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Spain GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Austria: La Roja mulai menunjukkan performa terbaiknya! Mikel Oyarzabal mencetak dua gol & Lamine Yamal tampil memukau saat juara Eropa itu bangkit di babak gugur Piala Dunia

Player ratings
Spain
Austria
World Cup
FEATURES
Spain vs Austria
M. Oyarzabal
L. Yamal

Spanyol mengungguli Austria di Los Angeles dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 3-0 pada Kamis. Juara Eropa itu terhindar dari ancaman apa pun dengan mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, dan memastikan kemenangan meyakinkan berkat dua gol Mikel Oyarzabal serta satu gol sundulan dari Pedro Porro, saat mereka akhirnya mulai menemukan ritme permainan di turnamen ini.

La Roja membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan, namun akhirnya mengambil alih kendali dan tak terkejar lagi. Setelah sundulan Aymeric Laporte melebar tipis, Marc Cucurella mengira ia telah membuka skor saat melepaskan tendangan keras dari tendangan sudut, namun gol tersebut dianulir secara tidak adil karena pelanggaran terhadap kiper.

Lamine Yamal dan Oyarzabal kemudian memaksa kiper Austria yang tampil impresif, Alexander Schlager, melakukan dua penyelamatan gemilang secara beruntun, namun gol pembuka tercipta empat menit kemudian saat Oyarzabal menyambar umpan silang rendah yang presisi dari Cucurella. Cucurella seharusnya bisa menggandakan keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun upayanya kembali digagalkan di tiang dekat setelah tendangan bebas Alex Baena membentur mistar gawang.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa. Tendangan rendah Rodri membentur dan melebar tipis, dan Austria mendapat peluang terbaik melalui pemain pengganti Sasa Kalajdzic, namun skor segera menjadi 2-0 dan pertandingan praktis berakhir saat Baena mengoper bola ke Porro di tengah, dan sundulan ke bawahnya melesat melewati kiper.

Yamal melihat upayanya dihalau dari garis gawang oleh David Alaba saat pertandingan tersisa lima menit, namun Oyarzabal berhasil memperindah skor di menit-menit akhir saat ia menyepak umpan silang Cucurella dengan kaki luar ke dalam gawang. Spanyol melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Portugal atau Kroasia.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Los Angeles...

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (6/10):

    Tidak perlu melakukan satu penyelamatan pun. Seharusnya dikenakan denda.

    Pedro Porro (8/10):

    Mampu bermain sebagai sayap cadangan tanpa mengabaikan tugas-tugas pertahanannya. Sundulan yang bagus untuk mencetak gol kedua.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Penampilan yang meyakinkan meski usianya masih muda. Membantu timnya maju ke depan.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Penampilan yang solid, meskipun tidak banyak yang harus dia tangani di lini pertahanan. Sering menguasai bola dan melakukan umpan dengan lancar.

    Marc Cucurella (8/10):

    Bermain setinggi mungkin di lapangan. Golnya dianulir secara kontroversial, tetapi tak lama kemudian ia memberikan umpan matang kepada Oyarzabal dan mengulangi aksi tersebut di akhir pertandingan.

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Bermain sangat teratur di lini tengah, dan melakukan intervensi penting untuk menggagalkan serangan langka Austria ke depan.

    Pedri (6/10):

    Umpan cerdik khasnya menciptakan peluang bagus di babak pertama. Selalu siap menerima dan mengolah bola.

    Dani Olmo (6/10):

    Tergeser keluar setelah melakukan gerakan memutar yang brilian di kotak penalti. Bekerja keras dalam pertahanan.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (7/10):

    Meskipun dijaga ketat oleh Konrad Laimer, ia tetap menampilkan banyak momen cemerlang, seperti biasa, saat ia meningkatkan permainannya. Sebuah gol yang hampir pasti tercipta di akhir pertandingan digagalkan.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Gol pertamanya terlihat sangat mudah berkat umpan silang akurat dari Cucurella, dan gol keduanya pun serupa. Sangat mematikan di kotak penalti.

    Alex Baena (7/10):

    Tampil tajam di awal dan terlibat dalam banyak serangan terbaik Spanyol. Umpan silangnya sangat bagus untuk mengantar Porro mencetak gol.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Mikel Merino (5/10):

    Tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti.

    Ferran Torres (5/10):

    Menyia-nyiakan beberapa peluang serangan yang cukup bagus.

    Gavi (N/A):

    Hanya diberi kesempatan bermain selama lima menit sebagai pemain pengganti.

    Marc Pubil (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu untuk memperkuat pertahanan.

    Fabian Ruiz (N/A):

    Juga masuk sangat terlambat, dan mungkin tidak akan terlalu senang dengan hal itu.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Penampilan Spanyol yang paling meyakinkan sejauh ini di Piala Dunia ini, dan tampaknya mereka telah menemukan ritme permainan pada saat yang tepat.

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