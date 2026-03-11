Goal.com
Live
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Man City: Fede Valverde luar biasa! Pahlawan hat-trick menampilkan performa gemilang di Liga Champions - tapi seberapa mahalkah kegagalan penalti Vinicius Jr akan berdampak?

Federico Valverde menampilkan penampilan luar biasa di Liga Champions, mencetak hat-trick di babak pertama untuk membawa Real Madrid meraih kemenangan nyaman 3-0 di leg pertama babak 16 besar melawan Manchester City. Pemain internasional Uruguay itu menjadi bintang utama dalam penampilan klasik Madrid di babak gugur, namun kegagalan Vinicius Jr dalam mengeksekusi penalti di babak kedua mungkin membuka peluang bagi City untuk bangkit.

City jelas lebih berbahaya di awal pertandingan, dan berulang kali mengeksploitasi sisi kanan Madrid, namun tuan rumah berhasil memimpin melawan arus permainan. Thibaut Courtois mengoper bola ke arah Valverde, yang melaju melewati Nico O'Reilly, mengelabui Gianluigi Donnarumma, dan mencetak gol.

Dia kembali beraksi tak lama setelah itu; kali ini, Vinicius Jr menjadi arsiteknya, mengirimkan umpan cerdas ke jalur Valverde, yang kemudian diselesaikan oleh kapten Madrid itu dengan kaki kirinya yang lebih lemah ke sudut jauh gawang. 

Gol ketiga Valverde adalah yang terbaik, karena dia mengambil tiga sentuhan cepat sebelum melepaskan tendangan voli dari jarak dekat, meninggalkan Marc Guehi di belakang.

Hampir menjadi empat gol di awal babak kedua saat Brahim Diaz diizinkan menerobos tengah lapangan tanpa hambatan, namun Donnarumma mampu menahan upayanya. Kiper City itu kembali tampil gemilang 10 menit kemudian, menggagalkan penalti Vinicius setelah menjatuhkan penyerang Madrid—meski upaya Brasil itu relatif lemah. 

Dari sana, tim Alvaro Arbeloa harus banyak bertahan. Antoine Semenyo menjadi ancaman konstan bagi City, dan memaksa Courtois melakukan dua penyelamatan gemilang, sementara kiper Belgia itu melakukan blok lain tak lama setelahnya melalui penyelamatan instingtif dari O'Reilly. Namun, Madrid lebih memilih bertahan, dan pantas mendapatkan kemenangan 3-0.

GOAL menilai pemain Madrid dari Bernabeu...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (8/10):

    Melakukan umpan luar biasa untuk membukukan gol pertama Valverde. Melakukan beberapa penyelamatan luar biasa untuk melengkapi penampilannya. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Performa yang campur aduk. Dia mengalami kesulitan besar melawan Doku di awal pertandingan, dan meskipun dia memiliki beberapa sentuhan bagus di sana-sini, dia masih dalam proses menyesuaikan diri.

    Antonio Rudiger (8/10):

    Suka bertarung dengan Haaland, dan kali ini dia menang. Satu penyelamatan di garis gawang mungkin akan sangat penting. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Sedikit kurang stabil dibandingkan rekan bek tengahnya, tetapi membantu melawan Semenyo.

    Ferland Mendy (8/10):

    Bermain hampir tanpa kesalahan selama 45 menit sebelum diganti pada babak pertama. Kurang fit tetapi penuh kualitas.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Lini tengah

    Federico Valverde (10/10):

    Sulit untuk mengingat penampilan Liga Champions yang lebih lengkap. Dia telah mencetak tiga gol dalam 75 penampilan Liga Champions sebelumnya, lalu mencetak tiga gol dalam 25 menit di sini. Dia juga berkontribusi dalam pertahanan.

    Arda Guler (7/10):

    Bukan pertandingan yang penuh kreativitas, tapi kerja kerasnya tanpa bola sangat luar biasa malam itu. Tembakannya melebar tipis di babak kedua.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Salah satu penampilan terbaiknya musim ini. Menguasai area tengah, memaksa City bermain lebar, dan mengoper bola dengan baik. Mengalami cedera kaki pada menit ke-60 dan berjalan pincang setelahnya. 

    Thiago Pitarch (7/10):

    Penampilan solid di tengah lapangan. Terlibat dalam pembangunan serangan gol ketiga dan tenang saat menguasai bola. Secara fisik belum sepenuhnya fit, tapi memiliki ketenangan yang nyata. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Serangan

    Brahim Diaz (8/10):

    Melakukan banyak pekerjaan penting tanpa bola, membantu Valverde, dan ditolak dengan baik oleh Donnarumma. Efektif dalam peran yang lebih maju.

    Vinicius Jr (7/10):

    Membuat gol kedua dengan umpan yang tajam. Melakukan hampir semua hal dengan benar hingga tendangan penaltinya diselamatkan. Kesalahan itu mungkin masih akan berdampak buruk. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Subs & Manajer

    Fran Garcia (7/10):

    Langsung ditempatkan di posisi yang sulit dan tampil baik di sisi kiri. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Memberikan semangat baru di lini tengah Madrid pada babak kedua. Sangat berharga sebagai pemain cadangan. 

    Manuel Angel (7/10):

    Sebuah tanda kepercayaan bagi pemain akademi, yang tampil solid selama 15 menit. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. Dia telah sedikit terpinggirkan di bawah manajer baru. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Kaki yang lelah, namun beberapa momen pertahanan yang solid. 

    Alvaro Arbeloa (8/10):

    Bukan pertandingan yang menonjol bagi jenius taktik, tapi dia berhasil memimpin timnya dengan baik. Gaya Ancelotti yang khas dari pemain Spanyol ini. 

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
0