dari cedera yang dinantikan pada akhir pertandingan, namun tidak mampu memberikan dampak.

    Luis de la Fuente (3/10):

    Pelatih pemenang Euro 2024 ini akan mendapat kritikan tajam atas penampilan memalukan ini - dan memang pantas. Spanyol tidak bermain dengan intensitas yang dibutuhkan, dan meskipun cedera mungkin memengaruhi pilihannya, keputusan untuk memainkan Gavi sebagai starter sangat tidak masuk akal dalam situasi ini. De la Fuente kini harus berharap Yamal sudah pulih sepenuhnya untuk memulai pertandingan Spanyol berikutnya melawan Arab Saudi, karena, seperti yang dibuktikan dalam pertandingan ini, mereka akan kesulitan tanpa dia.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV