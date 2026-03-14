Seperti yang sudah diduga, Madrid harus menghadapi tim Elche yang gigih dan memilih bermain bertahan. Los Blancos memang membiarkan lawan mereka menguasai bola sepanjang babak pertama, dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa berharap bisa membuka ruang lebih luas melalui serangan balik.

Brahim Diaz mengajukan klaim penalti yang ditolak setelah dia dijatuhkan di tepi kotak penalti, sebuah momen yang memicu kegembiraan dalam pertandingan yang berisiko menjadi pertandingan yang membosankan di ibu kota Spanyol.

Namun, semuanya berubah saat Antonio Rudiger mengambil inisiatif. Beberapa menit sebelum jeda, tendangan bebas Madrid ditepis kembali ke area penalti yang ramai. Bola jatuh ke kaki bek asal Jerman itu, yang melepaskan tendangan voli indah ke gawang untuk membawa timnya memimpin.

Madrid belum puas. Saat Elche kini menyerang ke depan mencari gol penyeimbang, Federico Valverde—yang baru saja mencetak hat-trick heroik melawan Manchester City di Liga Champions pada Rabu—melepaskan tendangan indah lainnya tepat ke sudut atas gawang, menempatkan timnya dalam posisi yang sangat nyaman menjelang babak pertama berakhir.

Seharusnya skor menjadi 3-0 beberapa detik setelah babak kedua dimulai. Diaz kembali menimbulkan masalah dan mengejar bola liar, mengelabui lawannya, dan berlari menuju gawang. Namun, pemain Madrid itu melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, membuat Vinicius Junior frustrasi, yang telah berlari sepanjang lapangan untuk mendukungnya.

Dean Huijsen akhirnya menambah gol ketiga untuk benar-benar mengunci kemenangan. Setelah masuk ke kotak penalti untuk tendangan bebas, mantan pemain Bournemouth itu tetap berada di sepertiga akhir lapangan dan menyambut umpan silang indah dari Daniel Yanez untuk memastikan tiga poin penuh.

Arda Guler mengakhiri malam yang luar biasa bagi Madrid, melihat kiper lawan keluar dari garis gawangnya saat waktu tersisa hanya beberapa detik dan mencetak gol dari setengah lapangan sendiri, menghapus segala kekecewaan para pemain setelah gol hiburan yang tercipta di menit-menit akhir bagi tim tamu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...