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Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Spanyol vs Arab Saudi: Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali! Lamine Yamal dan La Roja menunjukkan kelas mereka, sementara Mikel Oyarzabal bangkit kembali dengan gemilang dalam kemenangan telak di Piala Dunia

Player ratings
Spain
L. Yamal
M. Oyarzabal
World Cup
FEATURES
Spain vs Saudi Arabia

Spanyol meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Arab Saudi 4-0 pada hari Minggu. Lamine Yamal kembali masuk ke dalam susunan pemain dan mencetak gol pembuka, sebelum dua gol dari Mikel Oyarzabal dan satu gol bunuh diri hampir memastikan tempat juara Eropa itu di babak gugur dengan masih tersisa satu pertandingan.

Setelah kekecewaan akibat ditahan imbang tanpa gol oleh Cape Verde pada pertandingan pembuka turnamen ini, Spanyol kali ini langsung tancap gas sejak awal, dan berhasil memanfaatkan dominasi awal mereka ketika Yamal menyelinap ke tiang jauh untuk menyambar umpan silang keras dari Oyarzabal.

Oyarzabal sangat ingin menebus penampilannya yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, dan ia pun langsung tancap gas dalam hal mencetak gol dengan dua penyelesaian dari jarak dekat dalam rentang waktu tiga menit di pertengahan babak pertama. Penyerang Real Sociedad ini sebenarnya bisa saja mengamankan hat-trick tak lama setelah itu, namun tendangan melengkungnya dengan bagian luar kaki justru membentur mistar gawang.

Yamal dan Oyarzabal diistirahatkan pada babak kedua karena keunggulan sudah aman, namun Spanyol tetap berusaha mencetak gol, dan berhasil mencetak gol keempat tak lama setelah jeda ketika Hassan Al Tambakti secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri setelah tendangan voli Marc Cucurella ditepis kiper.

Spanyol melakukan pergantian pemain lebih lanjut yang memperlambat tempo pertandingan, meski mereka nyaris mencetak gol kelima saat tendangan keras Pedro Porro berhasil diselamatkan, sementara Ferran Torres menyia-nyiakan peluang emas ketika tendangannya melebar setelah menerima umpan dari rekan pengganti lainnya, Mikel Merino.

Penyerang Barcelona, Ferran, juga memiliki gol di masa tambahan waktu yang dianulir oleh VAR karena offside, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh karena Spanyol kini mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka Grup H.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Spanyol di Atlanta...

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Unai Simon (6/10):

    Hanya melakukan satu penyelamatan yang mudah, tetapi selain itu hanya menjadi penonton. Beberapa kali berhasil membersihkan bola dengan baik.

    Pedro Porro (7/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Yamal pada babak pertama dan mengirimkan beberapa umpan bagus ke dalam kotak penalti. Sayangnya, tendangannya berhasil dihalau setelah ia menerobos masuk ke kotak penalti setelah jeda.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Menunjukkan kemampuan pemulihan yang mengesankan untuk menghentikan beberapa serangan balik berbahaya dari tim Saudi. Tenang saat menguasai bola untuk memulai serangan dari lini belakang.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Keluar dari lini pertahanan untuk memberikan beberapa umpan kunci yang memecah barisan pertahanan lawan kepada para pemain penyerang. Memberikan assist melalui sundulan untuk gol pertama Oyarzabal.

    Marc Cucurella (7/10):

    Bergerak baik ke dalam maupun ke luar Baena untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain yang konstan di sisi kiri. Sundulan di tiang jauhnya membantu menciptakan gol ketiga Spanyol sebelum tendangan volinya yang keras menghasilkan gol keempat.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Menjaga ritme permainan Spanyol di lini tengah sambil memberikan beberapa umpan ke depan yang krusial. Kelas yang tenang.

    Pedri (6/10):

    Sesekali menunjukkan kualitasnya, namun sering kehilangan bola lebih sering daripada yang diinginkannya, sementara tendangannya kurang akurat.

    Dani Olmo (8/10):

    Berperan baik dalam menggerakkan serangan dari posisi No. 10 dan memberikan beberapa umpan cerdas di sekitar tepi kotak penalti. Sundulan cerdiknya membantu Oyarzabal mencetak gol ketiga Spanyol.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Selalu menjadi ancaman setiap kali menguasai bola, dan meskipun akurasi tendangannya kadang-kadang kurang tepat, ia tetap menciptakan banyak momen ajaib saat menerobos pertahanan lawan. Menunjukkan usaha yang baik untuk membuka skor sebelum diganti pada babak kedua.

    Mikel Oyarzabal (9/10):

    Membungkam para pengkritiknya dengan gemilang dengan menciptakan gol pembuka sebelum menunjukkan naluri mencetak golnya melalui dua penyelesaian dari jarak dekat. Hampir mencetak hat-trick sebelum diganti pada babak pertama.

    Alex Baena (7/10):

    Menciptakan beberapa umpan bagus dari sisi kiri sambil menunjukkan kemampuannya untuk bergerak ke dua arah dalam situasi satu lawan satu. Bermain solid selama satu jam sebelum digantikan oleh Williams.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Yeremy Pino (5/10):

    Kesulitan menampilkan performa yang menonjol setelah menggantikan Yamal pada babak kedua.

    Ferran Torres (4/10):

    Berada di beberapa posisi yang bagus, tetapi menyia-nyiakan satu atau dua peluang emas sebelum gol tap-in di masa tambahan waktu dianulir karena offside

    Mikel Merino (6/10):

    Umpan terobosan yang luar biasa seharusnya dimanfaatkan oleh Ferran, tetapi sayangnya terbuang percuma.

    Nico Williams (6/10):

    Memiliki beberapa momen cemerlang dalam penampilannya selama 30 menit.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Mempertahankan alur permainan di lini tengah selama 20 menit terakhir.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Tentu saja, kembalinya Yamal ke starting line-up sangat membantu, tetapi perubahan lain yang dilakukannya dari hasil imbang melawan Cape Verde juga berhasil, dengan Olmo yang tampil jauh lebih alami sebagai pemain nomor 10. Ia juga mampu memberikan waktu istirahat kepada para bintang utamanya di babak kedua. Ulang tahun yang menyenangkan bagi pelatih La Roja.

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