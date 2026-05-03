Vinicius Jr Real Madrid 2026
Penilaian pemain Real Madrid vs Espanyol: Vinicius Jr. menjaga harapan Los Blancos tetap hidup - untuk saat ini! Dua gol brilian pemain Brasil itu menunda perayaan gelar La Liga Barcelona yang tak terelakkan

Real Madrid
Vinicius Junior
Espanyol vs Real Madrid
Vinicius Jr mencetak dua gol, Jude Bellingham memberikan umpan matang, dan Real Madrid dengan mudah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Espanyol pada Minggu malam. Madrid berhasil meraih kemenangan tanpa Kylian Mbappe, dan Alvaro Arbeloa pasti puas dengan penampilan timnya — namun ia sadar bahwa kemenangan ini hanya menunda laju tak terelakkan Barcelona menuju gelar juara liga.

Pertandingan berlangsung seru sejak awal. Espanyol belum pernah menang sepanjang tahun 2026, dan mereka bermain seolah-olah ingin mengakhiri rentetan hasil buruk itu. Mereka dua kali mengancam gawang lawan, namun kedua peluang tersebut gagal berbuah gol. Madrid pun membalas. Vini Jr, yang tampil mengancam sepanjang malam, membentur tiang gawang setelah menerima umpan apik dari Trent Alexander-Arnold. Di luar itu, babak pertama berjalan cukup membosankan, dengan peluang yang sangat langka.

Los Blancos tampil dengan keyakinan lebih setelah jeda. Vinicius mendapat momennya pada menit ke-10, dan itu sudah dinantikan. Pemain Brasil itu memotong ke kaki kanannya, membuat dua bek tergelincir, dan menyarangkan bola ke tiang dekat untuk keunggulan 1-0. Gol kedua bahkan lebih baik. Bellingham mengoper dengan tumit ke Vinicius, yang dengan tenang menyarangkan bola ke pojok atas.

Madrid memiliki peluang lain. Gonzalo Garcia, yang memberikan dampak nyata dari bangku cadangan, melepaskan tembakan melebar. Vinicius hampir mencetak gol sekali atau dua kali. Tembakan Bellingham dihentikan dengan baik. Seharusnya skor bisa menjadi empat atau lima. Namun, Madrid harus puas dengan dua gol. Kemenangan ini tentu saja membawa kelegaan, tetapi mereka bisa kehilangan gelar di El Clasico Minggu depan jika gagal menang. Sulit membayangkan nasib yang lebih buruk.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Stadion RCDE...

  Dean Huijsen Real Madrid 2025

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (6/10):

    Harus melakukan beberapa penyelamatan, tapi selain itu, malam yang tenang bagi kiper cadangan ini.

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Menciptakan beberapa peluang, menjaga alur permainan tetap lancar, tetapi cukup beruntung tidak diusir dari lapangan akibat serangkaian tekel kasar.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Sedikit panik. Salah mengantisipasi beberapa sundulan, tetapi pulih dengan baik.

    Dean Huijsen (6/10):

    Beberapa kali dikalahkan di awal, tapi kemudian bermain dengan baik. Harus tampil maksimal minggu depan melawan Barca.

    Ferland Mendy (N/A):

    Hanya bermain 14 menit sebelum terpaksa keluar karena cedera lagi. Kasihan dia.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26

    Lini tengah

    Federico Valverde (7/10):

    Berlari ke sana-sini dan bermain di sekitar enam posisi berbeda. Usaha yang luar biasa selama 90 menit.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Bermain rapi di lini tengah. Menjadi pemain dengan kontribusi pertahanan terbanyak di lapangan.

    Thiago Pitarch (6/10):

    50 menit yang sulit. Terlalu sering dikalahkan dan kalah dalam duel fisik.

    Jude Bellingham (8/10):

    Bermain apik dalam peran bebas. Sering maju ke depan, turun ke belakang, dan menciptakan banyak peluang. Memberikan assist yang luar biasa.

  Vinicius Jr Real Madrid 2026

    Serangan

    Brahim Diaz (6/10):

    Hanya sekadar pengisi tempat, sebenarnya. Menunjukkan beberapa momen bagus di sana-sini, tapi tidak memberikan dampak besar dalam serangan.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mencetak dua gol brilian, membuat lawan kewalahan sepanjang pertandingan, dan ditarik keluar dengan bijak sebelum ia mendapat kartu kuning kedua.

  Gonzalo Garcia Real Madrid 2026

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fran Garcia (7/10):

    Terus-menerus berlari di sisi kiri. Melakukan tugas pertahanannya dengan baik, dan turut berkontribusi dalam serangan. Mengesankan di kedua aspek.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam 40 menit. Menguji kiper sekali, tetapi selain itu menghabiskan sebagian besar waktu dengan bermain terlalu berlebihan.

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Memberikan assist untuk gol pertama Vini. Madrid bermain jauh lebih baik saat dia berada di lapangan.

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Cesar Palacios (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan, seperti Camavinga.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Penampilan yang bagus, tapi sudah terlambat. Lagipula, dia hampir pasti tidak akan mendapatkan posisi itu.

