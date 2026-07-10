Penilaian pemain Spanyol vs Belgia: Mikel Merino kembali mencetak gol! Pemain pengganti andalan ini memanfaatkan kesalahan mengejutkan Senne Lammens untuk memastikan laga semifinal melawan Prancis, setelah Lamine Yamal kembali gagal mencetak gol

Unai Simon (6/10):

Kebobolan gol dalam pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak babak penyisihan grup Qatar 2022, dan tak ada yang bisa dilakukannya untuk menghentikan sundulan De Ketelaere yang tepat sasaran. Namun, apa yang dilakukan Simon saat keluar dari gawangnya di detik-detik terakhir masih menjadi teka-teki. Beruntung ia diselamatkan oleh Aymeric Laporte.

Pedro Porro (6/10):

Memainkan peran penting dalam gol pembuka pertandingan dengan menerobos ke belakang Jeremy Doku sebelum mengirim umpan silang rendah ke Dani Olmo di dalam kotak penalti. Ia juga cukup baik dalam mengawal Jeremy Doku.

Pau Cubarsi (6/10):

Untuk pertama kalinya sepanjang turnamen ini, remaja Barcelona ini terlihat gugup di babak pertama. De Ketelaere berhasil mengunggulinya untuk menyamakan kedudukan bagi Belgia melalui sundulan, sementara ia juga mendapat kartu kuning karena menarik Kevin De Bruyne dengan keras beberapa saat kemudian. Namun, Cubarsi kembali tampil tenang seperti biasanya setelah jeda dan ia benar-benar menebus kesalahannya dengan penyelamatan gemilang yang berujung pada gol penentu kemenangan Spanyol.

Aymeric Laporte (7/10):

Bermain dengan santai sepanjang pertandingan sebelum Romelu Lukaku masuk dan membuat hidupnya semakin sulit. Namun, Laporte tampil gemilang dengan melakukan intersepsi penting di masa tambahan waktu.

Marc Cucurella (6/10):

Selalu siap di sisi kiri, tetapi tidak seefektif penampilannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya dari segi serangan. Meski demikian, ia tetap bermain bagus dalam bertahan.