Thomas Hindle



Penilaian pemain Real Madrid vs Man City: Vinicius Jr tampil gemilang dan menebus kegagalannya mengeksekusi penalti pada leg pertama, sementara Thibaut Courtois kembali tampil gemilang untuk memastikan timnya lolos ke perempat final Liga Champions

Vinicius Jr kembali tampil gemilang pada saat yang tepat bagi Real Madrid, mencetak dua gol saat Los Blancos berhasil mengalahkan Manchester City untuk memastikan tempat di perempat final Liga Champions. Madrid tiba di Inggris dengan keunggulan 3-0 dari leg pertama, dan memastikan tak ada 'remontada' di Etihad Stadium, dengan meraih kemenangan 2-1 pada laga tersebut setelah pertandingan yang berlangsung cukup sengit.

Setelah Fede Valverde gagal memanfaatkan peluang emas untuk menambah gol ke dalam hat-trick yang ia cetak pekan lalu pada menit pertama, City mulai mengambil inisiatif. Namun, Thibaut Courtois berhasil menahan serangan dari Rayan Cherki dan Rodri. 

Madrid akhirnya memimpin pada malam itu, namun dalam keadaan yang kontroversial. Vinicius membentur tiang gawang sebelum bola dikembalikan kepadanya untuk mencoba peruntungannya sekali lagi, namun Bernardo Silva berhasil menghalau bola dari garis gawang. Awalnya wasit mengangkat bendera offside, tetapi setelah VAR turun tangan dan tayangan ulang menunjukkan Bernardo memblokir upaya yang mengarah ke gawang dengan lengannya, kapten City itu pun diusir dari lapangan. Madrid mendapat hadiah penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Vinicius—meski ia sempat gagal dari titik penalti pekan lalu. 

Vinicius kemudian membuang dua peluang emas untuk mengunci kemenangan, namun City mampu membalas. Erling Haaland memaksa Courtois melakukan penyelamatan terbaiknya malam itu, sementara Rodri melepaskan tembakan melambung saat berada dalam posisi bagus, sebelum akhirnya mereka mencetak gol penyeimbang saat bola yang membentur Trent Alexander-Arnold jatuh ke arah Haaland yang berhasil menyelesaikannya.

Kedua tim terus menciptakan peluang di babak kedua, dan City dua kali digagalkan golnya oleh bendera offside. Di sisi lain, Madrid mungkin seharusnya mendapat penalti setelah Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak penalti, sementara tendangan Vinicius juga dianulir. Namun, pemain Brasil itu tak bisa dihentikan di waktu tambahan saat ia dengan ahli mengarahkan umpan silang Aurelien Tchouameni melewati Gigi Donnarumma.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Madrid di Etihad...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (8/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan serangan City di awal pertandingan. Diganti pada babak pertama karena cedera. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Tanpa sengaja memberikan assist kepada Haaland dan agak kesulitan menghadapi Doku, namun distribusi bolanya sangat baik. 

    Antonio Rudiger (7/10):

    Lagi-lagi tampil solid saat berhadapan dengan Haaland dan hampir tidak memberikan ruang gerak sama sekali. 

    Dean Huijsen (8/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting di babak pertama, dan menjaga pergerakan bola. Salah satu penampilannya terbaik musim ini. 

    Fran Garcia (7/10):

    Menunjukkan disiplin posisi yang baik untuk memastikan pertahanan Madrid tetap rapi. Telah tampil mengesankan di bawah asuhan Arbeloa. 

    Lini tengah

    Federico Valverde (7/10):

    Berlari seolah-olah memiliki tiga paru-paru, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang di awal pertandingan. Bekerja keras dalam bertahan namun kurang sedikit kualitas dalam menyerang.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Sedikit kurang tenang dibandingkan beberapa pekan terakhir. Siap bertarung, namun terkadang tertinggal dalam alur permainan.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Berhasil memenangkan duel dan memberikan assist yang indah. Benar-benar menemukan ritme setelah awal yang lambat. 

    Arda Guler (8/10):

    Mengoper bola ke depan dengan efektif dan menemukan Vinicius saat ia berlari ke belakang pertahanan lawan. Melanjutkan penampilan luar biasa yang ditunjukkannya akhir pekan lalu. 

    Serangan

    Brahim Diaz (6/10):

    Menciptakan beberapa peluang, tapi selain itu tidak efektif. Bukan performa terbaiknya - meski ia mendapat menit bermain secara reguler. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Terus menerus berlari ke belakang pertahanan lawan, mencetak gol dari tendangan penalti, dan menambah gol kedua yang meyakinkan. Memang ada beberapa peluang yang terlewatkan, namun dampaknya sangat besar sepanjang pertandingan. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Andriy Lunin (7/10):

    Menggantikan Courtois yang cedera. Segera melakukan penyelamatan yang cukup bagus. 

    Kylian Mbappe (7/10):

    Cukup mengejutkan melihatnya masuk sebagai pemain pengganti, dan seharusnya mendapat penalti. Menyulitkan lawan dengan kecepatannya. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Manuel Angel (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Alexander-Arnold kelelahan di akhir pertandingan.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Malam terbaik keduanya sebagai manajer Real Madrid - setelah pekan lalu. Los Blancos tampil tenang saat dibutuhkan dan mencetak gol-gol krusial. Apakah Liga Champions kembali terbuka bagi juara 15 kali ini?!

