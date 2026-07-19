Pertandingan di New Jersey berlangsung monoton. Spanyol tampil dengan gaya sepak bola yang khas, sementara Argentina tidak. Dan sementara Spanyol secara bertahap menekan lawan mereka selama 120 menit, Argentina bahkan tidak melepaskan satu tembakan pun.

Spanyol sempat menunjukkan beberapa serangan cepat di awal pertandingan. Lamine Yamal tampil dinamis di sayap kanan dan memaksa Emi Martinez melakukan penyelamatan gemilang dalam 10 menit pertama. Selain itu, La Roja mengendalikan jalannya pertandingan tanpa menunjukkan permainan berkualitas. Mereka terkadang terlalu berhati-hati dan enggan melepaskan tembakan. Tendangan keras Marc Cucurella yang meleset tipis di samping tiang gawang adalah peluang terbaik yang mereka miliki.

La Roja tampil jauh lebih baik di babak kedua saat mereka menambah opsi serangan. Nico Williams memberikan kecepatan yang sangat dibutuhkan di sayap kiri. Ferran Torres sedikit meregangkan barisan pertahanan. Namun, Emiliano Martinez kemudian tampil gemilang. Kiper Argentina itu menggagalkan serangkaian serangan Spanyol di akhir pertandingan dengan beberapa penyelamatan apik, cukup untuk menjaga skor imbang hingga babak tambahan.

Situasi di babak tambahan waktu pun tak jauh berbeda. Spanyol menguasai bola lebih banyak. Argentina bermain bertahan. Dan La Roja kurang tajam, membuang peluang demi peluang sementara Martinez melakukan banyak penyelamatan.

Akhirnya, Spanyol mencetak gol. Gol itu tercipta pada menit ke-106. Nico Williams melompat lebih tinggi dari lawannya di tiang jauh, dan menundukkan bola. Torres berlari ke ruang kosong dan melepaskan tendangan keras ke gawang. Ada sedikit respons dari Argentina. Mereka menunjukkan perlawanan di menit-menit akhir, namun blok heroik dari Pau Cubarsi di depan gawangnya sendiri memastikan tidak ada drama di menit-menit akhir dalam pertandingan ini. Rasanya seolah-olah sepak bola yang menang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Stadion New York/New Jersey...