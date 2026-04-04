Penilaian pemain Real Madrid vs Mallorca: Kylian Mbappé tampak frustrasi sementara barisan pertahanan Los Blancos lengah dalam kekalahan telak menjelang laga besar melawan Bayern Munich

Madrid tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, namun hasilnya minim. Mbappe terus-menerus menjadi opsi serangan di sayap kiri dan, dengan Vinicius Jr yang masih duduk di bangku cadangan, menjadi motor serangan utama sepanjang sebagian besar babak pertama, memaksa kiper lawan melakukan beberapa penyelamatan gemilang di awal-awal pertandingan.

Namun, Mallorca bermain cerdik dan memanfaatkan satu-satunya peluang bagus mereka di babak pertama. Eduardo Camavinga gagal mengawal lawannya hingga ke kotak penalti, dan sebuah kombinasi apik di sayap, diikuti umpan silang yang tepat sasaran, memberi Manu Morlanes ruang terbuka untuk mengontrol bola dan mencetak gol sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Madrid meningkatkan tekanan, dan pantas mendapatkan gol penyeimbang di akhir babak kedua saat Trent Alexander-Arnold mengeksekusi tendangan sudut dan Eder Militao melompat untuk menyamakan skor. Los Blancos kemudian berusaha mencari gol kemenangan, namun dihukum saat striker veteran Vedat Muriqi mencetak gol di masa injury time, membuat mereka tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona menjelang laga Blaugrana melawan Atletico Madrid pada hari yang sama.

