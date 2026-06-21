Penilaian pemain Spanyol vs Arab Saudi: Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali! Lamine Yamal dan La Roja menunjukkan kelas mereka, sementara Mikel Oyarzabal bangkit kembali dengan gemilang dalam kemenangan telak di Piala Dunia

Setelah kekecewaan akibat ditahan imbang tanpa gol oleh Cape Verde pada pertandingan pembuka turnamen ini, Spanyol kali ini langsung tancap gas sejak awal, dan berhasil memanfaatkan dominasi awal mereka ketika Yamal menyelinap ke tiang jauh untuk menyambar umpan silang keras dari Oyarzabal.

Oyarzabal sangat ingin menebus penampilannya yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, dan ia pun langsung tancap gas dalam hal mencetak gol dengan dua penyelesaian dari jarak dekat dalam rentang waktu tiga menit di pertengahan babak pertama. Penyerang Real Sociedad ini sebenarnya bisa saja mengamankan hat-trick tak lama setelah itu, namun tendangan melengkungnya dengan bagian luar kaki justru membentur mistar gawang.

Yamal dan Oyarzabal diistirahatkan pada babak kedua karena keunggulan sudah aman, namun Spanyol tetap berusaha mencetak gol, dan berhasil mencetak gol keempat tak lama setelah jeda ketika Hassan Al Tambakti secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri setelah tendangan voli Marc Cucurella ditepis kiper.

Spanyol melakukan pergantian pemain lebih lanjut yang memperlambat tempo pertandingan, meski mereka nyaris mencetak gol kelima saat tendangan keras Pedro Porro berhasil diselamatkan, sementara Ferran Torres menyia-nyiakan peluang emas ketika tendangannya melebar setelah menerima umpan dari rekan pengganti lainnya, Mikel Merino.

Penyerang Barcelona, Ferran, juga memiliki gol di masa tambahan waktu yang dianulir oleh VAR karena offside, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh karena Spanyol kini mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka Grup H.

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