City jelas lebih berbahaya di awal pertandingan, dan berulang kali mengeksploitasi sisi kanan Madrid, namun tuan rumah berhasil memimpin melawan arus permainan. Thibaut Courtois mengoper bola ke arah Valverde, yang melaju melewati Nico O'Reilly, mengelabui Gianluigi Donnarumma, dan mencetak gol.

Dia kembali beraksi tak lama setelah itu; kali ini, Vinicius Jr menjadi arsiteknya, mengirimkan umpan cerdas ke jalur Valverde, yang kemudian diselesaikan oleh kapten Madrid itu dengan kaki kirinya yang lebih lemah ke sudut jauh gawang.

Gol ketiga Valverde adalah yang terbaik, karena dia mengambil tiga sentuhan cepat sebelum melepaskan tendangan voli dari jarak dekat, meninggalkan Marc Guehi di belakang.

Hampir menjadi empat gol di awal babak kedua saat Brahim Diaz diizinkan menerobos tengah lapangan tanpa hambatan, namun Donnarumma mampu menahan upayanya. Kiper City itu kembali tampil gemilang 10 menit kemudian, menggagalkan penalti Vinicius setelah menjatuhkan penyerang Madrid—meski upaya Brasil itu relatif lemah.

Dari sana, tim Alvaro Arbeloa harus banyak bertahan. Antoine Semenyo menjadi ancaman konstan bagi City, dan memaksa Courtois melakukan dua penyelamatan gemilang, sementara kiper Belgia itu melakukan blok lain tak lama setelahnya melalui penyelamatan instingtif dari O'Reilly. Namun, Madrid lebih memilih bertahan, dan pantas mendapatkan kemenangan 3-0.

GOAL menilai pemain Madrid dari Bernabeu...