Penilaian pemain Skotlandia vs Maroko: Brasil atau gagal total! Scott McTominay & John McGinn absen saat kekalahan telak membuat harapan lolos ke Piala Dunia berada di ujung tanduk

Para pendukung Tartan Army terdiam kaget hanya dalam waktu 70 detik ketika Ismael Saibari menerima umpan lambung ke depan gawang dan melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut atas gawang dari sudut sempit. Skotlandia nyaris tak memberikan perlawanan berarti, gagal melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang sepanjang babak pertama, sementara Maroko seharusnya bisa menggandakan keunggulan mereka di babak pertama melalui Bilal El Khannouss, namun tendangannya melambung tinggi di atas gawang.

John McGinn mengira ia seharusnya mendapat penalti ketika ia tampak dijatuhkan di kotak penalti pada awal babak kedua, tetapi protesnya diabaikan dan keputusan wasit didukung oleh VAR. Maroko langsung menyerang ke arah gawang lawan dan tendangan Saibari membentur mistar gawang, sementara Angus Gunn terpaksa melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Skotlandia sama sekali tidak bisa menemukan celah, dengan Ryan Christie melepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang dari apa yang, paling banter, hanyalah peluang setengah-setengah tak lama setelah menit ke-60. Tim asuhan Clarke kemudian kembali mengajukan protes penalti yang ditolak di akhir pertandingan, kali ini setelah Scott McTominay terjatuh di kotak penalti.

Hasil yang mengecewakan ini berarti Skotlandia harus meraih setidaknya satu poin dari laga menantang melawan Brasil di pertandingan terakhir fase grup.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Skotlandia dari Boston...