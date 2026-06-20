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Scotland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Skotlandia vs Maroko: Brasil atau gagal total! Scott McTominay & John McGinn absen saat kekalahan telak membuat harapan lolos ke Piala Dunia berada di ujung tanduk

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Scotland
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Morocco
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Scotland vs Morocco

Skotlandia menelan kekalahan 1-0 yang berpotensi merugikan dari Maroko dalam pertandingan kedua mereka di Piala Dunia 2026 di Boston, yang berarti mereka harus meraih hasil positif dalam laga terakhir Grup C melawan Brasil agar masih memiliki peluang lolos ke babak 32 besar. Tim asuhan Steve Clarke sudah tertinggal dalam waktu dua menit, dan sejujurnya mereka tak pernah bisa bangkit kembali.

Para pendukung Tartan Army terdiam kaget hanya dalam waktu 70 detik ketika Ismael Saibari menerima umpan lambung ke depan gawang dan melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut atas gawang dari sudut sempit. Skotlandia nyaris tak memberikan perlawanan berarti, gagal melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang sepanjang babak pertama, sementara Maroko seharusnya bisa menggandakan keunggulan mereka di babak pertama melalui Bilal El Khannouss, namun tendangannya melambung tinggi di atas gawang.

John McGinn mengira ia seharusnya mendapat penalti ketika ia tampak dijatuhkan di kotak penalti pada awal babak kedua, tetapi protesnya diabaikan dan keputusan wasit didukung oleh VAR. Maroko langsung menyerang ke arah gawang lawan dan tendangan Saibari membentur mistar gawang, sementara Angus Gunn terpaksa melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Skotlandia sama sekali tidak bisa menemukan celah, dengan Ryan Christie melepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang dari apa yang, paling banter, hanyalah peluang setengah-setengah tak lama setelah menit ke-60. Tim asuhan Clarke kemudian kembali mengajukan protes penalti yang ditolak di akhir pertandingan, kali ini setelah Scott McTominay terjatuh di kotak penalti.

Hasil yang mengecewakan ini berarti Skotlandia harus meraih setidaknya satu poin dari laga menantang melawan Brasil di pertandingan terakhir fase grup.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Skotlandia dari Boston...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Angus Gunn (6/10):

    Tidak bisa menyalahkan kiper ini karena ia melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga timnya tetap dalam permainan. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah gol tersebut.

    Jack Hendry (6/10):

    Intervensi pentingnya berhasil mengalihkan tendangan Saibari ke mistar gawang. Salah satu pemain terbaik dari negaranya.

    Grant Hanley (5/10):

    Umpan-umpannya cukup baik, tetapi terkadang terlihat jelas bahwa ia sudah berusia 34 tahun.

    Kieran Tierney (5/10):

    Bekerja keras di lini pertahanan, namun terpaksa ditarik keluar karena cedera pada babak kedua.

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    Lini tengah

    Nathan Patterson (5/10):

    Tidak mampu memberikan pengaruh yang berarti di lini depan.

    Ryan Christie (4/10):

    Kesulitan dalam pertarungan di lini tengah dan melepaskan tendangan yang melambung tinggi saat menghadapi satu-satunya peluang nyata Skotlandia.

    Lewis Ferguson (6/10):

    Sering dikalahkan oleh Ayyoub Bouaddi yang brilian. Setidaknya ia tampil sangat aktif, meskipun hal itu tidak membuahkan hasil.

    John McGinn (4/10):

    Skotlandia membutuhkan kontribusi yang jauh lebih besar dari pemain Aston Villa ini, yang tidak melakukan umpan dengan baik dan kesulitan dalam duel-duelnya.

    Andy Robertson (5/10):

    Memulai pertandingan sebagai bek sayap, tetapi tidak cukup sering naik ke depan dan kewalahan menghadapi Achraf Hakimi yang berbahaya.

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    Serangan

    Scott McTominay (5/10):

    Terlihat kurang konsisten dalam menguasai bola dan agak kebingungan antara lini tengah dan lini serang, meskipun ia tetap energik seperti biasa.

    Che Adams (4/10):

    Hanya mendapat peluang sisa-sisa, yang tercermin dari fakta bahwa ia hanya menyentuh bola sebanyak 11 kali sebelum diganti.

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    Pemain Cadangan & Manajer

    Ben Gannon-Doak (5/10):

    Tampil menjanjikan, namun kurang tenang saat berada di posisi penyerangan.

    Kenny McLean (5/10):

    Aktif bergerak di lapangan, namun perlu meningkatkan kualitas permainannya saat menguasai bola.

    Lyndon Dykes (4/10):

    Sama sekali tidak banyak mendapat bola setelah masuk sebagai pemain pengganti.

    Anthony Ralston (N/A):

    Dimasukkan sebagai bek kanan di akhir pertandingan.

    Ross Stewart (N/A):

    Tidak sempat memberikan kontribusi di lini depan.

    Steve Clarke (4/10):

    Penampilan yang mengecewakan dalam pertandingan yang mungkin dia harapkan bisa berakhir imbang, tetapi kenyataannya timnya tidak tampil maksimal. Mereka harus benar-benar tampil maksimal untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Brasil.

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