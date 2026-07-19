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Ferran TorresGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Argentina: Viva La Roja! Ferran Torres mengantarkan juara Eropa itu meraih gelar juara Piala Dunia, sementara penampilan dominan di final akhirnya membuahkan hasil

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FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
F. Torres

Ferran Torres mencetak satu-satunya gol yang membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan final yang sangat membosankan. La Roja adalah satu-satunya tim yang bersemangat untuk bermain sepak bola pada hari itu, dan berhasil menjadi juara yang pantas di babak perpanjangan waktu berkat aksi heroik penyerang Barcelona tersebut. Dengan kemenangan ini, mereka berhasil meraih gelar trofi besar secara berturut-turut — dan mungkin saja telah mengakhiri karier Leo Messi bersama Argentina dengan sebuah kekalahan.

Pertandingan di New Jersey berlangsung monoton. Spanyol tampil dengan gaya sepak bola yang khas, sementara Argentina tidak. Dan sementara Spanyol secara bertahap menekan lawan mereka selama 120 menit, Argentina bahkan tidak melepaskan satu tembakan pun.

Spanyol sempat menunjukkan beberapa serangan cepat di awal pertandingan. Lamine Yamal tampil dinamis di sayap kanan dan memaksa Emi Martinez melakukan penyelamatan gemilang dalam 10 menit pertama. Selain itu, La Roja mengendalikan jalannya pertandingan tanpa menunjukkan permainan berkualitas. Mereka terkadang terlalu berhati-hati dan enggan melepaskan tembakan. Tendangan keras Marc Cucurella yang meleset tipis di samping tiang gawang adalah peluang terbaik yang mereka miliki.

La Roja tampil jauh lebih baik di babak kedua saat mereka menambah opsi serangan. Nico Williams memberikan kecepatan yang sangat dibutuhkan di sayap kiri. Ferran Torres sedikit meregangkan barisan pertahanan. Namun, Emiliano Martinez kemudian tampil gemilang. Kiper Argentina itu menggagalkan serangkaian serangan Spanyol di akhir pertandingan dengan beberapa penyelamatan apik, cukup untuk menjaga skor imbang hingga babak tambahan.

Situasi di babak tambahan waktu pun tak jauh berbeda. Spanyol menguasai bola lebih banyak. Argentina bermain bertahan. Dan La Roja kurang tajam, membuang peluang demi peluang sementara Martinez melakukan banyak penyelamatan.

Akhirnya, Spanyol mencetak gol. Gol itu tercipta pada menit ke-106. Nico Williams melompat lebih tinggi dari lawannya di tiang jauh, dan menundukkan bola. Torres berlari ke ruang kosong dan melepaskan tendangan keras ke gawang. Ada sedikit respons dari Argentina. Mereka menunjukkan perlawanan di menit-menit akhir, namun blok heroik dari Pau Cubarsi di depan gawangnya sendiri memastikan tidak ada drama di menit-menit akhir dalam pertandingan ini. Rasanya seolah-olah sepak bola yang menang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Stadion New York/New Jersey...

  • Marc Cucurella Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (7/10):

    Beberapa kali keluar dari garis gawangnya dengan baik. Tidak ada satu pun penyelamatan yang harus dilakukannya.

    Pedro Porro (7/10):

    Mempertahankan lebar lapangan, menjaga pergerakan bola, tetapi umpan terakhirnya sangat kurang akurat di sebagian besar waktu.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Berhasil memancing pelanggaran yang mengakibatkan Enzo Fernandez diusir dari lapangan. Mengantisipasi umpan-umpan panjang dengan baik, dan juga menjaga penguasaan bola tetap rapi. Melakukan blok ajaib di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Sering menguasai bola, dan menggerakkan bola dengan cukup baik. Tidak banyak terlibat dalam permainan.

    Marc Cucrella (8/10):

    Luar biasa. Menghadapi Messi dengan baik, memberikan sedikit dorongan serangan. Juga siap berjuang dalam perebutan bola. Secara konsisten tampil apik untuk timnasnya.

    • Iklan
  • RodriGetty

    Lini tengah

    Rodri (8/10):

    Luar biasa hampir sepanjang pertandingan. Mengendalikan permainan dari tengah lapangan dan mengatur ruang dengan efektif.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Menciptakan beberapa peluang, sekaligus membuat lini tengah Argentina tidak bisa berbuat banyak.

    Dani Olmo (7/10):

    Mencerminkan masalah yang dihadapi Spanyol. Menguasai bola dengan baik, melakukan pergerakan yang tepat, tetapi tidak pernah menendang bola dengan keras saat memiliki peluang.

  • Lamine YamalGetty

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Awalnya tampil bersemangat, lalu Argentina berusaha mengeluarkannya dari lapangan. Semakin berkembang seiring berjalannya pertandingan dan menjadi ancaman yang nyata.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    25 sentuhan bola, 11 umpan berhasil, dan beberapa percobaan mencetak gol yang setengah hati. Biasanya tampil luar biasa, tapi kali ini permainannya terlalu cerdik dan kurang efektif.

    Alex Baena (6/10):

    Ditempatkan secara canggung di sayap kiri. Bekerja sama dengan baik, tetapi tidak memberikan kecepatan yang dibutuhkan Spanyol.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Pedri (7/10):

    Saat masuk ke lapangan, ia menunjukkan niat menyerang yang lebih besar, sesuatu yang sangat dibutuhkan Spanyol.

    Ferran Torres (10/10):

    Pahlawan hari ini. Ia sempat melewatkan beberapa peluang bagus sebelum mencetak gol penentu kemenangan.

    Nico Williams (8/10):

    Pemain pengganti yang menjadi motor serangan. Kecepatan dan kreativitasnya mengubah jalannya pertandingan, serta memberikan elemen serangan tambahan bagi Spanyol saat mereka tampak kehabisan ide.

    Mikel Merino (6/10):

    Berusaha keras di lapangan. Gagal memanfaatkan peluang bagus.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Tenaga tambahan di lini tengah pada babak perpanjangan waktu.

    Eric Garcia (N/A):

    Bermain sebagai bek tengah selama sekitar 20 menit terakhir. Melakukan tugasnya dengan baik.

    Luis De La Fuente (10/10):

    Kemenangan! Ia kembali mencadangkan Pedri dan memilih Alex Baena di sisi kiri. Timnya menguasai permainan dengan baik, namun kurang dalam hal kualitas serangan. Spanyol baru menunjukkan performa terbaiknya pada babak tambahan, tetapi ia tidak akan peduli. Ini adalah gelar besar kedua berturut-turut.