Penilaian pemain Spanyol vs Belgia: Mikel Merino kembali mencetak gol! Pemain pengganti andalan ini memanfaatkan kesalahan mengejutkan Senne Lammens untuk memastikan laga semifinal melawan Prancis, setelah Lamine Yamal kembali gagal mencetak gol

Namun, Belgia menjadi tim pertama yang mencetak gol ke gawang Spanyol di Piala Dunia musim panas ini ketika Charles De Ketelaere dengan gemilang menyundul bola indah yang dikirimkan Timothy Castagne ke kotak enam yard, hanya empat menit sebelum jeda.
The Red Devils semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan, namun Spanyol tak pernah berhenti menekan ke depan demi mencari gol penentu kemenangan — dan gol itu pun akhirnya tercipta hanya dua menit menjelang akhir waktu normal, ketika Merino, yang sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time pada babak sebelumnya melawan Portugal, memanfaatkan kesalahan kiper lainnya, kali ini dari pengganti Courtois, Senne Lammens, untuk membawa negaranya melaju ke babak empat besar.
Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain Spanyol yang tampil saat pasukan asuhan Luis de la Fuente memastikan laga ulang semifinal Euro 2024 yang sangat dinanti melawan Prancis di Arlington pada hari Selasa...