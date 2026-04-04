Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Mallorca: Kylian Mbappé tampak frustrasi sementara barisan pertahanan Los Blancos lengah dalam kekalahan telak menjelang laga besar melawan Bayern Munich

Mallorca vs Real Madrid

Real Madrid kurang tajam di lini depan dan pertahanannya pun terobek saat mereka menelan kekalahan mengejutkan 2-1 dari Mallorca pada Sabtu lalu, yang menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk meraih gelar La Liga. Kylian Mbappe memiliki banyak peluang, namun pertahanan Mallorca tetap kokoh. Sebaliknya, barisan belakang Madrid tidak mampu menahan serangan lawan, yang terbukti menjadi pembeda pada pertandingan tersebut—dan mungkin juga akan menjadi penentu dalam perebutan gelar juara.

Madrid tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, namun hasilnya minim. Mbappe terus-menerus menjadi opsi serangan di sayap kiri dan, dengan Vinicius Jr yang masih duduk di bangku cadangan, menjadi motor serangan utama sepanjang sebagian besar babak pertama, memaksa kiper lawan melakukan beberapa penyelamatan gemilang di awal-awal pertandingan. 

Namun, Mallorca bermain cerdik dan memanfaatkan satu-satunya peluang bagus mereka di babak pertama. Eduardo Camavinga gagal mengawal lawannya hingga ke kotak penalti, dan sebuah kombinasi apik di sayap, diikuti umpan silang yang tepat sasaran, memberi Manu Morlanes ruang terbuka untuk mengontrol bola dan mencetak gol sesaat sebelum babak pertama berakhir. 

Madrid meningkatkan tekanan, dan pantas mendapatkan gol penyeimbang di akhir babak kedua saat Trent Alexander-Arnold mengeksekusi tendangan sudut dan Eder Militao melompat untuk menyamakan skor. Los Blancos kemudian berusaha mencari gol kemenangan, namun dihukum saat striker veteran Vedat Muriqi mencetak gol di masa injury time, membuat mereka tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona menjelang laga Blaugrana melawan Atletico Madrid pada hari yang sama.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid dari Son Moix...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (5/10):

    Sejujurnya, dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol tersebut. Selain itu, dia hanya menjadi penonton. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Penampilannya di lini belakang lebih baik, tapi kualitas serangannya justru kurang memuaskan. Sepertinya dia menyelamatkan situasi dengan tendangan sudut yang indah untuk menciptakan gol penyama kedudukan.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Umpan-umpannya agak tidak akurat, tapi pertahanannya tetap rapi. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Mendapat kartu kuning yang tidak perlu, itulah sebabnya ia tidak bertahan lebih dari satu jam. 

    Alvaro Carreras (6/10):

    Seharusnya bisa lebih ketat saat gol kedua Mallorca. Penampilannya cukup solid, selain itu. 

    • Iklan
    Lini tengah

    Manuel Angel (6/10):

    Semua operannya berhasil kecuali tiga, dan dia tampil solid. Penampilan yang berguna selama satu jam sebelum pemain andalan dimasukkan. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Berhasil memenangkan duel-duelnya dan memberikan sedikit kendali di lini tengah. Dia telah menjadi favorit Arbeloa. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Gagal mengawal pemain lawan pada gol pembuka Mallorca - sebuah noda signifikan pada penampilan yang sebaliknya mengesankan.  

    Arda Guler (7/10):

    Menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain lain selama 72 menit di lapangan. Namun, menempatkan dia dan Mbappe di sayap yang sama merupakan risiko pertahanan yang besar. 

    Serangan

    Brahim Diaz (5/10):

    Dampak terbesarnya adalah menarik lawan ke sisi kanan agar Mbappe memiliki ruang yang sedikit lebih luas di sisi kiri. 

    Kylian Mbappe (7/10):

    Berlari cepat di sayap, melewati para bek, dan melepaskan tembakan-tembakan ke gawang. Pasti kecewa karena tidak mencetak dua atau tiga gol. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jude Bellingham (6/10):

    Penampilan yang cukup solid di lini tengah. Bukan penampilan terbaiknya seperti biasanya, tapi tetap berharga.

    Vinicius Jr (5/10):

    Hampir tidak menyentuh bola selama 30 menit yang tidak efektif. 

    Eder Militao (6/10):

    Mencetak gol dengan indah untuk menyamakan kedudukan. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi. 

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Apakah ini hari di mana perebutan gelar berakhir? Arbeloa menghemat tenaganya menjelang laga besar Liga Champions, dan justru harus menanggung akibatnya. Madrid tidak cukup tajam, dan akhirnya dihukum. Pertandingan yang berat bagi pemain asal Spanyol ini. 

