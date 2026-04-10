Kylian Mbappe Real Madrid 2025
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Girona: Apakah perebutan gelar La Liga sudah berakhir?! Kylian Mbappe absen di saat yang paling tidak tepat, sementara Los Blancos memberi Barcelona keunggulan besar

Real Madrid
K. Mbappe
Real Madrid vs Girona
Girona
LaLiga

Kylian Mbappe tampil kurang memuaskan saat Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 melawan Girona, hasil yang berpotensi mengubur harapan mereka untuk meraih gelar La Liga. Gol Federico Valverde di babak kedua dibalas oleh gol Thomas Lemar, sehingga kedua tim harus berbagi poin di Bernabeu. Los Blancos bisa tertinggal sembilan poin dari Barcelona—dengan tujuh laga tersisa—jika rival abadi mereka itu menang pada Sabtu nanti.

Madrid menguasai jalannya pertandingan hampir sepanjang babak pertama. Alvaro Arbeloa melakukan rotasi di lini belakang namun tetap mempertahankan pemain andalannya di lini serang, dan mereka menciptakan banyak peluang. Vinicius Junior berulang kali nyaris mencetak gol, namun selalu digagalkan oleh Paulo Gazzaniga. Sementara itu, Mbappe tampil tidak konsisten dan berulang kali gagal menyambung bola di depan gawang. Girona sesekali melakukan serangan balik, namun beberapa penyelamatan gemilang dari kiper cadangan Andriy Lunin berhasil menghalau mereka. 

Namun, sebuah kesalahan kiper lah yang mengubah segalanya. Valverde melepaskan tendangan spekulatif tak lama setelah babak kedua dimulai, yang gagal diatasi oleh Gazzaniga. Girona perlahan kembali ke permainan. Thomas Lemar menyamakan kedudukan pada menit ke-60, melepaskan tembakan keras yang melewati Lunin yang tak berdaya setelah menciptakan ruang di tepi kotak penalti.

Los Blancos merespons dengan serangkaian pergantian pemain, namun Girona berhasil mempertahankan hasil tersebut. Mbappe memiliki satu peluang terakhir, namun tendangannya tepat mengarah ke kiper - momen yang cukup menggambarkan malam yang mengecewakan di Madrid. Mereka kini membutuhkan keajaiban untuk mengejar Barcelona dalam perebutan gelar. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Bernabeu...

  Dani Carvajal

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang bagus. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan Lemar.

    Dani Carvajal (6/10):

    Penampilannya agak campur aduk. Sesekali memberikan ancaman serangan, tapi sebagian besar berperan sebagai pelindung. Kini jelas menjadi pilihan kedua. 

    Raul Asencio (6/10):

    Tidak pernah terlihat kesulitan, dan tampil cukup baik.

    Eder Militao (7/10):

    Penampilan yang solid selama satu jam dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak Desember. Layak mendapatkan lebih, dan ini adalah dasar yang baik untuk dikembangkan. 

    Fran Garcia (6/10):

    Mempertahankan lebar di sisi kiri dan melakukan tugasnya dengan baik dalam membantu pertahanan.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26

    Lini tengah

    Federico Valverde (8/10):

    Penampilan serba bisa lainnya. Berlarian naik-turun di sayap kanan, mencetak gol. Penampilan berkualitas sepanjang malam. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Awalnya tampil kurang meyakinkan sebelum akhirnya menemukan ritme permainan. Menjadi sosok yang sangat berpengaruh di lini tengah pada akhir pertandingan. Ditarik keluar pada menit ke-60 - kemungkinan besar untuk menghemat tenaga menjelang laga Liga Champions di tengah pekan. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Benar-benar menguasai lini tengah selama sekitar 20 menit, lalu agak tersingkir dari permainan. Tidak mampu menghentikan Lemar saat Girona menyamakan kedudukan.

    Brahim Diaz (6/10):

    Memberikan assist kepada Valverde, bekerja keras - namun kualitasnya menurun di sisi kiri.

  Kylian Mbappe

    Serangan

    Kylian Mbappe (5/10):

    Penampilan yang sangat mengecewakan. Gagal memanfaatkan beberapa peluang, dan tidak menunjukkan kualitas biasanya di depan gawang. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Berduel dengan lawannya, menciptakan beberapa peluang, dan melepaskan tiga tembakan ke arah gawang. Sayang sekali dia tidak berhasil mencetak gol.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    Pemain Cadangan & Manajer

    Dean Huijsen (6/10):

    Militao tampil solid. Menjadi ancaman di udara. 

    Arda Guler (6/10):

    Dianggap sebagai pemain yang bisa membuka kebuntuan, tapi tak pernah menciptakan momen penentu. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Penampilan singkat yang rapi di akhir pertandingan. 

    Aurelien Tchouameni (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. Mengejutkan bahwa dia tidak diturunkan sebagai starter, mengingat dia diskors untuk laga melawan Bayern. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak

    Alvaro Arbeloa (3/10):

    Dia sedikit mengubah strategi, pasti dengan satu mata tertuju pada laga besar Liga Champions pada Rabu. Fokusnya mungkin seharusnya lebih diarahkan pada pertandingan Jumat, karena hasil imbang ini bisa berakibat fatal. 

