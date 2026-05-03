Penilaian pemain Real Madrid vs Espanyol: Vinicius Jr. menjaga harapan Los Blancos tetap hidup - untuk saat ini! Dua gol brilian pemain Brasil itu menunda perayaan gelar La Liga Barcelona yang tak terelakkan

Pertandingan berlangsung seru sejak awal. Espanyol belum pernah menang sepanjang tahun 2026, dan mereka bermain seolah-olah ingin mengakhiri rentetan hasil buruk itu. Mereka dua kali mengancam gawang lawan, namun kedua peluang tersebut gagal berbuah gol. Madrid pun membalas. Vini Jr, yang tampil mengancam sepanjang malam, membentur tiang gawang setelah menerima umpan apik dari Trent Alexander-Arnold. Di luar itu, babak pertama berjalan cukup membosankan, dengan peluang yang sangat langka.

Los Blancos tampil dengan keyakinan lebih setelah jeda. Vinicius mendapat momennya pada menit ke-10, dan itu sudah dinantikan. Pemain Brasil itu memotong ke kaki kanannya, membuat dua bek tergelincir, dan menyarangkan bola ke tiang dekat untuk keunggulan 1-0. Gol kedua bahkan lebih baik. Bellingham mengoper dengan tumit ke Vinicius, yang dengan tenang menyarangkan bola ke pojok atas.

Madrid memiliki peluang lain. Gonzalo Garcia, yang memberikan dampak nyata dari bangku cadangan, melepaskan tembakan melebar. Vinicius hampir mencetak gol sekali atau dua kali. Tembakan Bellingham dihentikan dengan baik. Seharusnya skor bisa menjadi empat atau lima. Namun, Madrid harus puas dengan dua gol. Kemenangan ini tentu saja membawa kelegaan, tetapi mereka bisa kehilangan gelar di El Clasico Minggu depan jika gagal menang. Sulit membayangkan nasib yang lebih buruk.

