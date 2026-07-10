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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Belgia: Mikel Merino kembali mencetak gol! Pemain pengganti andalan ini memanfaatkan kesalahan mengejutkan Senne Lammens untuk memastikan laga semifinal melawan Prancis, setelah Lamine Yamal kembali gagal mencetak gol

Player ratings
World Cup
FEATURES
Spain vs Belgium
Spain
Belgium
L. Yamal
M. Merino
Pedri

Mikel Merino sekali lagi masuk sebagai pemain pengganti dan membawa Spanyol meraih kemenangan saat juara Eropa itu mengalahkan Belgia 2-1 untuk melaju ke semifinal Piala Dunia. Tak mengherankan, La Roja mendominasi penguasaan bola sejak peluit pertama dibunyikan di Los Angeles, dan setelah serangkaian serangan yang sabar, mereka berhasil memimpin secara pantas ketika Fabian Ruiz mencetak gol dari jarak dekat, setelah Thibaut Courtois gagal menepis tendangan Dani Olmo ke luar gawang.

Namun, Belgia menjadi tim pertama yang mencetak gol ke gawang Spanyol di Piala Dunia musim panas ini ketika Charles De Ketelaere dengan gemilang menyundul bola indah yang dikirimkan Timothy Castagne ke kotak enam yard, hanya empat menit sebelum jeda.

The Red Devils semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan, namun Spanyol tak pernah berhenti menekan ke depan demi mencari gol penentu kemenangan — dan gol itu pun akhirnya tercipta hanya dua menit menjelang akhir waktu normal, ketika Merino, yang sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time pada babak sebelumnya melawan Portugal, memanfaatkan kesalahan kiper lainnya, kali ini dari pengganti Courtois, Senne Lammens, untuk membawa negaranya melaju ke babak empat besar.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain Spanyol yang tampil saat pasukan asuhan Luis de la Fuente memastikan laga ulang semifinal Euro 2024 yang sangat dinanti melawan Prancis di Arlington pada hari Selasa...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (6/10):

    Kebobolan gol dalam pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak babak penyisihan grup Qatar 2022, dan tak ada yang bisa dilakukannya untuk menghentikan sundulan De Ketelaere yang tepat sasaran. Namun, apa yang dilakukan Simon saat keluar dari gawangnya di detik-detik terakhir masih menjadi teka-teki. Beruntung ia diselamatkan oleh Aymeric Laporte.

    Pedro Porro (6/10):

    Memainkan peran penting dalam gol pembuka pertandingan dengan menerobos ke belakang Jeremy Doku sebelum mengirim umpan silang rendah ke Dani Olmo di dalam kotak penalti. Ia juga cukup baik dalam mengawal Jeremy Doku.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Untuk pertama kalinya sepanjang turnamen ini, remaja Barcelona ini terlihat gugup di babak pertama. De Ketelaere berhasil mengunggulinya untuk menyamakan kedudukan bagi Belgia melalui sundulan, sementara ia juga mendapat kartu kuning karena menarik Kevin De Bruyne dengan keras beberapa saat kemudian. Namun, Cubarsi kembali tampil tenang seperti biasanya setelah jeda dan ia benar-benar menebus kesalahannya dengan penyelamatan gemilang yang berujung pada gol penentu kemenangan Spanyol.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Bermain dengan santai sepanjang pertandingan sebelum Romelu Lukaku masuk dan membuat hidupnya semakin sulit. Namun, Laporte tampil gemilang dengan melakukan intersepsi penting di masa tambahan waktu.

    Marc Cucurella (6/10):

    Selalu siap di sisi kiri, tetapi tidak seefektif penampilannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya dari segi serangan. Meski demikian, ia tetap bermain bagus dalam bertahan.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (8/10):

    Seperti biasa, semua serangan Spanyol berawal dari metronom lini tengah ini, yang juga menciptakan beberapa peluang berkat umpan-umpannya yang akurat. Seorang pemain berkelas yang akan menyulitkan lini tengah Prancis.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Ia membuktikan bahwa keputusannya untuk dimasukkan ke dalam susunan pemain inti menggantikan Pedri adalah tepat dengan mencetak gol pembuka, dan sedang tampil cukup baik ketika ia secara mengejutkan ditarik keluar hanya 10 menit setelah babak kedua dimulai.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (6/10):

    Perasaan campur aduk bagi bintang muda Spanyol ini. Beberapa sentuhan sang remaja sungguh memukau, dan umpan terukurnya yang luar biasa lah yang membebaskan Porro untuk mencetak gol pembuka Spanyol. Ia beberapa kali menguji Courtois, namun mengingat karakter Yamal, ia pasti kecewa karena masih harus menunggu gol keduanya di Piala Dunia, serta assist pertamanya.

    Dani Olmo (6/10):

    Gerakan gelandang serang ini terkadang sangat fantastis dan dia memainkan peran kunci dalam gol Fabian, tetapi, seperti yang sering terjadi pada Olmo, dia membuat frustrasi dengan umpan terakhirnya dan tendangan lemahnya di babak kedua.

    Alex Baena (3/10):

    Memiliki beberapa sentuhan bagus di babak pertama dan bekerja keras, tetapi tidak memberikan ancaman serangan yang berarti, sehingga tidak mengherankan melihatnya ditarik keluar di awal babak kedua.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Bekerja tanpa lelah di lini depan, tetapi tidak benar-benar mendapatkan peluang yang layak hingga Yamal menciptakan ruang baginya tepat setelah satu jam pertandingan, namun tendangannya dari sudut yang tajam berhasil dihalau oleh Courtois. Ditarik keluar dengan sisa waktu lebih dari 10 menit.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ferran Torres (5/10):

    Penyerang serba bisa ini masuk menggantikan Baena pada menit ke-56 dan awalnya bermain di sayap sebelum pindah ke posisi yang lebih sentral setelah Oyarzabal ditarik keluar. Kinerjanya belum cukup meyakinkan untuk memperkuat klaimnya agar diturunkan sebagai starter.

    Pedri (4/10):

    Sebagai bagian dari pergantian ganda bersama rekan setimnya di Barcelona, Ferran, Pedri menggantikan Fabian di lini tengah, tetapi tidak tampil mengesankan dan merusak peluang serangan balik di akhir pertandingan dengan umpan yang buruk. Kini akan menarik untuk melihat apakah ia akan diturunkan sebagai starter saat melawan Prancis.

    Nico Williams (5/10):

    Masuk menggantikan Oyarzabal dan memberikan tekanan pada pertahanan Belgia di sayap kiri. Berpeluang mendapat kesempatan bermain di depan Baena di Texas.

    Mikel Merino (7/10):

    Pemain pengganti andalan Spanyol ini masuk dari bangku cadangan saat pertandingan tinggal tersisa empat menit dan, hampir tak terelakkan, kembali membawa kemenangan bagi negaranya. Mungkinkah ia akan diturunkan sebagai starter menggantikan Olmo di semifinal?...

    Luis de la Fuente (7/10):

    Membuat beberapa keputusan penting, namun memilih Fabian Ruiz sebagai starter di atas Pedri membuahkan hasil, begitu pula keputusan untuk memasukkan Merino - meskipun kami merasa ia seharusnya masuk lebih awal. Ia masih harus membuat keputusan penting lainnya dalam beberapa hari ke depan.

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