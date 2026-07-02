Penilaian pemain Spanyol vs Austria: La Roja mulai menunjukkan performa terbaiknya! Mikel Oyarzabal mencetak dua gol & Lamine Yamal tampil memukau saat juara Eropa itu bangkit di babak gugur Piala Dunia

La Roja membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan, namun akhirnya mengambil alih kendali dan tak terkejar lagi. Setelah sundulan Aymeric Laporte melebar tipis, Marc Cucurella mengira ia telah membuka skor saat melepaskan tendangan keras dari tendangan sudut, namun gol tersebut dianulir secara tidak adil karena pelanggaran terhadap kiper.

Lamine Yamal dan Oyarzabal kemudian memaksa kiper Austria yang tampil impresif, Alexander Schlager, melakukan dua penyelamatan gemilang secara beruntun, namun gol pembuka tercipta empat menit kemudian saat Oyarzabal menyambar umpan silang rendah yang presisi dari Cucurella. Cucurella seharusnya bisa menggandakan keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun upayanya kembali digagalkan di tiang dekat setelah tendangan bebas Alex Baena membentur mistar gawang.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa. Tendangan rendah Rodri membentur dan melebar tipis, dan Austria mendapat peluang terbaik melalui pemain pengganti Sasa Kalajdzic, namun skor segera menjadi 2-0 dan pertandingan praktis berakhir saat Baena mengoper bola ke Porro di tengah, dan sundulan ke bawahnya melesat melewati kiper.

Yamal melihat upayanya dihalau dari garis gawang oleh David Alaba saat pertandingan tersisa lima menit, namun Oyarzabal berhasil memperindah skor di menit-menit akhir saat ia menyepak umpan silang Cucurella dengan kaki luar ke dalam gawang. Spanyol melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Portugal atau Kroasia.

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