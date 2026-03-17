Setelah Fede Valverde gagal memanfaatkan peluang emas untuk menambah gol ke dalam hat-trick yang ia cetak pekan lalu pada menit pertama, City mulai mengambil inisiatif. Namun, Thibaut Courtois berhasil menahan serangan dari Rayan Cherki dan Rodri.

Madrid akhirnya memimpin pada malam itu, namun dalam keadaan yang kontroversial. Vinicius membentur tiang gawang sebelum bola dikembalikan kepadanya untuk mencoba peruntungannya sekali lagi, namun Bernardo Silva berhasil menghalau bola dari garis gawang. Awalnya wasit mengangkat bendera offside, tetapi setelah VAR turun tangan dan tayangan ulang menunjukkan Bernardo memblokir upaya yang mengarah ke gawang dengan lengannya, kapten City itu pun diusir dari lapangan. Madrid mendapat hadiah penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Vinicius—meski ia sempat gagal dari titik penalti pekan lalu.

Vinicius kemudian membuang dua peluang emas untuk mengunci kemenangan, namun City mampu membalas. Erling Haaland memaksa Courtois melakukan penyelamatan terbaiknya malam itu, sementara Rodri melepaskan tembakan melambung saat berada dalam posisi bagus, sebelum akhirnya mereka mencetak gol penyeimbang saat bola yang membentur Trent Alexander-Arnold jatuh ke arah Haaland yang berhasil menyelesaikannya.

Kedua tim terus menciptakan peluang di babak kedua, dan City dua kali digagalkan golnya oleh bendera offside. Di sisi lain, Madrid mungkin seharusnya mendapat penalti setelah Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak penalti, sementara tendangan Vinicius juga dianulir. Namun, pemain Brasil itu tak bisa dihentikan di waktu tambahan saat ia dengan ahli mengarahkan umpan silang Aurelien Tchouameni melewati Gigi Donnarumma.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Madrid di Etihad...