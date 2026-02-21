Goal.com
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Osasuna: Bencana pertahanan Raul Asencio! Kesalahan fatal sang pemain Spanyol di akhir pertandingan membuat Los Blancos kalah, sementara gol Vinicius Junior tak berarti apa-apa

Setelah pekan yang berat, Vinicius Jr menunjukkan keahliannya dengan mencetak gol untuk membawa Real Madrid kembali ke dalam permainan melawan Osasuna yang berjuang keras. Namun, performa sang pemain Brasil dihancurkan oleh pertahanan yang lemah, karena dua gol mudah membuat Los Blancos kalah 2-1. Tim dari Pamplona mencetak gol sebelum babak pertama berakhir dan pada menit ke-92, yang membuat tim Alvaro Arbeloa menelan kekalahan yang mungkin krusial dalam persaingan gelar. Barcelona, yang akan bermain pada Minggu, kini bisa naik ke puncak klasemen dengan kemenangan.

Osasuna memiliki peluang emas pertama dalam pertandingan yang otherwise monoton. Thibaut Courtois berhasil menepis sundulan dari jarak dekat setelah serangkaian umpan terorganisir dengan baik. Mereka hampir mencetak gol lagi tak lama setelahnya, saat Ante Budimir menyundul bola yang membentur tiang gawang dengan Courtois sudah terkecoh. Dengan peluang-peluang tersebut, tim tuan rumah pantas mendapatkan gol pembuka mereka. Budimir memanfaatkan momen ketidakpastian pertahanan, mengalahkan Courtois untuk bola liar, dan dijatuhkan saat ia melewati kiper. Review VAR menentukan bahwa ada kontak yang cukup untuk penalti, dan Budimir mencetak gol dari titik penalti.

Madrid memulai babak kedua dengan lambat, tetapi menemukan ritme baru pada menit ke-60. Vinicius lebih aktif, dan momen magis dari Federico Valverde mengubah permainan. Pemain Uruguay itu menerobos ke sepertiga akhir lapangan dan mengoper kembali kepada Vini, yang tidak membuang kesempatan dari dalam kotak penalti.

Sepertinya gol tersebut akan menjadi awal dari comeback khas Madrid. Namun, Osasuna yang tertawa terakhir. Raul Garcia, striker veteran kelahiran Barcelona, mencetak gol penentu, memotong ke dalam saat Raul Asencio terjatuh, menghindari Trent Alexander-Arnold, dan melepaskan tembakan keras yang tak bisa dihentikan Courtois.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari El Sadar...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (4/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang bagus, tetapi memberikan penalti yang cukup konyol - dan kebobolan dari titik penalti.

    Dani Carvajal (4/10):

    Jauh dari performa terbaiknya. Seringkali rentan terhadap serangan bola dari atas dan mendapat tekanan berat dari mantan pemain Madrid, Victor Munoz.

    Raul Asencio (3/10):

    Kacau di lini belakang. Tidak bisa mengendalikan Budimir dan salah mengantisipasi umpan panjang yang mengarah ke gol pertama. Juga kebobolan gol kedua, karena dia dikalahkan oleh Garcia.

    David Alaba (6/10):

    Penampilan yang cukup baik sebagai bek tengah. Nyaman menguasai bola dan menjadi yang lebih efektif di antara duo pertahanan.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Beberapa keputusan saat menguasai bola kurang baik, tapi pertahanannya rapi.

    Lini tengah

    Arda Guler (5/10):

    Sering kali tampil tidak konsisten dalam pertandingan, dan ini adalah salah satunya. Kurang kuat secara fisik dalam bertahan dan sedikit kurang akurat dalam umpan terakhirnya.

    Federico Valverde (8/10):

    Tentu saja pemain tengah terbaik Madrid pada malam itu. Berulang kali berlari ke depan, sebelum memberikan assist yang indah untuk gol Vinicius.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Bermain dengan agresif dan menggagalkan beberapa serangan balik. Sangat berguna dalam pertandingan seperti ini.

    Eduardo Camavinga (6/10)

    Bermain rapi dengan bola dan memberikan perlindungan bagi Vinicius, tetapi dia tidak cukup sering mengoper bola ke depan.

    Serangan

    Kylian Mbappe (4/10):

    Malam yang kurang efektif bagi Mbappe. Seharusnya lebih tegas saat menguasai bola.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mengganggu lawannya sepanjang malam dan tidak membuat kesalahan saat mencetak gol penyama kedudukan. Kini telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhirnya.

    Subs & Manajer

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Penampilan buruk dalam peran yang lebih bebas di posisi bek kanan. Mengoper bola dengan baik tetapi mendapat kartu kuning yang tidak perlu - dan mungkin bisa berbuat lebih baik untuk gol kedua Osasuna.

    Brahim Diaz (5/10):

    Tidak efektif dalam penampilan singkatnya.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Dani Ceballos (3/10):

    Menyerahkan bola dalam proses gol kemenangan.

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Hari yang buruk bagi manajer yang relatif baru. Madrid dikalahkan secara taktik dan permainan oleh Osasuna, sementara kesalahan individu terbukti mahal. Akan ada masa-masa sulit - ini adalah salah satunya.

